Más de 90 millones de personas en EE.UU. soportarán temperaturas alarmantemente altas este domingo, ya que la ola de calor persiste

(CNN) — La ola de calor mortal que abrasa gran parte de Estados Unidos continuará este domingo, cuando es probable que las regiones del noreste y el medio sur se vean asfixiadas por temperaturas que alcanzan los 40,5 grados Celsius.

Más de 90 millones de personas en todo el país se encuentran bajo diversas alertas de calor por temperaturas peligrosamente altas. Se espera que este domingo traiga las temperaturas más altas al noreste.

El calor abrasador unido a la alta humedad probablemente afectará a millones de estadounidenses hasta finales de julio

“Desde las Grandes Llanuras del sur hacia el este, se sentirá extremadamente agobiante, especialmente en las principales áreas metropolitanas de Washington hasta la ciudad de Nueva York y Boston”, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional.

En la ciudad de Nueva York, al menos una persona murió este sábado por exposición al calor, dijo un portavoz de la oficina del médico forense de la ciudad. La persona también tenía otros problemas médicos, dijo el portavoz. El pronóstico alto en la ciudad este sábado fue de 36 grados Celsius.

Otras muertes relacionadas con el calor durante la ola de calor de esta semana incluyen a una mujer de Dallas de 66 años que tenía problemas de salud subyacentes, según un funcionario del condado. Y este miércoles, un excursionista de 22 años murió debido a una posible deshidratación y exposición después de quedarse sin agua en un parque nacional de Dakota del Sur, dijeron funcionarios locales.

Ciudades como Filadelfia, Boston y Washington, están preparadas para ver un calor que supera los 32º, con condiciones de intensificación de la humedad para sentirse hasta tres dígitos.

Las condiciones extremas, que según los expertos se están volviendo más comunes en todo el mundo debido al cambio climático, han llevado a los funcionarios locales a emitir emergencias por calor para permitir que los recursos ayuden a enfrentar el calor que millones de personas han estado soportando. Los funcionarios también están implorando a las personas que tengan mucho cuidado cuando pasen tiempo al aire libre, se mantengan hidratados y vigilen a las comunidades y vecinos vulnerables.

Este domingo, los valores del índice de calor (cómo se siente el aire) pueden superar los 37,7 grados Celsius en algunas áreas debido a la humedad sofocante, señaló el Centro de Predicción Meteorológica.

“Se pronostica que los récords generalizados de altas temperaturas se empatarán o romperán desde el Atlántico medio hasta Nueva Inglaterra (domingo) y se espera que muchos lugares alcancen los 32º superiores y los índices de calor superen los 37º”, escribió el centro de predicción.

Áreas metropolitanas bajo emergencia por calor este domingo a medida que aumentan las temperaturas

En Filadelfia, donde se espera que la temperatura máxima sea de 37,2 grados Celsius este domingo, las autoridades extendieron una emergencia de salud por calor. Los centros de enfriamiento, las visitas domiciliarias de equipos especiales y el alcance mejorado durante el día para las personas sin hogar están disponibles durante el fin de semana.

“El clima muy cálido puede enfermar a las personas, incluso a los adultos sanos. Durante esta ola de calor, asegúrese de vigilar a sus vecinos y seres queridos, especialmente a los ancianos”, escribió el alcalde de Filadelfia, Jim Kenney, en las redes sociales.

En Washington, donde el alcalde declaró una emergencia por calor a principios de esta semana, se espera que las temperaturas alcancen los 37,7 grados el domingo. La emergencia durará al menos hasta este lunes por la mañana, lo que permitirá la disponibilidad de refugios y centros de enfriamiento para atender a quienes los necesiten, dijo la alcaldesa Muriel Bowser.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, instó a las personas de su estado a aprovechar los centros de enfriamiento y vigilar a las comunidades particularmente vulnerables.

“Necesitamos que todos estén alerta este fin de semana, atentos a cualquier signo de enfermedad relacionada con el calor y cuidándose unos a otros”, dijo Hochul en un comunicado de prensa.

Las personas usan un paraguas para protegerse del sol mientras miran el Monumento a Washington en Washington, DC, este sábado.

El calor excesivo es la principal causa de muertes relacionadas con el clima en EE.UU.

En Estados Unidos, el calor excesivo es la principal causa de muertes relacionadas con el clima, y ​​las condiciones que impone el cambio climático han hecho que los eventos climáticos extremos sean más mortales y más comunes.

De hecho, las muertes por calor han superado las muertes por huracanes en más de 15 a 1 durante la última década, según los datos rastreados por el Servicio Meteorológico Nacional.

Parte del problema es que la alta humedad que hace que se sienta como más de 37,7 grados Celsius en muchas áreas también dificulta que el cuerpo se enfríe.

Hace tanto calor en todo el mundo que las carreteras se levantan, se recubren puentes con papel aluminio y los techos se derriten

“La sudoración elimina el 22% del exceso de calor corporal al redirigir el calor hacia la evaporación del sudor”, explicó el meteorólogo de CNN, Robert Shackelford. “La humedad alta significa que hay más humedad en el aire. Dado que hay mucha más humedad en el aire, hace que el sudor se evapore más lentamente, lo que lleva a una disminución de la capacidad natural de tu cuerpo para enfriarse.

En el condado Maricopa de Arizona, se han confirmado 29 muertes relacionadas con el calor desde marzo, según el departamento de salud pública del condado. El año pasado, hubo 16 muertes relacionadas con el calor durante el mismo período, dijo el departamento de salud. Mientras tanto, docenas de otras muertes están bajo investigación en el condado por causas relacionadas con el calor.

La ciudad de Nueva York ve un promedio de 10 muertes por estrés térmico cada año, según un informe encargado el año pasado por el departamento de salud de la ciudad. El informe encontró que la falta de aire acondicionado en el hogar “sigue siendo un factor de riesgo importante para la muerte por estrés térmico”.

No se sabe si la persona que murió por exposición al calor el sábado tenía acceso a aire acondicionado.

Samantha Beech, Isa Kaufman Geballe, Haley Brink, Allison Chinchar y Rachel Ramirez de CNN contribuyeron a este reporte.

