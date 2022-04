CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1099¼ 1134¾ 1098¼ 1120½ +24 Jul 1111 1143 1109¼ 1128¾ +24¼ Sep 1106¾ 1137¼ 1106½ 1123¼ +22¼ Dec 1099 1126¾ 1098 1114½ +20¾ Mar 1095 1116½ 1093 1104¾ +19 May 1075¼ 1099 1075¼ 1090¾ +19¼ Jul 1000 1031¼ 1000 1029¼ +24½ Sep 1000 1020½ 999½ 1020½ +28¼ Dec 998½ 1022 994½ 1020¾ +29¼ Mar 977¾ 1005¾ 974¾ 1005¾ +28½ May 986¼ +28½ Jul 897½ 905½ 897 905½ +28½ Est. sales 63,930. Thu.’s sales 80,144 Thu.’s open int 339,477, up 385 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 791 816¾ 790¼ 813¼ +23 Jul 784 810 783¾ 807 +23¼ Sep 749½ 767¼ 749 766 +17¼ Dec 737 750 737 749¾ +14½ Mar 738¾ 751¼ 738¾ 751¼ +14 May 738¼ 751¼ 738¼ 750¾ +13 Jul 734½ 746¾ 734½ 746¼ +12¾ Sep 685 692¾ 685 692 +8¾ Dec 661¼ 670 661¼ 669 +7½ Mar 670 675¼ 670 675 +7¼ May 673¼ 676¾ 673¼ 676¾ +7½ Jul 660 672¾ 660 672¾ +7 Sep 603½ 615 598½ 615 +5¾ Dec 594 598 592 595¾ +2 Jul 604½ +2 Dec 576 577 571½ 574¼ +1¾ Est. sales 309,456. Thu.’s sales 316,177 Thu.’s open int 1,615,846, up 11,842 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 745 767 735 761¼ +4¼ Jul 730¼ 754½ 719 746¾ +9 Sep 581 608 581 601½ +12½ Dec 584¾ 599 584¾ 594 +12 Mar 591 +12¼ May 590½ +12¼ Jul 590½ +12¼ Sep 575 +5¾ Dec 575 +5¾ Mar 567¼ +5¾ Jul 575 +5¾ Sep 594 +5¾ Est. sales 478. Thu.’s sales 596 Thu.’s open int 3,341, up 20 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1688¾ 1720½ 1688½ 1714¾ +32½ Jul 1672½ 1700 1669 1693¼ +28 Aug 1631½ 1654¼ 1629 1647¾ +23¼ Sep 1551 1571 1550 1567½ +22 Nov 1506 1526 1503½ 1521 +19½ Jan 1505½ 1524½ 1504 1520 +19 Mar 1491¼ 1504 1483¾ 1498¾ +16¾ May 1482½ 1499¾ 1480½ 1494½ +15½ Jul 1480¾ 1497¼ 1480 1493 +14 Aug 1479 +12½ Sep 1441 +12¼ Nov 1400¼ 1416¼ 1400¼ 1412¼ +12½ Jan 1404¾ 1414¼ 1404¾ 1414¼ +12¼ Mar 1407½ +12¼ May 1406¾ +12¼ Jul 1397½ +12¼ Aug 1394 +12¼ Sep 1392½ +12¼ Nov 1348 1348 1337½ 1344 +3¾ Jul 1344 +3¾ Nov 1308 1314½ 1308 1314½ +3½ Est. sales 169,106. Thu.’s sales 213,201 Thu.’s open int 747,363 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb May 79.50 80.71 79.50 79.99 +1.08 Jul 77.35 78.50 77.31 78.09 +1.20 Aug 74.48 75.87 74.48 75.40 +.95 Sep 73.11 74.04 73.03 73.72 +.88 Oct 71.79 72.62 71.44 72.21 +.82 Dec 71.36 72.02 70.77 71.59 +.81 Jan 70.24 71.15 70.16 70.77 +.85 Mar 68.95 69.85 68.55 69.54 +.89 May 67.53 68.69 66.23 68.56 +.88 Jul 67.66 67.98 67.43 67.75 +.86 Aug 66.72 +.86 Sep 65.88 +.86 Oct 65.23 +.83 Dec 65.08 65.08 65.05 65.05 +.84 Jan 64.88 +.85 Mar 64.72 +.85 May 64.62 +.83 Jul 64.57 +.83 Aug 64.42 +.83 Sep 64.37 +.83 Oct 64.19 +.83 Dec 64.05 +.83 Jul 63.80 +.83 Oct 63.80 +.83 Dec 63.47 +.83 Est. sales 82,582. Thu.’s sales 106,667 Thu.’s open int 388,282, up 7,066 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton May 460.90 468.60 458.50 466.00 +4.60 Jul 455.20 462.80 452.80 460.30 +4.60 Aug 444.60 450.80 443.90 449.30 +4.60 Sep 431.60 437.60 431.60 437.30 +5.70 Oct 419.60 425.30 419.60 425.30 +5.40 Dec 418.50 424.20 418.50 424.00 +5.10 Jan 414.70 419.40 414.70 419.30 +4.50 Mar 407.10 409.80 406.60 409.40 +3.30 May 404.80 406.80 402.90 405.20 +3.00 Jul 405.40 407.10 402.20 404.20 +2.60 Aug 397.30 +2.10 Sep 389.90 +2.30 Oct 383.20 +2.70 Dec 385.00 385.00 383.60 383.60 +2.60 Jan 380.30 +2.70 Mar 378.40 +2.70 May 378.90 +2.70 Jul 379.70 +2.70 Aug 379.70 +2.70 Sep 378.30 +2.70 Oct 366.50 +2.70 Dec 368.00 368.00 361.50 361.50 +2.20 Jul 361.50 +2.20 Oct 361.50 +2.20 Dec 361.50 +2.20 Est. sales 74,025. Thu.’s sales 95,503 Thu.’s open int 397,159

