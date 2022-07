ANÁLISIS | Un pronóstico del tiempo hipotético para 2050 se cumplirá la próxima semana en el Reino Unido

(CNN) — Hace dos años, los meteorólogos del Reino Unido realizaron un interesante experimento mental: ¿Cómo serán nuestras previsiones en…

(CNN) — Hace dos años, los meteorólogos del Reino Unido realizaron un interesante experimento mental: ¿Cómo serán nuestras previsiones en 2050?

La crisis climática está llevando el tiempo al extremo en todo el mundo, y las temperaturas en las latitudes septentrionales han sido especialmente sensibles a estos cambios. Así que los meteorólogos de la Met Office, la agencia oficial de previsión meteorológica del Reino Unido, se sumergieron en los modelos climáticos de muy largo alcance en el verano boreal de 2020 para ver qué tipo de temperaturas se pronosticarían en unas tres décadas.

“No es una previsión meteorológica real”, decían los gráficos de la Met Office. “Son ejemplos de tiempo plausible basados en proyecciones climáticas”.

Pues bien, el lunes y el martes, lo “plausible” se convertirá en una realidad… 28 años antes.

Se prevé que las temperaturas sean entre 10 y 15 grados más cálidas de lo normal a principios de la próxima semana en el Reino Unido.

Simon Lee, científico atmosférico de la Universidad de Columbia en Nueva York, señaló la sorprendente similitud entre las perspectivas para 2050 y la previsión para principios de la semana que viene en el Reino Unido.

“Hoy, el pronóstico para el martes es sorprendentemente casi idéntico para grandes partes del país”, tuiteó Simon, añadiendo en una publicación posterior que “lo que viene el martes da una idea del futuro”.

Dentro de 30 años, esta previsión parecerá bastante típica.

Se prevé que las temperaturas sean entre 10 y 15 °C más cálidas de lo normal a principios de la próxima semana en el Reino Unido. Las máximas podrían acercarse a los 40 °C por primera vez, una predicción que ha llevado a los meteorólogos a emitir una alerta de calor “roja” por primera vez en la historia.

Para que quede claro, se trataría de un calor realmente récord. La temperatura más alta jamás medida en el país fue de 38,7 °C en el Jardín Botánico de Cambridge en 2019.

También es claramente una señal de lo rápido que la crisis climática está alterando nuestro tiempo.

“Esperábamos no llegar a esta situación”, dijo el científico de atribución del cambio climático de la Met Office, Nikos Christidis, en un comunicado. “El cambio climático ya ha influido en la probabilidad de temperaturas extremas en el Reino Unido. Las posibilidades de registrar días de 40°C en el Reino Unido podrían ser hasta 10 veces más probables en el clima actual que bajo un clima natural no afectado por la influencia humana”.

La probabilidad de superar los 40 °C “está aumentando rápidamente”, dijo Christidis.

Se trata de algo más que unos días incómodos. El calor extremo es uno de los fenómenos meteorológicos más mortíferos, solo que no solemos verlo en el momento, cuando los golpes de calor y las muertes se atribuyen a condiciones subyacentes como enfermedades cardíacas o respiratorias.

Además, informes recientes sugieren que no más del 5% de los hogares del Reino Unido tienen aire acondicionado para ayudar a mantener a los residentes frescos.

Una peligrosa y prolongada ola de calor amenaza a millones en Europa Occidental, a medida que se emiten las mayores alertas por calor

El verano pasado registramos una situación sorprendentemente similar en Estados Unidos, cuando el noroeste del Pacífico se vio afectado por un calor extremo durante días. Cientos de personas murieron en esa ola de calor. Las autoridades de la Columbia Británica señalaron que se produjeron más de 800 “muertes excesivas” durante el calor, muertes inesperadas y alejadas de la norma para esa época del año.

A diferencia de las inundaciones o los incendios forestales que destruyen una ciudad, la sensación de urgencia en torno a una ola de calor mortal no es tan impactante, dijo Kristie Ebi, investigadora del clima y la salud en la Universidad de Washington, subrayando que el calor es un “asesino silencioso”.

Olas de calor: cómo protegerse del calor extremo y qué enfermedades y problemas puede ocasionar

“Cuando hace calor en el exterior, simplemente hace calor en el exterior, por lo que es un asesino relativamente silencioso”, dijo Ebi anteriormente a CNN. “La gente generalmente no es consciente y no piensa en los riesgos asociados a estas altas temperaturas”.

También dijo que es importante entender que el clima no es como el de hace unos años. La crisis climática ya está afectando a nuestras vidas hoy en día, y seguirá golpeando a los más vulnerables.

“Todos esperamos el verano para disfrutar de las temperaturas más cálidas, pero hay personas que están en riesgo con estas temperaturas más altas”, dijo. “A medida que el clima siga cambiando o que las temperaturas sean más altas que las que experimentamos cuando éramos más jóvenes, la gente debe prestar más atención, sobre todo a los que le rodean”.

