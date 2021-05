¿Cómo salir de la crisis en Colombia?

(CNN Español) — Hay crisis en Colombia: tras más de una semana de protestas, bloqueos, represión y caos el panorama…

(CNN Español) — Hay crisis en Colombia: tras más de una semana de protestas, bloqueos, represión y caos el panorama no parece mejorar. Las manifestaciones que comenzaron el 28 de abril en contra de la reforma tributaria del presidente Iván Duque –que luego retiró– se han transformado en un estallido social, un llamamiento contra la pobreza y la desigualdad en el país. En Cali, ciudad del occidente de Colombia que se ha convertido en el epicentro de la crisis, la situación se ha tornado cada día más difícil: a las protestas se suman los enfrentamientos, el desabastecimiento por los bloqueos de las vías principales y una sensación reinante de inestabilidad. Este domingo en Cali hubo una jornada violenta y confusa que involucró a indígenas y que dejó varios heridos.

Organismos internacionales han instado al Gobierno a investigar los reportes de agresiones y abuso de la fuerza, así como de desapariciones, lesionados y muertos en el marco de las protestas. El presidente Duque ha convocado a un diálogo y se reunió este lunes con el comité del paro nacional, aunque no llegaron a ningún acuerdo.

Protestas en Colombia hoy: minuto a minuto de la crisis

Todo esto se produce en medio de la peor olas de coronavirus que ha enfrentado el país y de la crisis económica de un año de pandemia.

Frente a este panorama la pregunta que queda es qué salida tiene Colombia ante la crisis

Consultamos a varias voces de distintos sectores en Colombia y esto fue lo que nos dijeron.

Alfredo Acosta, coordinador Nacional de la Guardia Indígena en Colombia

«A Duque el país se le salió de las manos. Debería venir acá al sitio. Lo están llamando a gobernar, lo está llamando para que vengan y él de acá coordine. Y mire, creo que él está siendo miope en esa situación que está pasando. No entiende o no comprende que el país se le salió de las manos y él como mandatario debe solucionar. Yo lo que invito a que también se ponga los pantalones, resuelvan las realidades, actúe como presidente, no como candidato, y que resuelva esta situación. Tiene que reunirse con los jóvenes que están protestando en el paro, que están allá, que son directamente voceros. ¿Para eso qué tiene que hacer? Ir donde están los muchachos, no en la Casa Nariño porque allá no allá no está el paro. El paro está en las calles con la gente que realmente representa. Para nosotros la Coalición de la Esperanza, esa no es ninguna coalición. Ellos no nos representan como vinieron ellos por sí mismo. Ellos son candidatos que están por recoger votos. Creo que ellos están en un sentido electoral a la reunión, ¿no? Yo creo que, que lo mejor para esto no es que él hable por televisión y estar escondido bajo la falda de la Casa de Nariño y no salga a dar la cara. Yo creo que allí, ejerciendo esa situación es por lo que el paro sigue».

¿Qué está pasando en Cali, el epicentro de las protestas en Colombia?

Alejandra Sánchez Zuluaga, líder estudiantil y activista juvenil

«El pueblo colombiano ha decidido salir a marchar y a protestar por los derechos que se le han negado durante los últimos 30 años y el Gobierno nacional ha respondido con represión, violencia y muerte. El modelo de país que tenemos es uno que busca privilegiar los derechos de una minoría sobre el sufrimiento de la mayoría. Ese modelo de país que busca privilegiar los intereses de un sector, de una élite, que es la élite que ha gobernado, la elite político-económica que le privilegia los intereses a la banca, al sector financiero, al sector de las multinacionales, sobre todo que se dedican al extractivismo, mineras, carboneras, de oro, y al sector de la inversión extranjera».

«La forma en la que históricamente la humanidad ha logrado conquistar sus derechos ha sido a través de la protesta social. Salimos a la calles y el Gobierno responde con violencia. Eso es muy grave porque viola el derecho a la protesta, que es como la mamá de los derechos, la vía por la que hemos conseguido otros derechos».

«¿Cuál es la propuesta? Diálogo y negociación. ¿Con quién? Con quienes han estudiado los problemas de Colombia desde hace décadas, con quienes han vivido en carne propia ese modelo de país. Los trabajadores, los estudiantes, las mujeres, los indígenas. A través de sindicatos, organizaciones estudiantiles, organizaciones indígenas, que hoy los reúne el Comité Nacional del Paro, que han tratado de reunir en un pliego de emergencia unos puntos concretos para proponerle al Gobierno de Colombia. Esperamos que por supuesto este llamado al diálogo sea en principio para exigir que la protesta siga siendo un derecho y que haya garantías para protestar, que cese la masacre que hay en las calles y que el carácter de esa mesa que se constituya sea de negociación, porque la realidad es que necesitamos que sean vinculantes las propuestas que estamos dando».

Arritokieta Pimentel, directora de comunicaciones Universidad Javeriana de Bogotá

«Yo creo que hay que buscar espacios como la academia que ya emitió un comunicado para buscar propuestas que realmente logren avanzar en este país que se lo ha llevado la corrupción, la inequidad y la impunidad».

«La solución está en que miren a la academia, pues los estudiantes también están saliendo. Mientras tanto hay bloqueos que obviamente no es comprensible en medio de una pandemia donde la gente no tiene ya oxígeno ni insumos médicos. Los bloqueos están perjudicando a toda la sociedad».

«Realmente la propuesta de diálogo del presidente es lo que tiene que hacer, pero tiene que hablar con los que están en la calle, tiene que recoger lo que dicen los que están protestando. No son los mismos con las mismas, hable con la gente que está en la calle. El vandalismo es censurable. Pero hay gente a la que tiene que escuchar porque la situación está muy difícil, hay gente que no tiene con qué comer. Hay gente que perdió el empleo, la empresa».

Mario Hernández, empresario

«La salida es que hay que hacer grandes cambios en el país. Tenemos que reinventarnos el país y la economía, porque no podemos seguir igual. No son más reformas tributarias, es ver cómo el país es más competitivo y cómo podemos generar más empleos, cómo se puede subir el PIB del país. Tenemos que ajustar el Estado, ajustar los costos y cuidar la plata, sino no salimos. Hay demasiada pobreza en el país, tenemos que pensar en la gente, pero tenemos que reinventarnos cómo podemos facturar más. Si seguimos así lo que estamos abriendo camino es para la izquierda, que eso es lo que está pasando en Centroamérica. Hay que dialogar, el presidente es el general, tiene que salir a dialogar con la gente. Hay que salir a paro, es normal, pero no a destruir el país, a saquear, a bloquear que no haya comida, eso no se debe hacer. Porque, ¿no que estamos defendiendo a los pobres? Y con eso lo que hacemos es perjudicar a los pobres».

Jeremy McDermott codirector y cofundador de InSight Crime, think tank que estudia el crimen organizado en América Latina y el Caribe

«Este es un torrente de frustración. La reforma tributaria fue solo el detonante del descontento con el gobierno que había estado construyendo durante un tiempo. Hay una percepción que este gobierno no puede cumplir sus promesas y parece cada vez más incompetente ante los grandes desafíos, el covid-19 es solo uno».

«Este gobierno fue elegido, en gran parte, sobre una plataforma de seguridad. Esta es un área donde ha sido débil. El narcotráfico sigue floreciendo, los grupos disidentes se rearman, hay masacres, la delincuencia común en las zonas urbanas afecta a muchos colombianos a diario».

«A esto se suma la crisis de covid-19, cuyo manejo también ha sido débil. Aunque hay que reconocer que Colombia no cuenta con los recursos económicos de Estados Unidos o Europa para vacunar a la población en masa e invertir en una economía en decadencia. Esta falta de recursos es, por supuesto, la razón por la que el presidente Duque buscó la reforma tributaria».

«No hay una salida clara a la crisis actual para el presidente Duque. Cada vez es más un presidente cojo, no tiene fondos para ser creativo y aún no ha demostrado la capacidad o competencia para encontrar soluciones creativas. Su lenguaje durante esta crisis ha sido más confrontativo que conciliador. Por lo tanto, ha provocado más enfrentamientos y la policía colombiana ha sido extremadamente torpe y mortal en su manejo de los manifestantes».

Ángela María Robledo, congresista. Miembro de la Coalición de la Esperanza

«Aceptamos la invitación (a dialogar) para dejarle claro al presidente que debe salir de la casa de Nariño para negociar con la gente y poner fin a la violencia en las calles», dijo Robledo en un hilo de Twitter en el que resumió la reunión de la Coalición de la Esperanza con Duque.

«Hacemos un llamado a nuestros seguidores y a los ciudadanos en general a dar un debate con argumentos en redes. A mantener siempre el respeto. No es abriendo nuevas heridas que vamos a sanar las heridas por las que Colombia ha sufrido, injustamente, por décadas. Llamamos a todas las fuerzas políticas del país a mantener el talante democrático e invitar a sus seguidores a mantener siempre el respeto», añadió.

Universidades colombianas

En una carta a la nación, los rectores de 7 universidades colombianas expusieron varias propuestas para la agenda de discusión nacional.

«Invitamos a las universidades públicas y privadas y a la comunidad académica nacional a buscar convergencias para proponer soluciones a la actual crisis que vive nuestra sociedad y construir una Colombia en paz, democrática, equitativa, incluyente y comprometida con el desarrollo sostenible. Ponemos a disposición del país nuestras capacidades académicas y nos ofrecemos como espacios de diálogo para avanzar en la búsqueda de acuerdos».

¿Qué dice el Gobierno?

El presidente Iván Duque finalmente se reunió con el Comité del Paro Nacional este lunes, tras 5 días de conversaciones con otros actores en el marco de los diálogos para sortear la crisis del país. Tras un primer encuentro, no llegaron a un acuerdo. Duque ha pedido que cesen los bloqueos.

«Hace ya varios días le enviamos la comunicación al Comité Nacional del Paro para ya tener una oportunidad de conversación, para conocer de parte del Gobierno Nacional cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus propuestas y que podamos tener ese espacio. Ese espacio también nos va a permitir a todos, como nación, abordar esta situación pero el mensaje es claro: ante esta apertura que tenemos para iniciar una conversación clara y franca como la que hemos adelantado también con múltiples sectores, y en los territorios y a nivel nacional, tenemos todos los colombianos que decir no más bloqueos», dijo este sábado.

En particular sobre Cali dijo que habrá un espacio para escuchar a los jóvenes del departamento. «La invitación es a que se vinculen y que juntos lleguemos a soluciones rápidas y concretas», dijo en un tuit este lunes.

Duque ha sido rápido en condenar los episodios vandalismo en las protestas, pero no ha sido igualmente contundente con las denuncias de uso excesivo de brutalidad por parte de las autoridades.

La ONU, Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han hecho un llamado al Gobierno para que garantice el derecho a la protesta y se investiguen los presuntos actos de brutalidad.

Otras voces piden diálogo y acuerdos

El expresidente de Colombia Juan Manuel Santos, quien firmó la paz con la extinta guerrilla de las FARC tras más de 50 años de conflicto, es una de los voces de políticos que en redes han hecho un llamado al diálogo.

Santos se ofreció a ayudar:

León Valencia, analista, esgrimió cuatro puntos para negociar:

Aída Avella, presidenta de la Unión Patriótica, también pidió diálogo

