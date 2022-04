1 CheckmtPh 10.39 +7.85 Up309.1 2 Cyngn Inc n 2.69 +1.54 Up133.9 3 VallpnPhr 2.27 + .93 Up 69.4 4…

1 CheckmtPh 10.39 +7.85 Up309.1 2 Cyngn Inc n 2.69 +1.54 Up133.9 3 VallpnPhr 2.27 + .93 Up 69.4 4 SwviHldg A n 6.47 +2.03 Up 45.7 5 BlueknightEP 4.56 +1.27 Up 38.6 6 Redbox A n 2.85 + .78 Up 37.7 7 SonoGrpNV n 6.04 +1.58 Up 35.4 8 EuroDry n 39.80 +8.91 Up 28.8 9 HarborCust 2.53 + .56 Up 28.4 10 NatusMedical 33.42 +7.37 Up 28.3 11 Genasys h 3.33 + .73 Up 28.1 12 GWG Hldgs h 2.30 + .49 Up 27.1 13 Longeveron 12.36 +2.55 Up 26.0 14 Inozyme Ph 5.36 +1.10 Up 25.8 15 HiPkEnrgy n 37.69 +7.11 Up 23.3 16 Blkbxstks n 4.38 + .82 Up 23.0 17 CasaSyst 4.77 + .88 Up 22.6 18 NortechSys 12.37 +2.08 Up 20.3 19 WrapTech 3.06 + .51 Up 20.0 20 VentyxBio n 15.82 +2.63 Up 19.9 21 OMNIQ n 7.17 +1.17 Up 19.5 22 MoonLkIm A 6.00 + .95 Up 18.8 23 Akanda n 11.55 +1.68 Up 17.0 24 PAM Trn s 29.48 +4.25 Up 16.8 25 Annexon 2.53 + .36 Up 16.6 DOWNS Name Last Chg Pct. 1 DiffusPh rs 7.33 —82.67 Off 91.9 2 DognssInt A 3.51 —2.64 Off 42.9 3 NutexHlth n 4.59 —2.71 Off 37.1 4 Netflix Inc 215.52—125.61 Off 36.8 5 ViractaTh 2.63 —1.43 Off 35.2 6 XilioTher n 4.03 —2.01 Off 33.3 7 EnjoyTech n 2.09 —1.01 Off 32.6 8 MorphicHld 28.91 —13.84 Off 32.4 9 FnchThera 2.76 —1.32 Off 32.4 10 MullenAuto 1.48 — .68 Off 31.5 11 BeamGlobal 17.17 —7.82 Off 31.3 12 CerberCybr n 3.13 —1.38 Off 30.6 13 Scynexis 2.33 —1.02 Off 30.4 14 Gogoro n 6.93 —2.97 Off 30.0 15 NRX Phar 1.70 — .72 Off 29.8 16 TempestTh 2.40 —1.01 Off 29.6 17 SharpsTch n 1.49 — .62 Off 29.4 18 BiomeaFus 3.22 —1.33 Off 29.2 19 MagentaTh 1.59 — .65 Off 29.0 20 GeneratBio 6.68 —2.73 Off 29.0 21 ValueLine 61.70 —24.50 Off 28.4 22 RenovoRx n 1.87 — .72 Off 27.8 23 PainTherap 19.01 —7.24 Off 27.6 24 Codexis 13.42 —4.97 Off 27.0 25 AssertTh rs 2.16 — .79 Off 26.8 —————————

