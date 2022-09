ANÁLISIS | Cómo recibió el mundo la noticia del fallecimiento de la reina Isabel II

(CNN) — Pocas naciones hacen el ritual mejor que Gran Bretaña. Y ningún medio lo cubre con más habilidad que…

(CNN) — Pocas naciones hacen el ritual mejor que Gran Bretaña. Y ningún medio lo cubre con más habilidad que la televisión.

Este jueves, tanto los rituales como la televisión trabajaron al máximo por la muerte de la reina Isabel a la edad de 96 años. Juntos proporcionaron una sensación de continuidad y consuelo en un momento en el que muchos sentían tristeza y pérdida por el fallecimiento de alguien que había formado parte de sus vidas mediáticas durante siete décadas.

CNN y MSNBC iniciaron su cobertura el jueves por la mañana. Tras el anuncio de la muerte de la reina el jueves por la tarde, ABC, NBC, CBS y Fox News interrumpieron su programación habitual para hacer lo mismo.

Las imágenes de este jueves por la mañana eran de presagio y de paso, con tomas de cielos oscurecidos y las puertas de Balmoral bajo la lluvia. Incluso mientras los expertos hablaban de la reina durante la cobertura matutina, las pantallas divididas mostraban regularmente las imágenes de las puertas, la oscuridad y la lluvia. Las imágenes transmitían con fuerza la sensación de espera a las puertas del castillo.

Las imágenes nocturnas de un mar de paraguas negros bajo la lluvia en el exterior de Buckingham Place fueron igualmente evocadoras y conmovedoras.

A pesar de lo difícil que es para los periódicos competir con semejantes imágenes, The New York Times ofreció su versión en línea de la cobertura y fue uno de los primeros en informar que “mientras se anunciaba la muerte de la reina el jueves, dos arcoíris eran visibles para la multitud reunida cerca del monumento a la reina Victoria fuera del Palacio de Buckingham”. Se utilizó una fotografía de Reuters para mostrar los arcoíris. Las redes sociales proporcionaron un video del arcoíris en línea, así como el audio de la multitud fuera del Palacio de Buckingham cantando “Dios salve a la reina” mientras se mantenía en vigilia durante el día.

Una multitud despide a la reina Isabel II de Gran Bretaña

Estos momentos emotivos ofrecen un poco de bálsamo para el dolor de la pérdida, y los medios de comunicación los llevaron a nuestras pantallas.

La reina, los medios de comunicación y los tiempos cambiantes

Uno de los mayores retos de la cobertura de la vida y el reinado de Isabel ha sido, durante mucho tiempo, equilibrar la admiración por su sentido del deber público con las acciones de algunos de sus hijos y las actitudes cambiantes hacia la monarquía.

Por supuesto, a raíz de la muerte de una figura como ésta, el ímpetu es aún mayor para que solo haya elogios. Pero los medios de comunicación encontraron el jueves formas de honrarla sin dejar de lado las críticas a su familia. Y a menudo se hizo a través de un periodismo bueno, sólido y básico.

El corresponsal de CNN, Scott McLean, entrevistó a una joven frente al castillo de Windsor y le pidió su reacción cuando se enteró de que la reina estaba bajo supervisión médica.

“Creo que es bastante triste”, dijo la mujer. “No te gustaría que eso le ocurriera a tu propio familiar. Pero no soy la mayor fan de la reina o de la monarquía en general. Así que no estoy tan alterada o abrumada por ello”.

“Así que no eres la mayor fan de la monarquía; me pregunto por qué”, respondió McLean.

La mujer citó la “historia colonial británica” y las acusaciones de mala conducta sexual del príncipe Andrés como sus razones.

La entrevista duró menos de un minuto y se perdió rápidamente en una marea de elogios de los expertos y de los entrevistados que decían lo profundamente tristes que estaban por el fallecimiento de alguien a quien no solo admiraban profundamente, sino que llegaron a considerar como una isla de tradición y estabilidad en una época de trastornos y conflictos. Pero esa voz tenía que formar parte de la cobertura, aunque solo fuera un minuto entre cientos de elogios.

En el momento de la entrevista, todos los canales y muchas plataformas mostraban una fotografía de Andrés llegando en auto a Balmoral con su sobrino el príncipe William y su hermano Eduardo, así como con la esposa de éste, Sofía.

Los artículos en línea y los análisis al aire de NPR, Daily Mail, Politico y MSNBC también incluyeron críticas a la reina por su mala gestión de la muerte de la princesa Diana y el trato sobreprotector a Andrés.

Katty Kay, corresponsal de BBC Studios y colaboradora de MSNBC, explicó por qué pensó que su canal y otros de todo el mundo dejaron de hacer lo que estaban haciendo y pasaron a la cobertura de la muerte de Isabel el jueves.

“Ella era la presencia constante y tranquilizadora en un mundo siempre cambiante, y eso es irremplazable”, dijo Kay a la presentadora Nicolle Wallace.

Kay dijo que sus palabras no pretendían “canonizar” a la reina, pero añadió que “se cometieron errores. La muerte de Diana destaca como el más grande”.

Pero, concluyó Kay, “cuando se comprometió a los 21 años con su pueblo en todo el mundo, lo dijo en serio y lo cumplió. Se ganó la confianza de sus súbditos y la mantuvo durante 70 años. Y en un mundo que ha cambiado tan rápidamente como el nuestro… eso es una hazaña notable”.

