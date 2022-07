CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 876 878 852 852 —16¾ Sep 890 896¼ 863 864¼ —19¾ Dec 905¾ 912¾ 880 880¾ —19¾ Mar 917 921¾ 891¼ 892 —19 May 922¼ 927¾ 897½ 900½ —15¼ Jul 908½ 913¼ 883½ 887 —14¾ Sep 901½ 903¼ 874½ 878½ —13¾ Dec 897½ 897½ 872¾ 873¼ —14½ Jul 834¾ 840 831 836 —2¾ Est. sales 37,665. Thu.’s sales 121,962 Thu.’s open int 290,317 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 748 758¼ 743¾ 756¼ +12½ Sep 633¾ 636¾ 616½ 622½ —6¼ Dec 625 627 604¼ 609 —10¾ Mar 631¾ 633 610¾ 615¼ —11 May 633¼ 636¼ 614½ 619 —10¾ Jul 632¾ 634¼ 613¼ 617½ —10 Sep 602 603 585¼ 589½ —7¾ Dec 586 590½ 575 576½ —7½ Mar 593 597 582¼ 584 —6¾ May 597¾ 597¾ 585½ 585½ —7¾ Jul 596 596 585¾ 587½ —4¾ Sep 541½ 541½ 541½ 541½ — ¾ Dec 531 534¼ 530¾ 534 Dec 505¾ 512 505¼ 512 —1 Est. sales 175,657. Thu.’s sales 441,794 Thu.’s open int 1,319,648, up 15,501 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 677 677 677 677 +15¾ Sep 511¼ 516¼ 505 505 —10½ Dec 503 503 493 494¼ —7¾ Mar 487¼ 487¼ 487¼ 487¼ —7½ May 484½ 484½ 484½ 484½ —3¼ Jul 485 485 485 485 —4½ Est. sales 70. Thu.’s sales 338 Thu.’s open int 2,401 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1675 1683¼ 1632¼ 1635 —40 Aug 1563¾ 1573¼ 1517¾ 1519 —41½ Sep 1479½ 1488½ 1427½ 1429¼ —46¼ Nov 1462¼ 1470¾ 1407 1407¾ —50¼ Jan 1467¼ 1475¼ 1412¼ 1413¼ —49 Mar 1460¼ 1464¾ 1407 1408 —45½ May 1456 1461 1406¼ 1407¾ —42¾ Jul 1453 1456¾ 1402¾ 1404 —41¼ Sep 1347½ 1347½ 1347½ 1347½ —18½ Nov 1345¼ 1345¼ 1302 1302¼ —34¼ Mar 1296½ 1296½ 1296½ 1296½ —32¼ Nov 1257 1257 1257 1257 —19 Est. sales 100,390. Thu.’s sales 210,298 Thu.’s open int 641,256, up 185 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jul 69.63 69.67 68.12 68.50 —1.43 Aug 67.00 67.01 65.05 65.32 —1.69 Sep 65.76 65.76 63.75 64.00 —1.68 Oct 64.92 64.92 62.93 63.06 —1.75 Dec 64.46 64.60 62.55 62.71 —1.75 Jan 64.26 64.36 62.42 62.52 —1.71 Mar 64.00 64.03 62.13 62.26 —1.64 May 63.47 63.48 61.84 61.84 —1.70 Jul 62.84 62.92 61.51 61.51 —1.57 Aug 62.00 62.00 61.20 61.20 —1.30 Dec 60.42 60.42 60.42 60.42 —1.06 Est. sales 59,904. Thu.’s sales 108,706 Thu.’s open int 360,541, up 1,020 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jul 470.00 470.10 455.00 459.00 —10.90 Aug 435.50 436.90 422.20 424.30 —11.20 Sep 416.30 417.70 403.90 404.00 —12.10 Oct 406.20 407.00 393.20 393.20 —12.50 Dec 407.10 408.10 393.90 394.10 —12.60 Jan 406.40 407.30 393.40 393.80 —12.10 Mar 402.60 402.60 389.40 390.00 —11.30 May 398.10 398.10 387.00 387.00 —11.30 Jul 396.90 396.90 385.90 386.00 —10.50 Aug 386.60 388.10 381.00 381.50 —8.00 Sep 380.10 380.10 374.10 375.10 —5.00 Oct 367.50 367.50 367.50 367.50 —1.30 Dec 361.50 365.20 360.40 361.70 —7.10 Est. sales 52,099. Thu.’s sales 125,254 Thu.’s open int 395,002, up 5,451

