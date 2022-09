CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 793¾ 795¼ 790 795¼ +19¾ Dec 797¾ 819½ 796¼ 811¾ +17½ Mar 814¼ 835½ 813 827¾ +16½ May 824¼ 844¾ 823¼ 837½ +16½ Jul 824½ 845¾ 824½ 840 +17 Sep 830¼ 851½ 830¼ 844½ +14¾ Dec 841¾ 862 841¾ 856½ +16 Mar 852½ 860½ 852½ 855 +11½ Jul 813½ 813¾ 813½ 813¾ +11½ Est. sales 42,809. Thu.’s sales 82,731 Thu.’s open int 290,037 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 657 671 656¾ 668 +9¾ Dec 658 669½ 656½ 666 +8 Mar 664 675 662½ 671½ +7¾ May 665¾ 676½ 664¾ 672¾ +6¾ Jul 662 671½ 660½ 667¼ +5¾ Sep 619¾ 626¾ 619 623¼ +3½ Dec 609 615 606¾ 611½ +2½ Mar 616½ 622 615 620¼ +4¼ May 623½ 623½ 623½ 623½ +4½ Jul 618½ 622¼ 618 622¼ +5 Dec 557¼ 558¼ 555¼ 555¼ +4¾ Dec 525 525 525 525 +4½ Est. sales 105,351. Thu.’s sales 228,768 Thu.’s open int 1,265,784 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 375 378 364 375½ —1½ Mar 379 380 372½ 379¼ —2¾ Jul 390 390 390 390 +5 Est. sales 314. Thu.’s sales 434 Thu.’s open int 3,420, up 104 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 1480 1518½ 1480 1518½ +45¾ Nov 1395 1422 1391¾ 1420 +25¼ Jan 1399¾ 1426¾ 1397 1424½ +24¾ Mar 1402¼ 1429 1399½ 1427 +24½ May 1404¼ 1430½ 1402½ 1428 +23½ Jul 1403¼ 1428½ 1403 1425¾ +22½ Aug 1386½ 1404¾ 1386½ 1404 +17 Sep 1355 1364½ 1355 1363¾ +13¼ Nov 1332½ 1355 1332½ 1349¼ +14 Jan 1353¾ 1353¾ 1353¾ 1353¾ +15½ Nov 1260¼ 1262½ 1260¼ 1262½ +12¾ Est. sales 79,413. Thu.’s sales 130,063 Thu.’s open int 608,407, up 124

Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.