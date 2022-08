(CNN) — Serena Williams, campeona de 23 grandes slams, insinúa que se retirará del tenis luego del US Open. “Llega…

(CNN) — Serena Williams, campeona de 23 grandes slams, insinúa que se retirará del tenis luego del US Open.

“Llega un momento en la vida en el que tenemos que decidir tomar una dirección diferente”, publicó Williams en Instagram.

“Ese momento siempre es difícil cuando amas tanto algo. Dios mío, cómo disfruto del tenis. Pero ahora, comenzó la cuenta regresiva. Tengo que centrarme en ser madre, en mis objetivos espirituales y en descubrir por fin a una Serena diferente, pero simplemente emocionante. Voy a saborear estas próximas semanas”, agregó.

Williams publicó en sus redes sociales una foto de sí misma en la portada de Vogue con el título: “La despedida de Serena… ‘Se me dan fatal las despedidas'”.

“Nunca me gustó la palabra retiro. No me parece una palabra moderna. He pensado en esto como una transición, pero quiero ser sensible sobre cómo uso esa palabra, que significa algo muy específico e importante para una comunidad de personas. Quizá la mejor palabra para describir lo que estoy haciendo es evolución. Estoy aquí para decirles que estoy evolucionando lejos del tenis, hacia otras cosas que son importantes para mí”.

Y continuó: “Desgraciadamente no estaba preparada para ganar Wimbledon este año. Y no sé si estaré lista para ganar Nueva York. Pero lo voy a intentar”.

El anuncio llega un día después de que la jugadora de 40 años ganara su primer partido de individuales en 430 días.

El pasado junio, en Wimbledon, jugó su primer partido de individuales en más de un año y perdió contra la francesa Harmony Tan. Después, insinuó que podría jugar en casa en el US Open, que comienza el 29 de agosto.

Una carrera increíble

Desde su debut profesional en septiembre de 1995, Williams se ha convertido en la fuerza más dominante del tenis femenino en los últimos 30 años.

Junto con su hermana Venus, transformaron el deporte, convirtiéndose en un hábito regular de ganar grand slams tanto en tenis individual como en dobles.

Hasta ahora, Serena ganó 73 títulos individuales, 23 títulos de dobles y dos títulos de dobles mixtos en su carrera, lo que incluye 39 títulos de Grand Slam: 23 títulos individuales, 14 títulos de dobles y dos títulos de dobles mixtos. Está a un título de Grand Slam en individuales del récord histórico de la australiana Margaret Court.

La cuatro veces medallista de oro olímpica ganó más de US$ 94,5 millones en premios en su carrera, más que cualquier otra deportista.

Fuera de la pista, Williams anunció su compromiso con el cofundador de Reddit, Alexis Ohanian, en 2016, y dio a luz a su hija, Alexis Olympia Ohanian Jr.

Y centrarse en su joven familia, así como en sus intereses fuera del tenis, es la razón por la que ha decidido alejarse del juego que ha cambiado para siempre.

“Créeme, nunca quise tener que elegir entre el tenis y una familia. No creo que sea justo”, explicó Williams. “Si yo fuera un hombre, no estaría escribiendo esto porque estaría por ahí jugando y ganando mientras mi mujer está haciendo el trabajo físico de ampliar nuestra familia”.

“Quizás sería más un Tom Brady si tuviera esa oportunidad. No me malinterpreten: me encanta ser mujer, y amé cada segundo de mi embarazo con Olympia. Fui una de esas mujeres molestas que adoraban estar embarazadas y que estuvieron trabajando hasta el día en que tuve que presentarse en el hospital, aunque las cosas se complicaron mucho al otro lado. Y casi hice lo imposible: mucha gente no sabe que estaba embarazada de dos meses cuando gané el Open de Australia en 2017. Pero este mes cumplo 41 años y algo tiene que ceder”.

