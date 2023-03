CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 750 757 744¼ 748¾ —1½ May 762 767½ 756 760½ —1½ Jul 766¾ 771¾ 761 766½ — ¼ Sep 776 780½ 770¼ 775¼ — ½ Dec 789½ 793¾ 784 790 +¾ Mar 798 802½ 793 798¼ — ¼ May 798½ 801 793¾ 797½ —1½ Jul 782¾ 783 778 778½ —3¾ Est. sales 81,910. Mon.’s sales 108,822 Mon.’s open int 353,718, up 412 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 677 678½ 674¾ 675½ —3½ May 675½ 677 673¼ 673¾ —4 Jul 665¼ 667¼ 663 663¼ —4¾ Sep 611¼ 612¾ 607 607½ —5½ Dec 596¾ 597½ 592½ 593 —4¾ Mar 603 604 599½ 600 —4½ May 607¼ 607¼ 602½ 602½ —5 Jul 605¾ 606 601¾ 602¼ —4½ Sep 561½ 561½ 561½ 561½ —3 Dec 552½ 553¼ 550 550 —3¼ Dec 505 505¼ 501½ 502 —3 Dec 477 477 477 477 +¼ Est. sales 189,071. Mon.’s sales 265,392 Mon.’s open int 1,318,058, up 7,764 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 386 392½ 382 384¼ +½ May 376 382 374¼ 374¼ — ¼ Jul 380 381 380 380 +6¼ Sep 375¼ 375¼ 375 375 +1¾ Dec 377 377¼ 377 377 Est. sales 308. Mon.’s sales 252 Mon.’s open int 3,285 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1521 1530½ 1511 1516 —5¼ May 1513¾ 1522 1505 1510¾ —3¾ Jul 1506 1513½ 1497¾ 1505 —2 Aug 1469¼ 1474½ 1461¾ 1469 — ¾ Sep 1398½ 1405 1393¼ 1400¾ +1½ Nov 1366½ 1374½ 1362¼ 1370 +2¾ Jan 1372 1378¾ 1367¼ 1374¾ +2¾ Mar 1364½ 1369½ 1358 1365¾ +2½ May 1362 1363½ 1359½ 1362 +2½ Jul 1361½ 1363¾ 1357½ 1362¼ +2¾ Nov 1292¾ 1299¾ 1291 1295 +¾ Jan 1299¾ 1300½ 1299¾ 1300½ +6 Nov 1242½ 1242½ 1234 1234 —8 Est. sales 250,551. Mon.’s sales 277,525 Mon.’s open int 712,649, up 14,522

