CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed:

Open High Low Last Chg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 691¼ 698¾ 691¼ 692¾ +1¼ May 708 714½ 701¾ 710¾ +5¼ Jul 717 721¾ 709¾ 719 +5¼ Sep 727¼ 732¼ 720 729 +4½ Dec 743¼ 749 737 746 +5 Mar 756 759¾ 748¼ 756¾ +4¼ May 759¾ 760¾ 750¾ 758 +3 Jul 743¼ 745 735 741½ +3 Sep 743 743 738¼ 738¼ Est. sales 80,155. Tue.’s sales 100,826 Tue.’s open int 341,154, up 9,091 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 630 641 623½ 640¾ +11¼ May 631 637¾ 622¼ 636¾ +6½ Jul 623 627½ 614¼ 626¾ +4½ Sep 582¼ 586¼ 575¾ 582¾ + ¼ Dec 569½ 573½ 564 569¾ Mar 577 581¼ 572½ 578 + ¼ May 583¼ 584½ 577½ 582¼ — ½ Jul 584½ 586¾ 579¼ 583¾ —1 Sep 551¾ 553 550 550¼ —3½ Dec 543½ 545½ 537¼ 542¾ — ¼ Mar 545¼ 545¼ 545¼ 545¼ —3½ Dec 500 500 495 498 —1¾ Dec 479 479 477 477 —3 Est. sales 394,654. Tue.’s sales 413,225 Tue.’s open int 1,248,175, up 7,990 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 333½ 338 328¼ 335½ + ½ Jul 338 340½ 332½ 339 +1 Sep 340¾ 347 340¾ 345¼ +2¼ Dec 352 357¼ 352 352¾ + ¾ Est. sales 706. Tue.’s sales 825 Tue.’s open int 4,116, up 31 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1491½ 1509½ 1491½ 1507 +16½ May 1481½ 1498¼ 1480¼ 1495¼ +16¼ Jul 1472 1489¼ 1470 1485¾ +16¼ Aug 1437¾ 1454¾ 1437¾ 1451½ +14¼ Sep 1375 1391¼ 1374¾ 1388¼ +13½ Nov 1347¾ 1364 1346¼ 1360½ +13¼ Jan 1354¼ 1370¼ 1353¼ 1366¾ +13 Mar 1346¾ 1362¼ 1346 1358¾ +12¼ May 1344¾ 1358 1344¾ 1355½ +10¾ Jul 1350 1358¼ 1347½ 1358 +11½ Nov 1279 1290 1279 1285 +6 Nov 1197¼ 1198 1197¼ 1198 —1½ Est. sales 199,911. Tue.’s sales 293,399 Tue.’s open int 672,590, up 2,039

