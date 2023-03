¿Cuánto valen los boletos para el Super LVII?

(CNN Español) — Luego de los juegos por los Campeonatos de Conferencia, la NFL ya tienen a sus dos invitados…

(CNN Español) — Luego de los juegos por los Campeonatos de Conferencia, la NFL ya tienen a sus dos invitados para el Super Bowl 2023, el partido más importante del fútbol americano.

Por el lado de la Conferencia Americana (AFC), los invitados al “superdomingo” son los Kansas City Chiefs, que se impusieron a los Cincinnati Bengals por marcador de 23-20, en lo que fue un partido vibrante que se definió con un gol de campo en los últimos segundos.

En tanto, por la Conferencia Nacional (NFC), los representantes en el Super Bowl son las Philadelphia Eagles, que vencieron sin mayores complicaciones por marcador de 31-7 a unos San Francisco 49ers que padecieron, como en toda la temporada, la lesión de uno de sus mariscales de campo.

Philadelphia Eagles vs. Kansas City Chiefs: los equipos del Super Bowl LVII

El Super Bowl LVII entre Eagles y Chiefs se disputará el próximo domingo 12 de febrero en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona.

Si eres seguidor de estos equipos o simplemente un amante de la NFL y quieres ver el juego en el estadio, ya puedes comprar boletos.

¿Cuál es el precio de los boletos para el Super Bowl 2023?

En su sección dedicada al Super Bowl, la página web de la NFL señala que el socio oficial de hospitalidad de la liga es On Location, empresa que “ofrece acceso garantizado a boletos de primera calidad, ubicaciones exactas de los asientos y experiencias previas al partido con todo incluido dentro del perímetro de seguridad”.

Al entrar a dicha sección del Super Bowl en el sitio de la NFL, verás un apartado que dice “Buy Tickets” (“Comprar boletos”) en la parte superior, justo a un lado de la pestaña de “Event Info” (“Información del evento”).

Da clic en “Buy Tickets” y la página te redirigirá automáticamente a la página web de On Location donde podrás comprar boletos oficiales del Super Bowl.

Una vez ahí, notarás que hay varios paquetes: unos que incluyen boletos y experiencias; otros para seguidores de ambos equipos; y unos más que incluyen hospedaje en hotel.

Los paquetes que incluyen boleto y experiencias tienen precios desde US$ 4.972,50 por persona (el más económico) y hasta US$ 29.750 por persona (el más caro).

Los paquetes con boleto y experiencias dedicadas a seguidores de Eagles o Chiefs solamente aumentan un dólar: el más barato tiene precio de US$ 4.973,50 por persona y el más caro cuesta US$ 29.751 por persona.

Ahora bien, estos paquetes para seguidores de Chiefs o Eagles pueden aumentar de precio según la zona en el estadio o si se trata de un paquete con hotel. Da clic aquí para ver los detalles por equipo.

Los paquetes generales que incluyen hotel aumentan de precio según la distancia entre el lugar de hospedaje y el estadio. En este caso, los precios por persona van desde US$ 8.915, US$ 10.420 y US$ 10.965.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.