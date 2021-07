Relatos de los sobrevivientes del edificio que colapsó en Miami

(CNN Español) — En la madrugada del jueves colapsó parcialmente el edificio Champlain Towers en Surfside, Florida, cerca de Miami.…

Al momento se confirma que cinco personas fallecieron después de que los equipos de búsqueda recuperaron otro cuerpo entre los escombros en las torres que se derrumbaron, informó la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, en una conferencia de prensa el sábado por la noche.

«Hoy nuestros equipos de búsqueda y rescate encontraron otro cuerpo entre los escombros», dijo Levine Cava. «Nuestra búsqueda ha revelado algunos restos humanos». Al momento se desconoce el paradero de 156 personas tras el colapso parcial del edificio de 12 pisos y más de 130 apartamentos. Entre los desaparecidos hay venezolanos, uruguayos, colombianos, paraguayos y argentinos.

La información que conocemos de los desaparecidos del edificio colapsado cerca de Miami

Familiares que se encuentran en el centro de reunificación esperando noticias de sus seres queridos le dijeron a CNN que les están tomando muestras de ADN en caso de que necesiten identificar los cuerpos recuperados.

1 de 46

| Más de 150 personas están siendo reportadas como desaparecidas mientras continúan los esfuerzos de búsqueda y rescate con equipos de rescate de los condados de Miami-Dade y Broward. Crédito: Joe Raedle / Getty Images

2 de 46

| Los miembros del equipo de búsqueda y rescate urbano del sur de Florida buscan posibles sobrevivientes en el edificio de condominios Champlain Towers South el 26 de junio de 2021 en Surfside, Florida. Crédito: Joe Raedle / Getty Images

3 de 46

4 de 46

| Los rescatistas se apresuran a encontrar a 159 personas aún desaparecidas en la montaña de escombros. Se ha confirmado la muerte de cuatro personas. Crédito: ANDREA SARCOS / AFP via Getty Images

5 de 46

| Un ingeniero advirtió sobre "daños estructurales importantes" en el edificio tres años antes de que colapsara parcialmente, según un informe el 26 de junio. Crédito: ANDREA SARCOS / AFP vía Getty Images

6 de 46

| Victoria Mayer y su hijo Antonio visitan un monumento improvisado. Victoria dijo que ha vivido en Surfside durante dos años y es originaria de Argentina. Crédito: ANDREA SARCOS / AFP vía Getty Images

7 de 46

| Leo Soto se arrodilla frente a un monumento que incluye fotografías de personas desaparecidas. Crédito: Joe Raedle / Getty Images

8 de 46

| Las fotos de los residentes desaparecidos están en un memorial improvisado en el sitio del edificio derrumbado en Surfside, Florida. Crédito: ANDREA SARCOS / AFP vía Getty Images

9 de 46

| Una pareja se abraza mientras miran los escombros del edificio parcialmente derrumbado. Crédito: MARCO BELLO / AFP via Getty Images

10 de 46

| El personal de búsqueda y rescate trabaja para encontrar sobrevivientes o víctimas en el edificio de condominios Champlain Towers South el 26 de junio de 2021. Crédito: Joe Raedle / Getty Images

11 de 46

| Se colocan flores en la cerca de un parque en honor a las personas desaparecidas después de que un edificio se derrumbara parcialmente en Surfside, al norte de Miami Beach. Crédito: EVA MARIE UZCATEGUI / AFP vía Getty Images

12 de 46

| Los restos del edificio parcialmente derrumbado en Surfside al norte de Miami Beach, Florida, el 25 de junio de 2021. Crédito: GIANRIGO MARLETTA / AFP a través de Getty Images →

13 de 46

| Esta vista aérea muestra al personal de búsqueda y de rescate trabajando en el sitio después del colapso parcial de Champlain Towers South en Surfside, al norte de Miami Beach, el 24 de junio de 2021. Crédito: CHANDAN KHANNA / AFP a través de Getty Images

14 de 46

| Los miembros del equipo de búsqueda y rescate urbano del sur de Florida descargan un K-9 para continuar buscando posibles sobrevivientes. Crédito: Joe Raedle / Getty Images

15 de 46

| Más de cien personas están siendo reportadas como desaparecidas mientras continúan los esfuerzos de búsqueda y rescate con equipos de rescate de los condados de Miami-Dade y Broward. Crédito: Joe Raedle / Getty Images

16 de 46

| La gente se abraza mientras espera noticias sobre familiares en el Centro Comunitario en Surfside al norte de Miami Beach, Florida, el 25 de junio de 2021. Crédito: EVA MARIE UZCATEGUI / AFP vía Getty Images

17 de 46

| La gente consuela los unos a los otros mientras esperan noticias sobre familiares. Crédito: MARCO BELLO / AFP vía Getty Images

18 de 46

| La gente usa su teléfono mientras espera noticias sobre familiares. Crédito: EVA MARIE UZCATEGUI / AFP via Getty Images

19 de 46

| María Fernanda Martínez, Fayzah Bushnaq y Mariana Cordeiro se abrazan cerca de donde continúan las operaciones de búsqueda y rescate. Crédito: Joe Raedle / Getty Images

20 de 46

| Un hombre reza cerca de donde continúan las operaciones de búsqueda y rescate. El hombre, abrumado por la emoción, dijo que había perdido a un familiar en el colapso. Crédito: Joe Raedle / Getty Images

21 de 46

| La gente observa los restos del edificio derrumbado en Surfside al norte de Miami Beach, Florida, el 25 de junio de 2021. Crédito: EVA MARIE UZCATEGUI / AFP a través de Getty Images

22 de 46

| Una grúa retira los restos de un edificio parcialmente derrumbado en Surfside. Crédito: EVA MARIE UZCATEGUI / AFP vía Getty Images

23 de 46

| El número de desaparecidos ha aumentado a 159, lo que alimenta los temores de un número de muertos mucho mayor. Crédito: EVA MARIE UZCATEGUI / AFP vía Getty Images

24 de 46

| Los trabajadores de rescate en una grúa inspeccionan los restos del edificio colapsado. Ahora se sabe que cuatro personas murieron en el colapso. Crédito: EVA MARIE UZCATEGUI / AFP vía Getty Images

25 de 46

| NOTA DEL EDITOR: Contenido perturbador / Personal de búsqueda y rescate saca un cuerpo de los escombros del edificio Champlain Towers South en Surfside, al norte de Miami Beach. Crédito: CHANDAN KHANNA / AFP a través de Getty Images

26 de 46

| El personal de búsqueda y rescate trabaja en el edificio parcialmente colapsado durante la noche del 24 de junio de 2021. Crédito: CHANDAN KHANNA / AFP vía Getty Images

27 de 46

| El colapso parcial del edificio dejó enormes pilas de escombros y materiales colgando de lo que quedaba de la estructura. Crédito: Joe Raedle / Getty Images

28 de 46

| Los bomberos usaron una manguera de escalera cuando salió humo de los escombros. Crédito: Wilfredo Lee / AP

29 de 46

| Los bomberos usaron una manguera de escalera cuando salió humo de los escombros. Crédito: Wilfredo Lee / AP

30 de 46

| Esta foto fue tuiteada por Miami-Dade Fire Rescue después de que un edificio residencial colapsara parcialmente en Surfside, Florida. Crédito: MiamiDadeFire/Twitter

31 de 46

| Escombros cuelgan del edificio. Crédito: David Santiago / Miami Herald / AP

32 de 46

| Escombros cuelgan del edificio. Crédito: David Santiago / Miami Herald / AP

33 de 46

| La gente se abraza en un centro de reunificación familiar donde los evacuados se alojaban en Surfside. Chandan Khanna / AFP / Getty Images

34 de 46

| La causa del colapso no se conoció de inmediato. Crédito: Miami-Dade Fire Rescue / SplashNews / Newscom

35 de 46

| Jennifer Carr se sienta con su hija mientras esperan noticias en el centro de reunificación familiar en Surfside. Crédito: Lynne Sladky / AP

36 de 46

| Personal de rescate busca entre los escombros con perros. Crédito: David Santiago / Miami Herald / AP

37 de 46

| Personal de rescate busca entre los escombros con perros. Crédito: David Santiago / Miami Herald / AP

38 de 46

| El edificio fue construido en 1981, según los registros de propiedad en línea de Miami-Dade. Crédito: Joe Raedle / Getty Images

39 de 46

| La gente se acuesta en catres en el centro de reunificación familiar en Surfside. Crédito: Lynne Sladky / AP

40 de 46

| La gente se acuesta en catres en el centro de reunificación familiar en Surfside. Crédito: Lynne Sladky / AP

41 de 46

| El edificio estaba siendo sometido a trabajos de adecuación del techo. Pero el alcalde no dijo si ese era un factor para el colapso. Crédito: Joe Raedle/Getty Images

42 de 46

| Al menos una persona murió en el derrumbe, dijo el alcalde de Surfside, Florida, Charles W. Burkett. La persona fue trasladada herida al hospital, donde murió. Crédito: Joe Raedle/Getty Images

43 de 46

| Diez personas fueron tratadas en la escena y el edificio fue despejado, dijo el alcalde de Surfside, Florida. Crédito: Joe Raedle/Getty Images

44 de 46

| El edificio fue despejado por los bomberos. El hecho se dio hacia las 2 de la madrugada hora local. Crédito: Joe Raedle/Getty Images

45 de 46

| Burkett dijo que el colapso del edificio se trata de una "terrible catástrofe". Crédito: Joe Raedle/Getty Images

46 de 46

| Burkett dijo que el colapso del edificio se trata de una “terrible catástrofe”. Crédito: Joe Raedle/Getty Images

A continuación los testimonios de algunos de los sobrevivientes del derrumbe parcial del edificio en Surfside, cerca de Miami.

Hay 31 latinoamericanos entre los desaparecidos tras el colapso del edificio en Miami

Conie

Así consiguió escapar del derrumbe en Miami 0:49

«Fui a darme una ducha, salí de la ducha y me sequé y estaba a punto de vestirme y luego oí un… un bum fuerte. Simplemente tomé mi bata y una toalla y salí corriendo. Dejé todo en el apartamento, mi teléfono, mi billetera. Simplemente salí corriendo porque pensé que todo el techo, y todo el edificio estaban a punto de derrumbarse», narró Conie, una de las supervivientes del colapso del edificio en Miami.

«Y luego, veo…, vi, que se me acercaba eso lentamente en el apartamento y me dije: me tengo que ir de aquí y salí corriendo. Me encontré con mi familia y me dijeron, ven, vamos, vamos…tenemos que salir de aquí», Conie explicó cómo logró escapar con su familia mientras el edificio temblaba. «Fuimos las primeras personas en salir y vimos a otra familia que acababa de llegar y dijeron que habían salido del ascensor y escucharon como el ascensor sonaba bum, bum, bum», concluyó.

Alberto Aguero

Sobreviviente vio apartamento de vecino cortado a la mitad 3:19

«Yo estaba en el apartamento con mi familia. Estábamos durmiendo mi esposa y yo, mis hijos estaban despiertos mirando Netflix. Cuando sentimos un estruendo muy grande. No sabíamos a ese punto lo que era. A mi esposa saltó y fue a ver los niños. Todos estaban bien, pero las luces colgando estaban dando de lado a lado. Entonces, a ese punto me dijeron ‘Oye, esto es grande, tenemos que salir’», narró a CNN Alberto Aguero, residente del edificio

Champlain Towers en Surfside, Florida.

«Cuando llegaron los bomberos yo salí al balcón y les grité que si teníamos que evacuar. Ellos nos dijeron que sí. Inmediatamente salimos con el teléfono y billetera nada más. Cuando abro la puerta al apartamento, miro a la izquierda y el apartamento de los vecinos ya estaba cortado a la mitad», explicó Aguero e indicó que al abrir la puerta de las escaleras para bajar y poder salir del edificio vio que le faltaba una pared a las escaleras.

«Cuando llegamos al tercer piso nos encontramos con una señora mayor de 88 años y mi hijo y yo la bajamos hasta el primer piso, pero cuando llegamos al primer piso ya estaba subiendo el agua. Tuvimos que saltar como tres pies (0.9 metros) de concreto que ya había caído».

Aguero dijo a CNN que no fue hasta que llegaron al área de la piscina que se sintieron a salvo. «Ya sabíamos que más o menos podemos respirar y tomar un momento de expresar que no sé cómo sobrevivimos, pero Dios nos dio una oportunidad segunda», explicó.

Nicolás Vázquez y Gimena Accardi

Así escaparon del derrumbe dos actores argentinos 1:47

Una pareja de actores argentinos que se alojaban en el edificio del derrumbe en Surfside, Florida, lograron escapar minutos antes del colapso del edificio.

«Veníamos de cenar, estacioné el auto como siempre, en la cochera. Escuchamos un ruido muy, muy, muy fuerte, pero no llegamos a entender qué pasaba», relató Nicolás Vázquez a CNN.

«En diferencia de seis, siete segundos que subimos al ascensor, se movió el ascensor, parando en el lobby, como siempre y arrancó una polvareda muy fuerte, un estruendo muy fuerte, como si fuera, no entendíamos qué pasaba. No entendíamos qué era, un tornado, un ataque, lo más parecido a algo que es una película. Empezamos a correr. Pasan entre dos o tres minutos más de no entender bien en un estado de shock qué estábamos viviendo», explicó Vázquez, quien le dijo a la gente que se encontró y a su pareja, Gimena Accardi, que debían cruzar.

«Ahí se escuchó un estruendo imposible de relatar porque no lo habíamos escuchado nunca en nuestras vidas. Era como en las películas, como si fuera una especie de terremoto, de ataque, de no sé, de lo que ven en las imágenes. Nosotros no vimos mucho, pero hay una imagen que muestra cómo cae el edificio en ese momento. No éramos consciente de lo que estaba pasando», explicó.

Ofi Osin-Cohen

«Nosotros vivimos en el tercer piso, en el apartamento al final del tercer piso cerca del hotel y el hotel también lo tuvieron que evacuar. La gente ahí también están en el community center. Estaba hablando con una señora que ella vio el edificio caer. Estaba afuera y lo vio, pero suerte que el apartamento de nosotros es al final del tercero y ahí está. Como ven toda esa sección está intacta, pero la sección atrás no existe, es increíble, tengo mucho agradecimiento. Suerte y agradecimiento. Entre más lo digo más lo siento», narró Ofi Osin-Cohen, sobreviviente y residente del edificio que colapsó parcialmente el jueves por la madrugada.

Ileana Monteagudo

El relato de una sobreviviente del derrumbe en Surfside 2:35

Ileana Monteagudo, una mujer de origen cubano, asegura que se salvó de milagro. «Si yo he estado en mi apartamento y calculo yo que sería la una y tanto de la mañana, del de la mañana, y yo estaba medio dormida, preocupada porque tenía que madrugar y cuando yo tengo que madrugar duermo mal pensando que me tengo que despertar temprano», narró.

«Yo estaba, yo te diría que dormida, y algo me despertó. Fue como una fuerza muy fuerte que me despertó y me dijo algo anda mal aquí. Cuando yo abro los ojos así, yo siento un crack», Monteagudo relata que tras escuchar los ruidos salió a revisar si la puerta del balcón estaba abierta y tras revisar su departamento notó una grieta que se estaba abriendo en el techo.

«Por dentro. Me dijeron. Sal corriendo de aquí, que esto se cae», Monteagudo dijo que se cambió rápidamente de ropa, tomó cartera, celular y otras pertenencias y salió del departamento.

Cómo ayudar a las víctimas del edificio que colapsó en Miami

«Yo no tenía la menor idea dónde estaba la escalera porque [ininteligibles] muy poco tiempo en el edificio y no me había dedicado porque me sentía confiada en este edificio. Un edificio súper elitista, super fortachón, que tú decía esto no lo tumba ni una bomba», continuó.

«Bajé las escaleras a gritos pidiendo a Jehová Dios. Por favor, Jehová, protégeme. Ayúdame a llegar abajo. Quiero ver a mis hijos. Quiero ver a mis nietos. No me quiero morir», Monteagudo narró que cuando estaba en el cuarto pisa, ella vivía en el sexto, escuchó un ruido tan fuerte que supo que el edificio se había desplomado.

«Yo estaba esperando que se desplomara totalmente el edificio», dijo Monteagudo e indicó que uno de sus más grandes temores era que los escombros le trabaran la puerta de las escaleras y evitándole escapar. «Estos fueron los momentos más terribles y más horrible que he pasado yo que he tenido en toda mi vida. Logré, bendito Dios, llegar abajo, abrir, que nada me interrumpiera mi puerta».

Así era por dentro el condominio Champlain Towers 0:57

Barry Cohen

Barry Cohen dijo que estaba profundamente dormido cuando lo despertó un estruendo que pensó que era una tormenta eléctrica alrededor de la 1:30 am del jueves.

«Me di cuenta de que no se detuvo. Simplemente continuó durante 30 segundos», dijo Cohen a WPLG, afiliada de CNN.

Cuando Cohen se levantó y abrió la puerta de su apartamento, donde ha vivido durante dos años, «había una enorme pila de escombros y polvo, solo destrozos fue todo lo que pude pensar». Entonces Cohen y su esposa bajaron las escaleras, pero no pudieron abrir la puerta que daba al exterior porque algo de acero se había doblado en la puerta, dijo.

Así buscan sobrevivientes entre los escombros del edificio que colapsó en Miami

Fueron al sótano y al estacionamiento, pero había polvo por todas partes y el agua «salía por las tuberías del techo». El agua ya le llegaba a las pantorrillas, dijo. La pareja regresó a su apartamento y gritó pidiendo ayuda desde su balcón, según Cohen.

«Le gritaba a la policía de Surfside que me identificara porque era un exvicealcalde de Surfside», dijo Cohen. «Yo estaba gritando y chillando al departamento de bomberos para que nos llevaran el camión de gancho y escalera para que pudiéramos salir de allí».

Algunos de sus vecinos se unieron a ellos en el balcón.

«Pensé que el edificio era inestable», dijo Cohen. «Me preocupaba que se hundiera por completo».

Daniel Groves

Daniel Groves estaba de vacaciones con su familia en Surfside, alojándose en el segundo piso de un hotel junto a las Torres Champlain cuando ocurrió el colapso.

La familia estaba «profundamente dormida» cuando ocurrió el colapso alrededor de la 1:20 a.m., dijo.

«Literalmente sonó como una bomba estallando, como si fuera la cosa más fuerte que he escuchado en mi vida», dijo Groves a CNN. «Todo el edificio tembló. Quiero decir, me sentí como si estuviéramos en el peor terremoto de mi vida».

Groves dijo que abrió las cortinas de la habitación de su hotel y no pudo ver más allá de un metro y medio, pero notó una gran grieta en el vidrio donde los escombros habían golpeado. Dijo que pensó que estaban en un tornado y comenzó a gritarle a su esposa que se levantara justo cuando las alarmas comenzaron a sonar en el edificio.

Él y su esposa agarraron a sus hijos de 3 y 7 años, dejaron todas sus pertenencias y se alejaron corriendo. Groves luego tomó un video de las secuelas inmediatas del colapso, aún sin estar seguro de lo que había sucedido. El video muestra la pila de escombros y escombros que ensucian el área.

«Lo más aterrador. Pensé que un tornado acababa de golpear literalmente y simplemente dijeron que no, que el edificio se había ido», se le escucha decir en el video.

Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez, cuya madre y abuela siguen desaparecidas tras el derrumbe le contó a CNN que durante la última conversación su madre le dijo que se había despertado alrededor de las tres o cuatro de la mañana anterior y que «había escuchado como unos ruidos chirriantes, como una especie de ruidos chirriantes que fueron lo suficientemente fuertes como para despertarla. Eso fue todo».

«Fue como un comentario de pasada, como que por eso se despertó y no pudo volverse a dormir después», dijo. «Ahora, en retrospectiva, uno siempre se pregunta».

Rodriguez dijo que mantener la esperanza es más difícil a medida que pasa el tiempo.

«No estamos precisamente esperanzados», dijo. «Siempre tienes esperanza hasta que sabes definitivamente (lo que sucedió), pero después de ver el video del colapso es cada vez más difícil, porque ellas estaban en esa sección que se hundió».

