¿Disminuye mi inmunidad? Los médicos aconsejan a los receptores de la vacuna Pfizer que no se preocupen

(CNN) — Si bien recibir dos dosis de la vacuna contra el covid-19 crea una fuerte respuesta inmune que reduce el riesgo de enfermedad grave en más del 90%, la protección contra infecciones más leves y asintomáticas disminuye gradualmente.

Es por eso que Pfizer solicitó y recibió la autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) para ofrecer una vacuna de refuerzo para muchas personas que recibieron su última dosis hace seis meses. Pero, ¿deberían otros también buscar la dosis de refuerzo? ¿Cuánto debería preocuparse la gente?

“Creo que esperamos que la inmunidad disminuya lentamente, con el tiempo, pero no es una razón para que la gente entre en pánico”, dijo la Dra. Ann Falsey, especialista en enfermedades respiratorias virales de la Facultad de Medicina de la Universidad de Rochester.

“No es que de repente un día uno sea completamente susceptible, como lo era antes de ser vacunado”, agregó Falsey, quien ayuda a dirigir los ensayos clínicos de las vacunas contra el covid-19.

“Todas las vacunas resisten bastante bien, Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson, para enfermedades graves”, afirmó Falsey a CNN. “Ahora, eso no quiere decir que eventualmente no lleguemos a un punto en el que realmente necesitemos que las personas reciban refuerzos para prevenir enfermedades más graves. Pero, en realidad, la mayoría de las infecciones emergentes son resfriados, tal vez enfermedades similares a la gripe, no las enfermedades aterradoras que enfrentábamos antes. Así que mi mensaje principal es: que no cunda el pánico. Tú vas a estar bien”.

Eso no ha impedido que los estadounidenses acudan en masa para conseguir su vacuna de refuerzo. La semana pasada, más personas recibieron la vacuna de refuerzo que las que recibieron su primera ronda de una vacuna contra el coronavirus. Para el viernes, más de siete millones de estadounidenses habían recibido la vacuna de refuerzo de la tercera ronda de vacunas autorizadas para personas con afecciones inmunodeficientes que probablemente no obtuvieron una respuesta adecuada a las dos primeras inyecciones.

Esta semana, dos estudios más se sumaron a la creciente evidencia de que la inmunidad de la vacuna de Pfizer disminuye.

Un estudio de Israel cubrió a 4.800 trabajadores de la salud y mostró que los niveles de anticuerpos disminuyen rápidamente después de dos dosis de la vacuna, “especialmente entre los hombres, entre las personas de 65 años o más y entre las personas con inmunosupresión”.

Un segundo estudio de Qatar mostró que la protección de la vacuna Pfizer alcanzó su punto máximo en el primer mes después de la vacunación y luego comienza a disminuir.

“Estos hallazgos sugieren que una gran proporción de la población vacunada podría perder su protección contra la infección en los próximos meses, quizás aumentando el potencial de nuevas olas epidémicas”, escribió el equipo en un informe publicado en el New England Journal of Medicine.

¿Cómo puede disminuir la protección contra una infección leve o asintomática mientras se mantiene fuerte contra una enfermedad grave?

Es porque el sistema inmunológico humano es complejo.

Los anticuerpos forman la primera línea de defensa, impidiendo que un virus ingrese a algunas células del cuerpo. Esta es la protección que comienza a desaparecer después de un tiempo.

Pero hay una segunda línea de defensa: la inmunidad basada en células. Las células llamadas células B y células T pueden tardar más en generarse que los anticuerpos, pero proporcionan una defensa más amplia y duradera contra las infecciones y son responsables de la disminución de las infecciones graves.

Entonces, si bien las personas pueden ser susceptibles a enfermedades leves después de haber sido vacunadas, es mucho menos probable que se enfermen realmente, terminen en el hospital o mueran.

“Pero hay muchas razones por las que la gente no quiere enfermarse. No quieren contagiar a sus seres queridos. La gente no quiere contagiar a los niños pequeños que todavía no pueden vacunarse”, dijo Falsey. .

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) han dicho durante meses que es por eso que incluso las personas completamente vacunadas deben seguir tomando precauciones contra las infecciones: usar mascarillas cuando hay muchas otras personas que pueden o no estar vacunadas, especialmente en interiores, y asegurarse de que las habitaciones estén bien ventiladas.

La FDA considera las solicitudes de Moderna y Johnson & Johnson para autorizar las dosis de refuerzo de sus vacunas. El Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, ha dicho que cree que una tercera dosis de la vacuna se convertirá en parte del régimen estándar contra el covid-19.

“Simplemente no necesitan correr a las farmacias y entrar en pánico”.

Las personas que reciben la dosis de refuerzo ahora deberían haber estado entre las primeras en haberse vacunado, en enero, febrero y marzo. Esto incluye a personas de 65 años o más, adultos con afecciones que están en riesgo de sufrir enfermedades graves y personas en ocupaciones o condiciones de vida están en un riesgo de infección superior al promedio.

Todos los demás deberían esperar por ahora.

“Simplemente no necesitan correr a las farmacias y entrar en pánico”, dijo Falsey.

Las personas no deben ir y recibir dosis de refuerzo si no han pasado seis meses desde la última dosis de la vacuna Pfizer, porque no obtendrán una mejor respuesta inmune, dijo Fauci en una sesión informativa en la Casa Blanca el mes pasado.

“Habrá tentaciones, por ejemplo, para las personas que se vacunaron recientemente de no esperar el período de seis meses”, dijo Fauci. Pero esperar varios meses después de la inmunización inicial para potenciar ayuda a producir una respuesta más fuerte. Las células del sistema inmunológico que ayudan a restaurar la inmunidad menguante responden con más fuerza si se les permite entrar en un estado de reposo después de la primera ronda de vacunación.

Dicho esto, la mayoría de las personas deberían eventualmente planear obtener la vacuna de refuerzo, comentó Falsey.

“Probablemente ocurrirá para cualquiera de las vacunas, no solo para la Pfizer; nos beneficiaremos al aumentar la inmunidad. Eso no es lo mismo que decir que es críticamente necesario”, precisó.

Si bien las personas que se han recuperado de una infección tienen algo de protección, están aún más protegidas si también se vacunan.

“Creo que, depender de tu propia inmunidad natural porque sientes que eres una persona fuerte, es como jugar a la ruleta rusa”, afirmó Falsey.

Incluso las personas jóvenes, aparentemente sanas, se han enfermado gravemente a causa del covid-19 y han muerto a causa de él.

“Nunca dependería solo de mi inmunidad natural para capear este virus. Es un factor muy, muy malo”, dijo Falsey.

