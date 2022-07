(CNN) — El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio positivo por coronavirus, según informó la Casa Blanca en un…

(CNN) — El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio positivo por coronavirus, según informó la Casa Blanca en un comunicado. “Amigos, estoy muy bien”, dijo el mandatario en su cuenta de Twitter luego de conocerse la noticia.

“Esta mañana, el presidente Biden ha dado positivo en la prueba de covid-19. Está totalmente vacunado y con dos refuerzos y experimenta síntomas muy leves. Ha comenzado a tomar Paxlovid”, señala el comunicado oficial. El mandatario se aislará en la Casa Blanca y seguirá con sus tareas desde allí hasta que una prueba le dé negativa.

El comunicado adelantó además que “en aras de la transparencia, la Casa Blanca informará diariamente sobre el estado del presidente”.

No hay evidencia de que la subvariante BA.5 cause una enfermedad más grave, dice Fauci, pero las muertes y hospitalizaciones siguen siendo “inaceptablemente altas”

Es la primera vez que Biden, de 79 años, da positivo en la prueba de covid-19. La última vez que dio negativo fue este martes, según Jean-Pierre.

Paxlovid es un medicamento antivírico de Pfizer y está disponible a través de la autorización de uso de emergencia de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. para el tratamiento del covid-19 de leve a moderado en personas de 12 años o más que tienen un alto riesgo de enfermedad grave. Requiere una prescripción médica.

Horas después de conocerse la noticia, Biden envió un mensaje a través de Twitter en el que aseguraba que se encontraba “muy bien”.

“Amigos, estoy muy bien. Gracias por su preocupación. Acabo de llamar al senador Casey, al congresista Cartwright y al alcalde Cognetti (¡y a mis primos de Scranton!) para enviarles mis disculpas por haberme perdido nuestro evento de hoy. Me mantengo ocupado”, fue el mensaje del presidente.

Biden recibió sus dos primeras dosis de la vacuna covid-19 de Pfizer/BioNTech antes de su toma de posesión en enero de 2021, su primera vacuna de refuerzo en septiembre y su segunda vacuna de refuerzo el 30 de marzo.

Debido a su edad, Biden corre un mayor riesgo de padecer un caso más grave de covid-19, aunque los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) afirman que los adultos mayores que se vacunan y refuerzan completamente reducen significativamente su riesgo de hospitalización y muerte.

Conoce cuán contagiosa es la subvariante BA.5 de ómicron 2:22

En un principio, Biden tenía previsto viajar este jueves a Wilkes-Barre (Pensilvania) para pronunciar un discurso sobre la prevención del crimen, seguido de un acto de recaudación de fondos del Comité Nacional Demócrata en Filadelfia. También estaba previsto que viajara a Orlando y Tampa (Florida) el lunes de la próxima semana. Pero Jean-Pierre dijo que Biden se aislará en la Casa Blanca “de acuerdo con las directrices de los CDC”.

La Casa Blanca ya trabaja en el rastreo de los posibles contactos cercanos del presidente, según un funcionario, y se planea informar este jueves a cualquier contacto cercano.

Biden ha intensificado su compromiso con el público durante el último año a medida que la Casa Blanca ha cambiado su enfoque hacia la pandemia. Este miércoles, Biden viajó a Somerset (Massachusetts) para asistir a un acto sobre las accionesen materia de clima, donde se le vio estrechando manos y saludando a los asistentes entre la multitud al aire libre.

El diagnóstico positivo del presidente se produce menos de una semana después de una gira por Oriente Medio, donde mantuvo reuniones con líderes mundiales en Israel y Arabia Saudita. Mientras estaba en el extranjero, se vio a Biden estrechando manos, chocando puños y abrazando a otros líderes.

La Casa Blanca está trabajando actualmente en el rastreo de los contactos cercanos a Biden, según un funcionario, desde su prueba positiva de covid. Tienen previsto informar a todos los contactos cercanos el jueves, incluidos los miembros del Congreso y la prensa.

Jill Biden, negativo

En tanto, la primera dama, Jill Biden, dio negativo al covid-19 cuando se hizo la prueba en la mañana de este jueves, le dijo su portavoz Michael La Rosa a CNN.

La Rosa afirmó que Jill Biden es un contacto cercano del presidente y que está siguiendo las pautas de los CDC de utilizar mascarillas y mantener la distancia social en sus visitas de este jueves.

La primera dama se encuentra en un viaje de dos días por tres estados y actualmente está en Detroit, Michigan. Posteriormente viajará a Georgia. Jill Biden no está modificará su visita ni su agenda, explicó La Rosa.

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, habla con los medios de comunicación tras desembarcar del Air Force One en la Base Conjunta Andrews en Maryland el 20 de julio de 2022. (Foto de BRENDAN SMIALOWSKI/AFP vía Getty Images)

El covid-19 sigue afectando a la administración de Biden

Una oleada de casos entre miembros del gabinete, personal de la Casa Blanca y miembros del Congreso ha barrido Washington en los últimos meses.

La vicepresidenta Kamala Harris contrajo el virus a principios de este año. Harris también está totalmente vacunada y con doble refuerzo y no experimentó síntomas, según su portavoz Kirsten Allen. La vicepresidenta tomó el tratamiento antiviral contra el coronavirus Paxlovid tras consultar a sus médicos, según Allen, y dio negativo el 2 de mayo, dejando el aislamiento.

El secretario de Estado, Antony Blinken, y la asesora de política interior de la Casa Blanca, Susan Rice, fueron algunos de los funcionarios de mayor rango de la administración Biden que dieron positivo en el test de covid-19 tras la cena de corresponsales de la Casa Blanca celebrada en abril en Washington. El presidente también asistió a la cena y pronunció un discurso. Todos los aproximadamente 2.600 invitados debían estar completamente vacunados y mostrar una prueba negativa el día del evento.

El secretario de Defensa, Lloyd Austin; el segundo caballero; Doug Emhoff; la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi; la secretaria de Comercio, Gina Raimondo; el fiscal general, Merrick Garland; la ex secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki; y otras personas han dado positivo en los últimos meses.

Los funcionarios de la Casa Blanca habían reconocido que era posible que el presidente contrajera en algún momento el covid-19, pero hicieron hincapié en las precauciones que se están tomando para evitar el contagio.

“La conclusión es que está vacunado y reforzado. Está muy bien protegido. Tiene muy buenos protocolos a su alrededor para protegerle de la infección. Pero no hay nada al 100%”, dijo el coordinador de la respuesta a covid-19 de la Casa Blanca, el Dr. Ashish Jha.

