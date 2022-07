Usuarios reportan caída de Twitter en varios países

(CNN Español) — Usuarios de Twitter reportaron la caída de la red social en varios países durante la mañana de…

(CNN Español) — Usuarios de Twitter reportaron la caída de la red social en varios países durante la mañana de este jueves, de acuerdo con la plataforma de seguimiento de fallas web Downdetector.

En Estados Unidos, a las 7:41 a.m. ET, había apenas nueve reportes de problemas en Twitter; sin embargo, minutos después, a las 8:19 a.m. ET, los reportes de fallas subieron a cerca de 55.000.

En México, los reportes de fallas a las 8:14 a.m. ET eran casi de 1.500. En Argentina y Colombia, por su parte, se acumulaban más de 1.100 a las 8:17 a.m. ET.

Noticia en desarrollo.

