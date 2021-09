Mon Laferte sobre su gira por Estados Unidos: “Estoy emocionadísima, tengo unas ganas de cantar (que son) una locura”

(CNN Español) – Mon Laferte regresa este martes a los escenarios con una gira por Estados Unidos, más de un…

(CNN Español) – Mon Laferte regresa este martes a los escenarios con una gira por Estados Unidos, más de un año después de que la pandemia de coronavirus paralizara a la industria musical y el mundo entero.

Y su regreso a la tarima es aún más especial, ya que la cantante anunció hace un mes que estaba embarazada.

“Yo estoy emocionadísima. Tengo unas ganas de cantar (que son) una locura. Más de un año que no estamos de gira, entonces imagínate… ¡muero de ganas! Muero de ganas por la experiencia de subirme a cantar embarazada. Me va a ir creciendo la panza conforme avance la gira”, dijo Mon Laferte a Zona Pop CNN.

“Esta gira va a durar alrededor de mes y medio, casi dos meses, entonces voy a ir creciendo (risas). En el camino, literalmente, mi cuerpo va a ir creciendo. Eso es algo súper bello para mí, va a ser inolvidable esta gira. Muy, muy especial”, dijo la cantante chilena.

Mon Laferte sobre su embarazo

El anuncio de su embarazo generó un frenesí entre seguidores y colegas de la música por igual. En una publicación en su cuenta de Instagram, la cantante chilena dijo que después de un año de intentarlo, logró quedar embarazada a través de un tratamiento hormonal.

Para Laferte, lo que más le llamó la atención de las reacciones que generó la noticia fue la conversación que se generó alrededor de los embarazos deseados.

“Me llamó mucho la atención la gente como hablando sobre los embarazos deseados. Y también el tema de cómo llevar el trabajo y una maternidad. Yo más que nunca pienso: ‘¿cómo le hacen esas mujeres que tiene que ir todos los días (al trabajo) con un horario y con todas estas náuseas y todo el tema de las hormona? ¡Qué difícil! Yo pensaba mucho eso porque como quiera mis horarios son más flexibles de alguna manera”, dijo la cantante a Zona Pop CNN.

-¿El embarazo la ha inspirado a hacer nueva música?

“Ya he escrito algunas canciones. De hecho, estuve cuatro meses en Los Ángeles y viví todo este proceso de embarazarme estando en Los Angeles y aproveché y escribí un álbum y lo grabé. Y claro, hay algunas canciones que son directamente para bebé. También nace como otra sensibilidad diferente, por lo menos a mí me pasó, que no tenía antes. Como con menos miedo, también. Nada importa ya. Nada es tan importante. Estoy haciendo una vida dentro, entonces es como vamos a cantar, vamos a hacer música. Me liberé de muchas cosas. Sí me siento con una sensibilidad diferente al componer y al crear”, dijo la cantante.

Su primera gira desde la pandemia

Mon Laferte inicia este tour en la ciudad de Seattle, en donde tiene dos fechas. Luego recorrerá, con otros 24 conciertos, parte del país, y se presentará en ciudades como Los Angeles, en donde ya tiene las entradas agotadas, Brooklyn, Nueva York, Chicago, Miami, Atlanta y Las Vegas.

Laferte estará presentando ante su público en Estados Unidos su más reciente producción discográfica “SEIS” Mon Laferte estrena el microdocumental “Se va la vida”, la cual fue lanzada el 8 de abril de 2021.

-¿Hay una canción en particular que Mon Laferte ansía interpretar en el escenario?

“Todas, ¿eh? Sobre todo de SEIS porque nunca lo he tocado en vivo, bueno hemos hecho algunos shows virtuales, pero no es lo mismo que con el público. Tengo muchas ganas de tocar esas canciones del álbum SEIS, pero también todas… porque además, es todo nuevo, pospandemia, la sensibilidad está diferente, estoy embarazada. Todo va a ser súper especial en esta gira”, dijo Laferte a Zona Pop CNN.

“De hecho, armé un setlist súper grande y tengo ganas como de ir cambiando las canciones entre ciudades. Quiero tocar muchas canciones, si toco siempre las mismas no me va a dar. Ya tengo seis discos (risas)”, agregó la cantante.

Recientemente, la cantante presentó para Spotify Singles una versión en español del tema de Billie Eilish “Wish you were gay”. Este proyecto también incluye una versión de “Flaco”, que se desprende de su disco “La trenza”.

“Me gustó mucho esa canción de Billie”, dijo Laferte en un comunicado de Spotify. “Al crecer, siempre me encantó escuchar las versiones en español de las canciones de rock n ‘roll y pensé que esta era la oportunidad perfecta para hacer lo mismo con una canción que amo”.

Queda esperar sus conciertos para ver si estas dos versiones estarán dentro de su repertorio.

Mon Laferte y la hispanidad

La gira inicia un día antes de que en Estados Unidos se inicie el Mes de la Herencia Hispana, una festividad entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre en el que se conmemora la contribución de hispanos al país.

La cantante asegura que arrancar esta gira durante este mes “se siente bonito”.

“A mi me pasa que cada vez que voy a Estados Unidos, las ciudades que visito son ciudades en donde hay muchos latinos…No se usa ya el inglés (en algunas ciudades). Estuve en Los Angeles ahora cuatro meses y nunca hablé inglés. Es una locura, pero se siente en casa de alguna manera. Los Angeles, la ciudad que más visito, es como si fuese otra ciudad de México”, dijo Laferte a Zona Pop CNN.

“Es muy bonito, la verdad…Se siente súper lindo ir y tocar, encontrarse con el público latino, sobre todo en el mes (de la Herencia Hispana)”, dijo.

Fechas de la gira de Mon Laferte, Estados Unidos 2021

14 de septiembre — Seattle, WA — Neptune

15 de septiembre — Seattle, WA — Neptune

16 de septiembre — Portland, OR — Roseland Theater

18 de septiembre — San Francisco — The Masonic

19 de septiembre — Sacramento, CA — Ace of Spades

22 de septiembre — Ventura, CA — Ventura Theater

23 de septiembre — Los Angeles, CA — The Wiltern

24 de septiembre — Riverside, CA — Riverside Municipal

26 de septiembre — Dana Point, CA — Ohana Festival

29 de septiembre — Anaheim, CA — House of Blues

30 de septiembre — San Diego, CA — The Magnolia

03 de octubre — Phoenix, AZ — The Van Buren

06 de octubre — Chicago, IL — House of Blues

07 de octubre — Chicago, IL — House of Blues

10 de octubre — Boston, MA — Big Night Live

11 de octubre — Washington, DC — The Fillmore

13 de octubre — Brooklyn, NY — Kings Theater

15 de octubre — Raleigh, NC — The Ritz

16 de octubre — Charlotte, NC — The Fillmore

17 de octubre — Atlanta, GA — Tabernacle

19 de octubre — Miami, FL — The Fillmore

22 de octubre — Houston, TX — Bayou Music Center

23 de octubre — San Antonio, TX — The Aztec

24 de octubre — Dallas, TX — House of Blues

27 de octubre — Las Vegas, NV — House of Blues

28 de octubre — Tucson, AZ — Rialto

Las entradas están a la venta en Live Nation.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.