CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon:

Open High Low Last Chg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 660½ 660¾ 660½ 660¾ —6 May 682 696 667¼ 682½ +3¼ Jul 692½ 706¼ 678¼ 693½ +3½ Sep 703¼ 717¼ 690 705 +4 Dec 720½ 732½ 706½ 720½ +3¼ Mar 732½ 744 718¼ 732 +3 May 726¾ 744 722¼ 739¾ +6¼ Jul 706 730 705 727¾ +10¾ Est. sales 98,279. Fri.’s sales 106,669 Fri.’s open int 378,336, up 521 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 622¼ 629 622¼ 625½ +1¼ May 619 620¼ 608½ 613¼ —4 Jul 608 609 598 602¼ —4¼ Sep 566¾ 568 558½ 563 —2½ Dec 558¾ 561½ 552½ 556 —1¾ Mar 567½ 569½ 561¼ 564½ —1¾ May 572¼ 574½ 565¼ 569¾ —1½ Jul 573¾ 576½ 568¾ 571½ —1¾ Sep 544¾ 547¾ 544¾ 547¾ +3¾ Dec 534¾ 537½ 530¾ 536¼ +2½ Mar 542½ 542½ 542½ 542½ +2½ Dec 493¾ 494 492½ 492½ +2 Est. sales 225,723. Fri.’s sales 271,377 Fri.’s open int 1,328,565, up 9,044 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 349¾ 349¾ 349¾ 349¾ +6¾ May 348 349¾ 342¾ 348 +1¼ Jul 349 349¾ 343 349¾ +2¾ Dec 360 362 359¾ 362 +1 Est. sales 248. Fri.’s sales 254 Fri.’s open int 4,580 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1521¾ 1524¾ 1500½ 1504 —9 May 1514¾ 1516½ 1492 1492 —15 Jul 1501¾ 1504 1479¼ 1479¾ —15 Aug 1465¼ 1465¾ 1441 1441¼ —16¾ Sep 1397¾ 1399½ 1372¼ 1373 —17½ Nov 1363½ 1366 1339½ 1339¾ —17¾ Jan 1365¼ 1369 1345 1345½ —16½ Mar 1355¾ 1360¾ 1337¼ 1338 —15¼ May 1359¾ 1359¾ 1337¼ 1338 —14 Jul 1346¼ 1347½ 1339½ 1339¾ —13¾ Nov 1298½ 1299¾ 1282¾ 1283 —10 Jan 1299 1299 1299 1299 +5 Nov 1211¾ 1211¾ 1211¾ 1211¾ —1¼ Est. sales 183,090. Fri.’s sales 187,669 Fri.’s open int 703,056, up 3,101

