CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Tue.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 827¾ 867½ 825½ 867 +36½ Mar 843 882 842¾ 881½ +35 May 852¾ 890¼ 852¾ 889¾ +34 Jul 853¾ 883½ 852 882¾ +32 Sep 853 884 853 883½ +30½ Dec 858 888¾ 858 888½ +29½ Mar 860¼ 883 857 883 +25 Est. sales 37,793. Mon.’s sales 64,812 Mon.’s open int 285,024, up 581 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 677¾ 689¾ 677½ 688¼ +10 Mar 683 694½ 682¾ 693¼ +9¾ May 684 695 683¾ 693¼ +9 Jul 677¾ 689 677¾ 687½ +9 Sep 635 644½ 635 643 +7¾ Dec 621 631 621 629¼ +7¼ Mar 630½ 637¼ 630½ 637¼ +8½ Jul 636 636½ 636 636½ +8½ Sep 578 578 578 578 +2½ Dec 568 572¾ 568 569¾ +5¼ Dec 534 534 534 534 +2¼ Est. sales 78,258. Mon.’s sales 146,555 Mon.’s open int 1,322,701, up 2,134 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 401¼ 407¼ 401¼ 407¼ +5 Mar 408¼ 409 407¾ 407¾ +2¾ Est. sales 71. Mon.’s sales 222 Mon.’s open int 3,795 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1461¾ 1470¾ 1450¾ 1466¾ +5½ Jan 1467¾ 1476½ 1457½ 1472¼ +4¾ Mar 1469½ 1477¼ 1459 1473½ +4¼ May 1471¼ 1479 1461 1476 +4¾ Jul 1469 1476½ 1460¼ 1474¼ +4¾ Aug 1450¾ 1450¾ 1439¼ 1441 —6¼ Sep 1398 1398 1393¾ 1393¾ —8¼ Nov 1381½ 1386½ 1374½ 1385 +2¼ Jan 1377¼ 1377¼ 1377¼ 1377¼ —8 Nov 1297 1297 1297 1297 +1½ Est. sales 87,274. Mon.’s sales 132,868 Mon.’s open int 653,097, up 1,491 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Oct 68.20 68.38 67.14 67.74 —.26 Dec 65.19 65.58 64.25 64.96 —.20 Jan 64.30 64.64 63.33 64.04 —.18 Mar 63.34 63.47 62.29 62.92 —.25 May 62.48 62.74 61.48 62.07 —.25 Jul 61.40 61.64 60.59 61.15 —.24 Aug 60.45 60.89 59.71 60.00 —.48 Sep 59.63 59.63 59.09 59.09 —.57 Oct 58.84 58.84 58.26 58.26 —.61 Dec 58.03 58.10 57.75 58.10 —.35 Dec 55.75 55.75 55.75 55.75 +.37 Est. sales 36,455. Mon.’s sales 80,639 Mon.’s open int 399,762 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Oct 437.40 445.70 435.70 444.50 +6.30 Dec 428.00 434.60 424.90 433.40 +4.10 Jan 423.00 430.00 420.90 428.70 +4.10 Mar 415.60 422.40 414.10 421.50 +4.70 May 411.60 418.80 410.90 417.80 +4.60 Jul 410.70 418.10 410.00 417.30 +4.90 Aug 407.30 412.50 407.00 411.50 +3.60 Sep 402.50 405.00 401.80 405.00 +3.50 Oct 394.80 396.90 394.80 396.90 +2.90 Dec 393.30 398.70 392.00 397.40 +4.50 Dec 370.00 372.40 370.00 372.40 +6.40 Est. sales 49,874. Mon.’s sales 87,549 Mon.’s open int 389,070, up 7,048

