iPhone 14 vs. iPhone 13: diferencias, características y más

(CNN Español) — Tras casi un año del lanzamiento del iPhone 13, Apple presentó este miércoles sus nuevas innovaciones en dispositivos móviles, entre ellas el iPhone 14.

En el evento “Far Out”, la compañía liderada por Tim Cook centró sus lanzamientos en tres dispositivos populares: el Apple Watch, los AirPods y el iPhone. Este último sigue siendo el producto emblema de Apple, por lo que, para hacer honor al dicho de “lo mejor para el final”, la presentación del iPhone 14 llegó casi al concluir el evento.

La nueva línea 14 de los teléfonos de Apple tendrá cuatro modelos: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max. En esta ocasión, Apple se deshizo de su iPhone más barato, el mini, para que no compita con las ventas del iPhone SE.

¿Cómo se comparan los nuevos modelos con los presentados el año pasado? Te contamos.

iPhone 14 vs. iPhone 13

Tamaño

El iPhone 14 tiene una pantalla de 6,1 pulgadas; el iPhone 14 Plus, una de 6,7 pulgadas.

Los iPhone 14 Pro y 14 Pro Max tienen una pantalla de 6,1 pulgadas y 6,7 pulgadas, respectivamente.

Tanto el iPhone 13 como el iPhone 13 Pro tienen pantalla de 6,1 pulgadas; el 13 Pro Max sube a 6,7 pulgadas.

Precio

iPhone 14 y 14 Plus: desde US$ 799 y US$ 899, respectivamente.

iPhone 14 Pro y 14 Pro Max: desde US$ 999 y US$ 1.099, respectivamente.

iPhone 13, iPhone 13 Pro y iPhone 13 Pro Max: desde US$ 799, US$ 999 y US$ 1.099, respectivamente.

Cámara

iPhone 14 y 14 Plus: sistema de dos cámaras, gran angular y ultra gran angular, de 12 MP cada una. A diferencia de los modelos del año pasado, la gran angular de los 14 tiene un sensor más grande para captar 49% más luz.

iPhone 14 Pro y 14 Pro Max: una cámara gran angular de 48 MP con una resolución hasta 4 veces mayor; ultra gran angular de 12 MP; y teleobjetivo de 2x y 3x de 12 MP.

iPhone 13: sistema de dos cámaras de 12 MP, una gran angular y otra ultra gran angular.

iPhone 13 Pro y Pro Max: sistema de tres cámaras Pro de 12 MP (teleobjetivo, gran angular y ultra gran angular).

Chip

iPhone 14 y 14 Plus: chip A15 Bionic; CPU de 6 núcleos con 2 núcleos de rendimiento y 4 de eficiencia; GPU de 5 núcleos; y Neural Engine de 16 núcleos.

iPhone 14 Pro y Pro Max: chip A16 Bionic; CPU de 6 núcleos con 2 núcleos de rendimiento y 4 de eficiencia

GPU de 5 núcleos; y Neural Engine de 16 núcleos.

iPhone 13: A15 Bionic; CPU de 6 núcleos con 2 núcleos de rendimiento y 4 de eficiencia; GPU de 4 núcleos; y Neural Engine de 16 núcleos.

iPhone 13 Pro y Pro Max: todo igual que el iPhone 13, excepto que el GPU es de 5 núcleos.

Otras comparaciones

Reproducción de video para comparar la batería:

Hasta 20 horas en iPhone 14 y hasta 26 horas en iPhone 14 Plus.

Hasta 23 horas en iPhone 14 Pro y hasta 29 horas en 14 Pro Max.

Hasta 19 horas en iPhone 13, hasta 22 horas en 13 Pro y hasta 28 en 13 Pro Max.

Seguridad:

Toda la nueva línea 14 tiene dos funciones de seguridad que los iPhone 13 no tienen. Se trata de la detección de choques (algo que también tienen los nuevos Apple Watch Series 8) y conexión de emergencia vía satelital.

Sistema operativo:

iOS 15 para los modelos de la línea de iPhone 13.

iOS 16 para toda la línea de los iPhone 14.

La ‘detestada’ muesca:

Los modelos iPhone 14 Pro y Pro Max serán “libre de muesca”. Esta había sido una de las cosas más pedidas por los usuarios de Apple.

Con información de Catherine Thorbecke, Samantha Kelly y Aditi Sangal, de CNN.

