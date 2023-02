Miles de personas tuvieron que escapar de sus hogares mientras el mal tiempo azota California: aumentan a 16 las personas muertas durante las tormentas

(CNN) — Otra fuerte tormenta se adentra en el sur de California tras obligar la evacuación de miles de personas…

(CNN) — Otra fuerte tormenta se adentra en el sur de California tras obligar la evacuación de miles de personas en el norte, provocar decenas de rescates acuáticos, causar daños generalizados y aumentar a 16 el número de víctimas mortales luego de una serie de tormentas consecutivas que ha sufrido el estado en las últimas semanas.

Más de 11 millones de personas en el oeste de Los Ángeles y los condados de San Luis Obispo, Santa Bárbara y Ventura estaban bajo una advertencia de inundación este martes por la mañana, mientras que unos 34 millones de personas en todo California —alrededor del 10% de todos los estadounidenses— están bajo alertas de inundaciones a medida que el riesgo de deslizamientos de tierra también se desplaza a la zona de Los Ángeles y San Diego.

Las tormentas de este martes son apenas las más recientes de una oleada de ríos atmosféricos que han azotado la costa oeste en las últimas semanas. El desfile de tormentas ha provocado peligrosas inundaciones y deslizamientos de tierra y ha provocado evacuaciones en todo el estado, y gran parte de California ha recibido totales de precipitaciones entre un 400% y un 600% por encima de la media en ese tiempo.

En 24 horas, hasta el lunes por la noche, habían caído entre 50 y 177 mm de lluvia en gran parte de las zonas más bajas del estado. Fue más húmedo en las zonas montañosas del sur de California, donde se registró la caída de más de 300 mm de lluvia desde el domingo hasta las primeras horas de este martes, en particular a lo largo de las montañas del condado de Ventura y Santa Bárbara.

La mayor amenaza de nuevas inundaciones este martes será para las montañas justo al este de Los Ángeles, donde podrían caer de 50 a 100 mm más de lluvia.

“Las fuertes lluvias de hoy exacerbarán aún más las inundaciones actuales al tiempo que prolonga el riesgo de… deslizamientos de tierra”, dijo el martes el Centro de Predicción Meteorológica, una amenaza no pequeña para el suelo de California ya marcado por la sequía histórica y devastadores incendios forestales.

De norte a sur del Estado Dorado esta semana, las inundaciones, los deslizamientos de tierra o las amenazas de los mismos han provocado evacuaciones, cierres de carreteras y rescates desesperados. El lunes, se desplomaron árboles, los hogares se quedaron sin electricidad y las principales carreteras se convirtieron en ríos o se cerraron por otros motivos cuando las tormentas desataron fuertes vientos y aguaceros.

En el condado de Santa Cruz, al suroeste de San José, Rachel Oliveria se quedó en casa el lunes mientras el agua de un río cercano crecía e inundaba su residencia.

“Llegó muy rápido”, dijo Oliveira. “En cuestión de minutos, llegó desde el otro lado de la calle hasta nuestro jardín, y fue realmente rápido”.

Un gran socavón se abrió en el barrio de Chatsworth, en Los Ángeles, y atravesó una carretera, informó este lunes el Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD, por sus siglas en inglés) en un comunicado. Imágenes de la escena muestran al menos dos autos que cayeron al enorme agujero.

Cuatro personas quedaron atrapadas en el socavón, dos de las cuales lograron salir antes de la llegada del LAFD y resultaron ilesas. Las otras dos personas presentaban heridas leves y debían ser rescatadas de inmediato, pues las condiciones de la carretera seguían deteriorándose, según el comunicado.

El socavón está “cortando completamente el carril en dirección sur de Iverson Road”, y la carretera está ahora totalmente cerrada, añadió.

Esta imagen muestra una vista aérea de la escena:

Dos vehículos en un socavón en Chatsworth, California, el 10 de enero. (David Swanson/Reuters)

Los hechos más recientes

Este es un resumen de los últimos acontecimientos:

Conductores muertos: en la costa central de California, un conductor murió este lunes por la tarde tras entrar en una avenida inundada en Avila Beach, a unos 290 km al noroeste de Los Ángeles, según informó la oficina del sheriff del condado de San Luis Obispo. Luego, la Patrulla de Carreteras de California informó este martes que dos conductores murieron en el Valle de San Joaquín, después de que un árbol cayera en la Ruta Estatal 99 en Visalia. Hasta la tarde del martes, al menos 16 personas han muerto en California a causa de las recientes tormentas, “más vidas que los incendios forestales de los últimos dos años juntos”, dijo este lunes la oficina del gobernador Gavin Newsom.

Un menor desaparecido: un niño de 5 años fue arrastrado por las aguas el lunes por la mañana cerca del río Salinas en San Miguel, a unos 350 km al noroeste de Los Ángeles, dijeron las autoridades. Una búsqueda de horas para el niño se suspendió el lunes por la tarde “porque las condiciones meteorológicas se habían vuelto demasiado severas y no era seguro ya para los servicios de emergencia”, dijo el portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de San Luis Obispo, Tony Cipolla, a CNN.

Evacuación en Montecito: en el sur de California se ordenó la evacuación de toda la ciudad costera de Montecito —un paraíso para los ricos y famosos— este lunes debido a las inundaciones significativas, deslizamientos de tierra y flujos de escombros. Los residentes de los alrededores, incluidos los de Santa Bárbara, Carpintería y Summerland también recibieron la orden de evacuación. Montecito recibió casi 260 mm de lluvia en 24 horas que terminaron el lunes.

Evacuaciones en el norte de California: en el condado de Santa Clara, que rodea a San José, alrededor de 32.000 personas estaban bajo órdenes de evacuación el lunes por la tarde, y es probable que se evacúe a más personas este martes.

Importantes cierres de carreteras: numerosas carreteras han sido cerradas esta semana, incluyendo partes de la costa del Pacífico (Ruta Estatal 1) en el sur de California, según las autoridades. La US 101 se cerró el martes en lugares como Ventura, a unos 100 kilómetros al oeste de Los Ángeles, a medida que las aguas que retroceden dejan un rastro de fango. Entre Fresno y Shaver Lake, un desprendimiento de rocas —captado en video por la policía— se estrelló el lunes contra la Ruta Estatal 168, cerrando esa carretera.

Un hombre vadea a través de una calle inundada el lunes en el barrio de Río Del Mar en Aptos. Crédito: Nic Coury/AP

El presidente Joe Biden aprobó este lunes una medida de apoyo a los esfuerzos de California para responder a las tormentas que durante semanas han azotado el estado como fichas de dominó en cascada.

Es probable que se produzcan inundaciones repentinas en Los Ángeles y sus alrededores hasta este martes por la tarde.

Y aunque las partes del centro y norte de California azotadas por las tormentas verán un respiro a primera hora del martes, será de corta duración, dicen los meteorólogos. Otro río atmosférico, una región larga y estrecha en la atmósfera que puede transportar la humedad miles de kilómetros, llegará desde el norte de California en el noroeste del Pacífico este miércoles, dijo el centro de predicción.

“Cuando todo esté dicho y hecho, los totales de precipitación en los próximos días estarán en el rango de 76-177 mm a lo largo de la Cordillera Transversal del sur de California, hacia el norte a lo largo de las cordilleras costeras del centro y norte de California y a través de la Sierra”, dijo el centro.

Un trabajador de Caltrans dirige el tráfico el lunes en una entrada cerrada de la autopista US Freeway 101 cerca de Montecito, California. Crédito: Ringo H.W. Chiu/AP

Ríos crecidos, rescates acuáticos y amplios daños

Montecito —ubicado entre las montañas de Santa Ynez y el océano Pacífico en el condado de Santa Bárbara, en el sur de California— recibió las órdenes de evacuación del lunes en el quinto aniversario de un deslizamiento de tierra de 2018 que terminó con la vida de 23 personas cuando el lodo y las rocas del tamaño de las casas arrasaron las laderas, afectando a más de 100 casas y rompiendo una tubería principal de gas, según la Oficina de Servicios de Emergencia del estado.

Los vehículos circulaban por calles inundadas este lunes mientras el agua hacía estragos en un arroyo cercano en Montecito y el barro rezumaba por una ladera, según mostró un video de KEYT, afiliada de CNN. Las carreteras se vieron afectadas por rocas, escombros e inundaciones, informaron funcionarios de la ciudad de Santa Bárbara.

El sheriff del condado de Santa Bárbara, Bill Brown, pidió a los residentes del condado que se refugiaran el lunes por la noche, ya que viajar se convirtió en una pesadilla con desprendimientos de rocas, carreteras inundadas y autopistas cerradas.

Los equipos del condado de Santa Bárbara han respondido a más de 200 llamadas de incidentes debido a las fuertes lluvias, según el capitán Scott Safechuck, portavoz de un equipo de gestión de incidentes del condado de Santa Bárbara.

Alrededor de 10 a 15 casas sufrieron daños debido a las inundaciones en el condado el lunes, según los Bomberos del Condado de Santa Bárbara, que publicaron imágenes que muestran un barrio inundado y un socavón que se desarrolló.

Al norte, en la costa central, el condado de Santa Cruz sufrió daños generalizados el lunes, según imágenes de Cal Fire. El río San Lorenzo creció 4 metros en poco más de cuatro horas el lunes por la mañana debido a las fuertes lluvias que azotaron la región, poniendo el río en una etapa de inundación importante.

El rápido movimiento del agua en Santa Cruz derribó un puente e inundó parques estatales, según muestra un video.

Vista de los daños en la carretera tras las fuertes lluvias caídas el lunes en las montañas de Santa Cruz, sobre Silicon Valley, California. Crédito: Neal Waters/Anadolu Agency/Getty Images

El Servicio Meteorológico Nacional informó de una “posible ruptura del dique” a lo largo del río Pájaro el lunes por la mañana y advirtió de “inundaciones repentinas que amenazan la vida”.

También en la costa central, en el condado de San Luis Obispo, las autoridades instaron a los residentes al sur del dique Arroyo Grande Creek a evacuar a un terreno más alto inmediatamente el lunes por la noche.

El diluvio provocó numerosos rescates acuáticos en todo el estado el lunes, ya que la subida de las aguas dejó atrapados a los conductores.

Head on a swivel! Damaged infrastructure, flooded roads, downed trees and power lines, and more! There are many hazards right now, with more wind on the way tonight. Please stay home and stay safe! #CaWx #California pic.twitter.com/d0Z6JCTobn

— CAL FIRE CZU (@CALFIRECZU) January 9, 2023

En el sur de California, justo al noroeste de Los Ángeles, al menos 18 personas fueron rescatadas el lunes por el Departamento de Bomberos del Condado de Ventura, incluyendo a varias personas que estaban varadas en una isla en el río Ventura, dijeron funcionarios de bomberos.

Entre ellas había varias personas que estaban aferradas a ramas de árboles rodeados por la crecida. Los equipos de rescate ayudaron a esas personas a subirse a una escalera para llegar a un puente, según muestra un video tuiteado el lunes por el departamento de bomberos.

Mientras la lluvia se intensificaba el lunes por la noche, los agentes de Moorpark, en el condado de Ventura, trabajaban para rescatar a los conductores varados en la ruta estatal 126, según la Patrulla de Carreteras de California. La Ruta Estatal 126 estaba cerrada desde los límites de la ciudad de Fillmore hasta Fairview Canyon.

En el condado de Monterey, en el centro de California, la oficina del sheriff y la Guardia Costera rescataron a dos personas y un perro que quedaron atrapados por las aguas de la inundación, dijo la oficina del sheriff en una publicación en Facebook.

En una vista aérea, las aguas de la inundación llenan los campos el lunes en Santa Rosa, California. Crédito: Justin Sullivan/Getty Images

Caen récords de precipitaciones en todo el estado

Las lluvias cayeron el lunes por la noche en el sur de California, amenazando con inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra desde Los Ángeles hasta San Diego, especialmente en las zonas afectadas por los incendios.

En algunas zonas del centro de Los Ángeles ya han caído entre 25 y 76 mm de lluvia, y en las zonas más elevadas de la ciudad entre 50 y 127 mm a primera hora del martes.

“Casi toda California ha registrado totales de precipitación muy por encima de la media en las últimas semanas, con totales de 400-600% por encima de los valores medios”, dijo el Servicio Meteorológico. “Esto ha resultado en suelos casi saturados y niveles de ríos cada vez más altos”.

Hasta las primeras horas de este martes, el centro de Santa Bárbara había recibido 161 mm de lluvia, el día más lluvioso registrado en el centro de la ciudad.

San Luis Obispo McChesney Field también tuvo su día más lluvioso registrado, con precipitaciones diarias de 104 mm, superando el récord anterior de 93,4 mm. Mientras tanto, Moorpark tuvo su segundo día más lluvioso registrado con 102,1 mm.

— Rob Shackelford, Raja Razek, Dave Hennen, Camila Bernal, Cheri Mossburg, Dave Alsup, Amanda Jackson y Taylor Ward contribuyeron con este reportaje.

