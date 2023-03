“Everything Everywhere All At Once” se corona en los Premios Oscar 2023: estos fueron los momentos más destacados de la ceremonia

(CNN Español) – La edición 95 de los Premios Oscar ofreció algunas sorpresas inclusive antes del inicio de la ceremonia…

Por primera vez en seis décadas, los nominados a los premios de la Academia no caminaron sobre una alfombra roja. La de esta edición fue color champán y fue una decisión de la Academia porque, indicaron, querían un ambiente más tranquilo.

Ganadores Premios Oscar 2023: lista completa por categorías

Según The New York Times, el presentador de la gala, Jimmy Kimmel, bromeó que la elección de color de la alfombra es porque “muestra cuán seguros estamos de que no se derramará sangre”.

(Crédito: PATRICK T. FALLON/AFP via Getty Images)

“Everything” se lo llevó -casi- todo

“Everything Everywhere All At Once” llegó como la favorita de la noche, no solo por ser la más nominada (con 11), sino porque ha sido una de las producciones que ha triunfado en premiaciones del circuito de Hollywood.

La cinta se llevó siete Premios de la Academia:

El premio más importante de la noche: mejor película,

Michelle Yeoh alzó el Oscar a la mejor actriz,

Ke Huy Quan ganó el premio al mejor actor de reparto,

Jamie Lee Curtis ganó a la mejor actriz de reparto,

“Los Daniels” ganaron en conjunto la mejor dirección y mejor guion original,

Paul Rogers ganó el Oscar a la mejor edición.

Michelle Yeoh volvió a causar conmoción con su discurso de aceptación, en donde hizo referencia –así como en los Globo de Oro– a las mujeres mayores de cierta edad.

La actriz dijo a las mujeres “que nadie les diga que han pasado su mejor momento” y les pidió que no se rindieran nunca.

“All Quiet In the Western Front”, otra de las que llegó entre las más nominadas, obtuvo cuatro premios de la Academia, entre ellos, mejor banda sonora, mejor diseño de producción y mejor película extranjera.

Esta es la historia de “Sin novedad en el frente”

CNN se lleva su primer Premio de la Academia

CNN también hizo historia en los Premios de la Academia al llevarse su primer Oscar. “Navalny”, una producción de CNN Films, ganó el premio al mejor documental. La pieza retrata el ascenso político del crítico del Kremlin, Alexey Navalny.

Dirigida por Daniel Roher y presentada por CNN Films y HBO Max, “Nalvany” documenta una investigación metódica realizada por la corresponsal internacional en jefe de CNN, Clarissa Ward, y el grupo de periodistas, Bellingcat, para desenmascarar a los posibles asesinos de Navalny. (CNN Films y HBO Max son parte de Warner Bros. Discovery, nuestra empresa matriz).

Nalvany cumple actualmente una condena de nueve años en una prisión de máxima seguridad al este de Moscú.

(Crédito: Kevin Winter/Getty Images)

Lady Gaga y Rihanna brillaron en sus presentaciones

Una que causó emoción fue la ganadora del Oscar Lady Gaga, quien finalmente sí se presentó en la gala. Subió al escenario con la cara lavada y usando unos jeans negros rasgados y una camiseta del mismo color. Gaga interpretó su tema “Hold My Hand”, de la cinta “Top Gun: Maverick”, nominada a mejor canción original.

Otra de las actuaciones destacadas fue la de Rihanna, quien interpretó su tema “Lift Me Up” perteneciente a la película “Black Panther: Wakanda Forever”.

La canción, nominada al Oscar, es un tributo a Chadwick Boseman, quien interpretó a Black Panther. El actor falleció en 2020 a los 43 años luego de luchar contra el cáncer de colon.

(Crédito: Kevin Winter/Getty Images)

Una burra y un oso

No hubo actos de violencia como el año pasado pero sí animales en el escenario del Dolby Theatre.

Una de las sorpresas fue la aparición de Jenny, la burrita de “The Banshees of Inisherin”. Según Jimmy Kimmel, Jenny, además de ser “actriz” es una burra de apoyo emocional.

Lo pedían en redes sociales y ocurrió… Elizabeth Banks apareció en el escenario de los Oscar con un oso. Por fortuna, no es el macabro oso de su cinta “Cocaine Bear”. La directora usó este recurso para presentar la categoría de mejor efectos visuales. Dijo que sin eso, el oso de “Cocaine Bear” se vería como el que está en el escenario.

Más tarde, el oso también apareció entre la audiencia junto a Malala Yousafzai mientras la ganadora del Premio Nobel era entrevistada por Jimmy Kimmel.

(Crédito: Kevin Winter/Getty Images)

Las ausencias

En su monólogo inicial, Jimmy Kimmel bromeó sobre la ausencia del legendario director James Cameron en la edición 95 de los premios.

“Sabes que un show es muy largo cuando James Cameron no está acá“, dijo Jimmy Kimmel.

El presentador prosiguió explicando lo que se rumora en Hollywood que es la razón por la que James Cameron no asistió al evento.

“Algunos dicen que James Cameron no está acá porque no fue nominado a mejor director y, aunque me cuesta creer que un hombre tan humilde, él tiene un punto… ¿Cómo es que la Academia no nomina al tipo que dirigió “Avatar? ¿Quién creen que es? ¿Una mujer?“, dijo Kimmel.

La crítica hace referencia a la ausencia total de mujeres directoras en las nominaciones este año.

Tom Cruise tampoco estuvo presente en la ceremonia.

Megan Thomas contribuyó con este reporte.

