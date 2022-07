AJ McLean explica cómo nació “Smoke”, su nueva canción en solitario, y habla de su coqueteo con la música country y la gira de los Backstreet Boys

share via email

(CNN Español) — AJ McLean, integrante de los Backstreet Boys, lanzó este mes “Smoke”, el primer sencillo de su nuevo proyecto en solitario.

Se trata de un tema en el que McLean habla de cómo se debería sentir el amor: sin dolor, sin esfuerzo, simplemente fácil.

AJ McLean explica cómo nació “Smoke”

El tema fue el antepenúltimo que creo para su nuevo álbum “Sex and Bodies”, a publicarse en 2023.

“Comencé a grabar este disco en enero de este año”, dijo AJ a Zona Pop CNN en entrevista vía Zoom, en medio de un receso durante su exitosa gira con los Backstreet Boys.

“Estaba en el estudio durante cinco días con compositores muy, muy, muy talentosos y Smoke fue en realidad la antepenúltima canción que escribimos”, dijo.

En el tema, McLean muestra su rango vocal y su falsetto característico, algo intencional de parte del cantante: esa era la sonoridad que quería para la canción.

“Me reuní con mi productor, Killa Bee, y le dije que quería hacer una canción que sea una producción [inspirada] en Prince y George Michael, con ese falsetto funk, toda esa onda”, explica McLean a Zona Pop CNN.

El resultado fue que en menos de un día Killa Bee le presentó a McLean el track instrumental y en base a eso escribieron el tema.

“El coro fue lo último que escribí”, dice. “Teníamos las melodías para los versos y la idea de a dónde se dirigía la canción y, no es broma, encendí un cigarro y dije: algunas veces las relaciones son tan fáciles como fumar. Si la persona es la correcta es así de fácil”, dijo el cantante.

La canción iba a ser lanzada inicialmente en junio, sin embargo, McLean reeditó el tema para ajustarse a la tendencia en la música: canciones más cortas.

“La capacidad de atención de la gente no es tan alta como antes”, explica. “[Y una canción mas corta] hace que el cerebro la quiera escuchar de nuevo. La canción tiene una duración de poco más de 2 minutos, no es tan larga como crees y se acaba en un abrir y cerrar de ojos”, dice.

El cuerpo femenino, el protagonista del video

El videoclip estuvo codirigido por René Elizondo, amigo personal de AJ, y por el propio artista. Videoclips de Robert Palmer, George Michael y de Robin Thicke son parte de la inspiración detrás de los visuales de “Smoke”.

“Me inspiré en un video de los ochenta de Robert Palmer. El de la canción Addicted to Love. Era un niño cuando ese tema salió y me emocioné con el video. Todas esas mujeres maquilladas y con vestidos negros, bailando y tocando instrumentos, muy sexys. Luego está Freedom de George Michael en donde habían supermodelos de Victoria’s Secret. Finalmente está Blurred Lines de Robin Thicke, que no dejó nada para la imaginación”, dijo AJ a Zona Pop CNN.

Para esta producción, AJ se enfocó en un video sexy pero de buen gusto, con un énfasis en que sus bailarinas y protagonistas se sintiesen cómodas con lo que hacían.

“Quería que las bailarinas se sintiesen cómodas. Me senté con todos en el set y les dije que este era un lugar seguro, que si alguien no estaba cómodo, que me dejasen saber y lo cambiábamos. En ningún momento nadie vería los senos de alguien expuestos en su totalidad. Queremos dejar más a la imaginación, eso es más sexy”, cuenta.

El video, en blanco y negro, también fue intencional, dice, “le agrega un poco de lujuria”.

El coqueteo de AJ McLean con la música country

Si sigues a AJ en su carrera, no solo dentro de los Backstreet Boys, sabrás que hace unos años tuvo un acercamiento con la música country.

Ese peculiar interés del cantante nació luego de la colaboración de los BSB con Florida Georgia Line para la canción “God, Your Mamma and Me”. Y es que, cuenta, varias personas en Nashville —la capital de la música country en Estados Unidos— le dijeron que tenía un matiz de voz como el de la estrella de ese género Chris Stapleton.

“¿Habría considerado hacer música country? Nunca me lo imaginé pero lo intenté y comenzó a interesar”, dice. Sin embargo, vino la pandemia del nuevo coronavirus y con eso una parada obligada de dos años en el que McLean dijo que evaluó este movimiento y que finalmente no era algo con lo que él se sentía reflejado. “Tenía que regresar a Nashville, tenía que sumergirme en la cultura y probar que pertenezco. Sería mucho trabajo y no me representaba [el género]”, cuenta.

Con esta decisión y un pizarrón en blanco, AJ se puso manos a la obra con sus productores y sus compositores y redireccionó estos esfuerzos a un sonido con el que se siente identificado.

En ese trabajo nació Sex and Bodies, el cual produjo entre enero y mediados de mayo.

“Lo sigo diciendo, es un disco increíble. Estoy muy orgulloso de esto. Si piensan que Smoke es una buena canción, esta no es siquiera la mejor del disco”, explica.

Compaginar una carrera en solitario con la vida Backstreet

Los Backstreet Boys están en un muy envidiable y actualmente exclusivo grupo de las boybands que no se han separado para que sus integrantes persigan sus carreras en solitario. Si bien es cierto que Kevin Richardson abandonó brevemente el grupo en 2006 para enfocarse en su familia y su carrera en Broadway, la banda nunca se separó. Sin Richardson, lanzaron dos discos, hasta el regreso del oriundo de Kentucky para “In a World Like This” (2013).

En ese lapso, sus integrantes lanzaron producciones solistas. Sin embargo, la prioridad de todos siempre fue la banda.

“Obviamente la prioridad número uno de los cinco es los Backstreet Boys, ese es el epicentro. Algunos de nosotros, no todos, queremos hacer cosas fuera de la banda”, explica el cantante a Zona Pop CNN.

“Kevin estuvo en Broadway. Brian lanzó un exitoso disco cristiano. Howie D hizo un disco infantil. Nick ha lanzado varios discos. Yo trabajé en 2009 en un disco que nunca vio la luz y luego lancé Have It All (su primer disco en solitario) que si lo escuchas, suena a un disco de los Backstreet Boys”, cuenta.

AJ dice que cuenta con el apoyo completo de sus compañeros y explica que todo va de la mano. “Si tengo un disco exitoso, eso se refleja a mi éxito con el grupo. Muchas bandas se desintegran porque individuos se van a perseguir una carrera en solitario y son más exitosos”, dice.

Esto es algo que McLean dice que no ocurrirá. “Aún y cuando sea exitoso como solista, no dejaré los Backstreet Boys. Esa es mi casa. Es a donde pertenezco”.

Y el reflejo de esa unión es que los Backstreet Boys se encuentran en medio de una exitosa gira que sigue agotando taquillas como en 1999.

“Es el mejor sentimiento del mundo. La gente ha esperado para vernos. El resto de la gira está agotada. Europa está agotada. Latinoamérica está agotada. Es increíble al considerar que nos acercamos a los 30 años [de la banda]. Es una prueba de nuestras fans, de nuestra música. Estoy orgulloso de decir que soy un Backstreet Boy”.

