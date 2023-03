Marie Kondo ahora se enfoca en lo importante, y eso significa dejar a un lado el orden

(CNN) — La reina de la limpieza Marie Kondo admite que ordenar ya no es lo primero en su lista…

En su página web, poco después del nacimiento de su tercer hijo en 2021, la experta japonesa en organización reflexionó sobre la maternidad y afirmó que se había “relajado” a la hora de ordenar.

Kondo tiene dos hijas y un hijo con su marido Takumi Kawahara. (Crédito. Jeff Kravitz/FilmMagic/Getty Images)

“Justo después de que naciera mi hija mayor, me sentí incapaz de perdonarme a mí misma por no ser capaz de llevar mi vida como antes. Pero, con el tiempo, me fui relajando y, después de dar a luz a mi segunda hija, abandoné por completo mi necesidad de perfección”, escribió.

“Estoy más ocupada que nunca después de tener a mi tercer hijo, así que ya acepté que no puedo ordenar todos los días, ¡y eso está bien!”. añadió Kondo.

En una reciente conferencia de prensa y ceremonia del té virtual, Kondo dijo: “Mi casa está desordenada, pero la forma en que estoy empleando mi tiempo es la correcta para mí en este momento y en esta etapa de mi vida”.

Según The Washington Post, que informó del evento, la mujer de 38 años se definió a sí misma como una “ordenadora profesional” que antes se esforzaba por tener un hogar perfectamente organizado. Ahora se ha dado cuenta de lo que es importante para ella: disfrutar del tiempo con sus hijos.

“De cierta forma, renuncié a eso en el buen sentido para mí”, explicó.

Hoy en día, la estrella del programa de Netflix Tidying Up with Marie Kondo mira el orden con otros ojos.

El consejo más reciente de Marie Kondo es que pienses qué partes de tu vida quieres poner en orden. (Crédito: Michael Buckner/Variety/Penske Media/Getty Images)

En su último libro, “Kurashi at Home: How to Organize Your Space and Achieve Your Ideal Life” (“Kurashi en casa: cómo organizar tu espacio y conseguir tu vida ideal”), Kondo explora el concepto japonés de kurashi, o “forma de vida”, ampliando formas sencillas de “desatar la alegría cada día y llevar una vida alegre”.

“Ordenar significa ocuparte de todas las ‘cosas’ de tu vida. Entonces, ¿qué es lo que realmente quieres poner en orden?”, se pregunta en su libro.

En otras palabras, ordenar en su sentido más convencional pasó a un segundo plano, y sus enseñanzas se centran ahora en lo que más importa para vivir la mejor vida posible.

La pregunta que Kondo deja a los lectores es: “¿Qué pasaría si cada decisión que tomaras, cada objetivo que te fijaras y cada aspecto de tu vida estuvieran guiados por lo que despierta alegría?”.

