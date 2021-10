Colombia y Venezuela reabren sus fronteras. ¿Qué y cuánto comercian actualmente?

share via email

(CNN Español) — Colombia y Venezuela comparten 2.219 kilómetros de frontera y una historia vinculada desde hace siglos, pero sus relaciones no están en su mejor momento.

En los últimos años esa frontera ha estado parcialmente cerrada y ha sido foco de conflictos y escaladas de tensiones.

Y esto ha estado afectando particularmente al comercio entre ambos: en 2008 el intercambio llegaba a unos US$ 7.200 millones, en 2015 había retrocedido a cerca de US$ 1.331 millones y en 2020 era de apenas US$ 221 millones.

La extensa frontera, por donde han pasado personas y mercancías desde hace siglos, fue cerrada en 2015 por el gobierno de Venezuela tras un enfrentamiento entre fuerzas de seguridad venezolanas y civiles, que el presidente Nicolás Maduro atribuyó al “paramilitarismo” en Colombia y por el cual culpó al expresidente colombiano Álvaro Uribe, que negó las acusaciones.

Cierres duraderos

En los años siguientes la situación se normalizó gradualmente, pero en 2019 una vez más Venezuela cerró la frontera, en medio de una escalada de tensiones entre los gobierno de Maduro y del presidente Iván Duque, en Colombia.

La pandemia de 2020 solo empeoró la situación: Colombia cerró sus fronteras en marzo de ese año, aunque volvió a abrirlas en junio de 2021.

Cerraron principalmente los puentes internacionales Simón Bolívar, Santander y Unión, entre el departamento de Norte de Santander (Colombia) y el estado de Táchira (Venezuela). Aunque otros pasos, como el Maicao, en el departamento de La Guajira (Colombia) y Maracaibo, en Zulia (Venezuela), permanecieron mayormente abiertos.

De acuerdo con la Cámara Colombo Venezolana, durante los últimos años de cierre parcial de fronteras la mayor parte del intercambio comercial fue procesado por las aduanas de Maicao y Cartagena en Colombia. El puerto de Barranquilla ha tenido un papel clave en las importaciones de Colombia desde Venezuela.

Aunque el cruce ilegal de la frontera continuó durante el período, potenciado por la crisis social y económica en Venezuela, el cierre oficial iniciado en 2015 afectó profundamente el intercambio comercial entre ambos países.

Este lunes, en un intento de revertirlo, el gobierno de Venezuela anunció que finalmente abrirá la frontera, y ambos gobiernos anunciaron la creación de medidas de bioseguridad para un cruce seguro.

¿Cuánto comercian actualmente?

Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia (DANE) sobre exportaciones e importaciones, entre enero y julio de 2021 el intercambio comercial entre ambos países ascendió a US$ 222.624.143 (US$ 187.758.665 en productos colombianos y US$ 34.865.478 en productos venezolanos).

En 2020, cuando las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus estaban en auge, llegó a una cifra similar pero en todo el año: US$ 221.955.882 (US$ 195.980.793 en productos colombianos y US$ 25.975.089 en productos venezolanos).

Y en 2019, cuando Venezuela volvió a cerrar la frontera, se ubicó en US$ 237.222.234 (US$ 195.927.232 en productos colombianos y US$ 41.295.002 en productos venezolanos).

Muy por debajo del récord

Cuatro años antes, en 2015, el intercambio comercial era mucho mayor: US$ 1.331.086.640 (US$ 1.060.172.801 en productos colombianos y US$ 270.913.839 en productos venezolanos). Ese mismo año Venezuela implementó el primer cierre parcial de su frontera.

Y en 2008, durante el punto alto en el intercambio comercial entre Colombia y Venezuela, la cifra llegó a US$ 7.211.122.221 (US$ 6.070.685.268 en productos colombianos y US$ 1.140.436.953 en productos venezolanos).

Es decir 32 veces más que en 2020, y 5,4 veces más que en 2015.

¿Qué productos comercian Colombia y Venezuela?

Entre enero y julio de 2021 Colombia exportó a Venezuela mayormente productos químicos (25%), alimentos, bebidas y tabaco (22%) y materias plásticas (21%), de acuerdo a la Cámara Colombo Venezolana.

Mientras que Venezuela exportó Colombia en ese mismo período hierro y acero (39%), productos químicos orgánicos (7%) y plásticos y manufacturas (5%), entre otros productos.

