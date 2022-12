Países clasificados a semifinales del Mundial de Qatar: resultados de cuartos

(CNN Español) — Los cuartos de final del Mundial de Qatar acaban de concluir y ya avanzaron hacia la próxima etapa…

(CNN Español) — Los cuartos de final del Mundial de Qatar acaban de concluir y ya avanzaron hacia la próxima etapa Croacia, Argentina, Marruecos y, ahora, Francia. Aquí, el repaso de los partidos que se disputaron en estos cuartos y los que vendrán en las semifinales, la semana próxima:

Resultados del Mundial de Qatar 2022: cruces de cuartos en vivo

Los clasificados a semifinales

Francia mantiene intactas sus esperanzas de defender suactual título de campeón del mundo, tras derrotar a Inglaterra por 2-1 en un partido físico con una atmósfera tensa que se disputó este sábado en el Estadio Al Bayt en Qatar.

Pese a contar con la superestrella Kylian Mbappé, fue con goles de Aurélien Tchouaméni y Olivier Giroud que el equipo francés logró imponerse ante su rival europeo. Harry kane marcó el descuento desde el tiro penal y también desde el punto de pena máxima tuvo el empate, pero mandó el balón por encima del travesaño, desperdiciando la oportunidad de igualar el partido.

Los ingleses controlaron el balón durante la mayor parte del partido y tuvieron muchas oportunidades: 15 tiros contra los ocho de Francia, mientras que siete de los intentos ingleses fueron a puerta.

Ahora, los franceses avanzan a una semifinal el próximo miércoles contra el subestimado Marruecos, un equipo que ha desafiado las probabilidades e hizo historia en cada ronda del torneo. Francia es el primer campeón vigente en haber superado los cuartos de final este siglo.

Marruecos hizo historia este sábado al derrotar al favorito Portugal para convertirse en el primer país africano en llegar a una semifinal de la Copa del Mundo. El país sobrevivió a una segunda mitad de partido tensa, defendiéndose de los constantes ataques de Portugal y conservando su ventaja de 1-0, incluso después de que el delantero estrella Cristiano Ronaldo entrara al campo de juego desde el banco. Portugal dominó el tiempo de posesión pero no pudo encontrar gol.

Al final, un gol de Youssef En-Nesyri en la primera parte anotado de cabeza fue suficiente para que Marruecos ganara el partido. Los subestimados Leones del Atlas fueron una de las grandes sorpresas de este torneo, convirtiéndose ya en la primera nación árabe en avanzar a los cuartos de final, y haciéndolo en el primer torneo organizado en un país árabe. Ahora, el equipo hace historia como la primera nación africana en estar entre los cuatro mejores. Marruecos se enfrentará a Francia o a Inglaterra, que se encontrarán este sábado a partir de las 14:00, hora ET.

Badr Benoun de Marruecos celebra la victoria de su equipo durante la Copa del Mundo de Qatar 2022 al imponerse ante Portugal en el Estadio Al Thumama Stadium el 10 de diciembre de 2022, en Doha, Qatar. (Crédito: Francois Nel/Getty Images)

Argentina clasificó a semifinales tras superar por penales a Países Bajos. Un gol de Nahuel Molina y un penal de Lionel Messi pusieron a ilusionar a la albiceleste, pero los neerlandeses consiguieron empatar el partido al final del tiempo reglamentario. En los tiempos de prórroga, ninguno de los equipos anotó y se fueron a penales. Argentina superó a los europeos en los cobros de 11 pasos que también estuvieron de infarto: Dibu Martínez fue el héroe. Fue un partido épico y muy emotivo.

Fue una victoria muy celebrada y necesitada para un equipo que ha ido de menos a más en el Mundial. Sin Brasil en el torneo, Argentina es el único sudamericano en la fase final de Qatar 2022. Enfrentará a Croacia en semifinal. La Scaloneta se perfila como candidato al título.

Una clasificación por penales no es poca cosa, después de todo Argentina perdió dos finales de Copa América seguidas con Chile por penaltis. Se siente como una reivindicación, y un empuje anímico importante.

Crédito: Clive Brunskill/Getty Images

Más temprano este viernes, Croacia demostró que su subcampeonato de 2018 no fue un asunto pasajero. El equipo de Luka Modric volvió a triunfar en penaltis, esta vez ante el favorito absoluto del torneo: Brasil. Un gol de Neymar para Brasil y otro de Petkovic para Croacia en el tiempo extra dejaron el partido empatado. En penaltis, el arquero Livakovic (crucial en los penaltis ante Japón) le tapó el cobro a Rodrygo y Marquinhos falló su disparo. Los croatas no fallaron y están en semifinales.

AL RAYYAN, QATAR – DECEMBER 09: Bruno Petkovic of Croatia celebrates after scoring the team’s first goal during the FIFA World Cup Qatar 2022 quarter final match between Croatia and Brazil at Education City Stadium on December 09, 2022 in Al Rayyan, Qatar. (Photo by Lars Baron/Getty Images)

Brasil se despide del Mundial, Croacia sorprende de nuevo 1:41

Los que pasaron a cuartos

Croacia, actual subcampeón del mundo, venció a Japón en tanda de penales tras un empate de 1-1. Esta fue la primera definición por penaltis del Mundial. Los croatas enfrentarán a Brasil, que goleó 4 a 1 a Corea del Sur en el partido de octavos, luego de un primer tiempo brillante.

Países Bajos derrotó 3-1 a Estados Unidos y fue el primer clasificado a cuartos de final del mundial de Qatar 2022. Después de perderse el Mundial de Rusia 2018, los neerlandeses buscan ahora su anhelado primer título mundial. En cuartos se enfrentarán a Argentina, ganador en el cruce contra Australia de este sábado.

Francia derrotó 3-1 a Polonia con una gran actuación de Kylian Mbappé y enfrentará a Inglaterra, que goleó 3-0 a Senegal en el segundo partido del domingo.

Marruecos dejó a España afuera en el desempate por penales y avanzó por primera vez a cuartos de final, etapa en la que se enfrentará contra Portugal tras su victoria por goleada contra Suiza.

Clasificados a octavos

Corea del Sur logró una gesta impresionante: ganó sobre el final 2-1 a Portugal y, con ese gol, pasó a octavos y eliminó a Uruguay. Con los mismos puntos y la misma diferencia de gol (0), los surcoreanos avanzan por haber anotado más goles durante la fase de grupos. Un final épico para los asiáticos, y muy doloroso para los sudamericanos.

Camerún, por su parte, sorprendió a Brasil, que ya estaba clasificado. Lo derrotó 1-0 sobre el final, pero no le sirvió a los africanos, porque Suiza derrotó a Serbia 3-2 y quedó con 6 puntos, los mismos de Brasil. La canarinha fue primera por mejor diferencia de gol.

España dejó dudas pero clasificó gracias a Alemania: La Roja perdió 2-1 con Japón, que fue primero del Grupo E. España, con 4 puntos, quedó con los mismos de Alemania, que venció 4-2 a Costa Rica. Pero España tenía un ahorro sustancial: los siete goles que le metió a Costa Rica en el primer partido. Por diferencia de gol España fue segundo y pasa a octavos.

Argentina se clasificó en la primera posición del Grupo C, mientras que Polonia avanzó en el segundo puesto. México, a pesar de su triunfo en el partido contra Arabia Saudita, quedó afuera.

Del lado del Grupo D se definió el pase a octavos de Australia, que se suma a Francia que ya había logrado asegurar en la siguiente fase de la Copa del Mundo.

Las selecciones de Países Bajos y Senegal se clasificaron como el primer y segundo lugar, respectivamente, del Grupo A, del cual quedó fuera Ecuador tras perder con los africanos. Del lado del Grupo B, avanzaron Inglaterra y Estados Unidos tras sus triunfos en los partidos contra Gales e Irán respectivamente.

¿Cómo se definieron los octavos de final en el Mundial?

Tras la fase de grupos, clasificaron los dos primeros de cada grupo, los que tuvieron más puntos. Los mejores 16 equipos del torneo juegan esta fase.

La ronda de los mejores 16 se jugará entre 3 y el 6 de diciembre.

En este periodo, hay dos partidos diarios: uno a las 06:00 pm tiempo local (10:00 am ET) y otro a las 10:00 pm (2:00 pm ET)

En total, son ocho partidos.

El primero del Grupo A con el segundo del Grupo B

Países Bajos venció a Estados Unidos 3-1, eliminando a los estadounidenses de la Copa del Mundo

El primero del Grupo C con el segundo del grupo D

En este partido se enfrentaron Argentina por el Grupo C y Australia por el D, con un triunfo de 2 a 1 para la albiceleste.

El primero del Grupo E con el segundo del Grupo F

Este choque lo jugarán Japón por el Grupo E y Croacia por el F.

El primero del Grupo G con el segundo del Grupo H

Por el Grupo G, Brasil jugará contra Corea del Sur.

El primero del Grupo B con el segundo del Grupo A

Senegal, que clasificó como segundo del Grupo A, disputará este partido contra Inglaterra, primero del Grupo B.

El primero del Grupo D con el segundo del Grupo C

Francia, primero del Grupo D, disputará el partido contra Polonia, segundo del Grupo C.

El primero del Grupo F con el segundo del Grupo E

En este partido se enfrentarán Marruecos por el Grupo F y España por el E.

El primero del Grupo H con el segundo del Grupo G

Portugal jugará contra Suiza.

Calendario completo del Mundial de Qatar 2022: partidos, horarios y fechas

Así quedaron las posiciones en la fase de grupos

