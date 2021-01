Líderes latinoamericanos reaccionan a la toma de posesión de Joe Biden

(CNN Español) — Después de cuatro años de la política Primero EE.UU. de la administración Trump, el presidente Joe Biden…

(CNN Español) — Después de cuatro años de la política Primero EE.UU. de la administración Trump, el presidente Joe Biden envió un mensaje claro a otras naciones en su discurso de toma de posesión.

«El mundo nos está mirando, vigilándonos hoy. Así que aquí está mi mensaje para quienes están más allá de nuestras fronteras: Estados Unidos ha sido puesto a prueba y hemos salido más fuertes por ello. Repararemos nuestras alianzas y nos comprometeremos con el mundo una vez más. No para enfrentar los desafíos de ayer, sino los desafíos de hoy y mañana», dijo Biden.

«Y lideraremos, no solo con el ejemplo de nuestro poder, sino con el poder de nuestro ejemplo. Seremos un socio fuerte y confiable para la paz, el progreso y la seguridad”.

Algunos líderes latinoamericanos reaccionaron tras la toma de juramento de Biden. Estos fueron sus mensajes.

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, felicitó en su cuenta de Twitter a Joe Biden y a Kamala Harris. «Estoy seguro de que en esta nueva etapa el vínculo entre nuestros países se fortalecerá. Les deseo a ambos mucha suerte», señaló.

Felicito a @JoeBiden por su investidura como presidente de los Estados Unidos y también a @KamalaHarris, la primera mujer en ocupar la vicepresidencia.

Estoy seguro de que en esta nueva etapa el vínculo entre nuestros países se fortalecerá. Les deseo a ambos mucha suerte. pic.twitter.com/Jr2287Gbcl

— Alberto Fernández (@alferdez) January 20, 2021

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, escribió: «Hoy @JoeBiden asume el cargo como el 46º presidente de los Estados Unidos. Su administración tendrá la misión de sanar el alma del país y fortalecer la amistad cívica. El compromiso con la democracia, la libertad y los derechos humanos no reconoce fronteras. Le deseo lo mejor al presidente Biden. »

Today @JoeBiden takes office as the 46th U.S. President. His Administration will have the mission of healing the soul of the country and strengthening civic friendship.

The commitment to democracy, freedom and human rights recognizes no borders.I wish President Biden the best.

— Sebastian Piñera (@sebastianpinera) January 20, 2021

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo antes de la toma de posesión que la pandemia de coronavirus, la recuperación económica y la migración serán áreas clave de la relación bilateral con Estados Unidos. «Esos tres temas son muy importantes: pandemia, recuperación económica y migración», dijo. López Obrador también señaló que Biden debería tomar medidas para resolver el estado migratorio de los mexicanos que trabajan en Estados Unidos.

Francisco Sagasti, presidente interino de Perú, envió su mensaje en Twitter: «El Perú mira con optimismo un futuro de mayor cooperación, inversión y comercio con los Estados Unidos», escribió.

Felicitaciones Presidente @JoeBiden y Vicepresidenta @KamalaHarris. Les renovamos en nombre del Perú y su pueblo el interés en trabajar conjuntamente por el fortalecimiento de la democracia y la lucha contra el Covid-19 en la región. (1/2)

— Francisco Sagasti (@FSagasti) January 20, 2021

Lenín Moreno, presidente de Ecuador, dijo que era «un gran día para EE.UU.»:

Es un gran día para EE.UU. Triunfa la democracia, prevalece el respeto a la voluntad del pueblo y se fortalecen esos principios en todas las naciones de la región. Muchos éxitos presidente @JoeBiden y vicepresidenta @KamalaHarris. Que Dios bendiga su administración.

— Lenín Moreno (@Lenin) January 20, 2021

Luis Arce, presidente de Bolivia, manifestó que desea que la gestión de Biden «permita forjar una nueva historia de igualdad, libertad y democracia, para el pueblo de Estados Unidos».

Saludamos al Pdte. @JoeBiden, deseamos que su gestión permita forjar una nueva historia de igualdad, libertad y democracia, para el pueblo de los Estados Unidos. Se deben construir lazos de confianza para una relación bilateral enmarcada en el mutuo respeto y la complementariedad

— Luis Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) January 20, 2021

El presidente de Panamá, Nito Cortizo, escribió en Twitter que augura «una era marcada por el fortalecimiento de la democracia y relaciones productivas con América Latina».

Saludo la instalación del presidente @JoeBiden como cuadragésimo sexto mandatario de Estados Unidos. Auguro una era marcada por el fortalecimiento de la democracia y relaciones productivas con América Latina.

— Nito Cortizo (@NitoCortizo) January 20, 2021

Carlos Alvarado, presidente de Costa Rica, dijo que Biden podía contar con Costa Rica.

Felicito al 46° Presidente de EEUU @JoeBiden. Señor Presidente, cuente con 🇨🇷 para trabajar con 🇺🇸 en nuestros principios compartidos.

Congratulations to the 46th President of the USA, Joe Biden. Mr. President, count on 🇨🇷 to work with 🇺🇸 in pursuit of our shared principles.

— Carlos Alvarado Quesada (@CarlosAlvQ) January 20, 2021

Por otro lado, Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, felicitó a Biden y envió sus mejores deseos «en el inicio de la nueva página de su historia democrática; reafirmando nuestro compromiso de seguir luchando estratégicamente por la paz y prosperidad de la región».

Felicitaciones al pueblo de Estados Unidos y a su nuevo Pdte. @JoeBiden y @KamalaHarris, envío mis mejores deseos en el inicio de la nueva página de su historia democrática; reafirmando nuestro compromiso de seguir luchando estratégicamente por la paz y prosperidad de la región. pic.twitter.com/aMEl6lw05Y

— Juan Orlando H. (@JuanOrlandoH) January 20, 2021

Por su parte, el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, señaló que su país y EE.UU. «seguirán siempre levantando juntos la bandera de la democracia», tras felicitar a Biden y a Harris.

Nuestras sinceras felicitaciones al nuevo presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden @POTUS, y a la vicepresidenta Kamala Harris @VP por el inicio de su gobierno. Paraguay y los Estados Unidos seguirán siempre levantando juntos la bandera de la democracia.

— Marito Abdo (@MaritoAbdo) January 20, 2021

De manera similar, Iván Duque, presidente de Colombia, señaló en un mensaje grabado: El día de hoy asumió como presidente de Estados Unidos Joe Biden. Le deseamos lo mejor, le deseamos éxitos y celebramos su discurso orientado hacia la unión del pueblo norteamericano y, también, invitando a que en medio de las diferencias se construyan objetivos comunes. Ese discurso tiene importantes repercusiones para el mundo. Como presidente de Colombia, no solamente lo felicitamos a él y a la vicepresidenta Kamala Harris, sino que reiteramos lo que ha sido una relación histórica, que está próxima a cumplir 200 años».

Felicitamos al nuevo Presidente de EE.UU, @JoeBiden, y a su Vicepresidenta @KamalaHarris, a quienes les deseamos éxitos. Destacamos su mensaje de unión y reiteramos lo que ha sido una relación histórica, bipartidista y bicameral, que es cada vez más fuerte, con objetivos comunes. pic.twitter.com/cHfhXBm2xe

— Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) January 20, 2021

El expresidente de Colombia Álvaro Uribe también envió un mensaje a través de Twitter, en el que deseó «todo lo mejor» para EE.UU. «en el gobierno del presidente Joe Biden».

Todo lo mejor para los Estados Unidos en el Gobierno del Presidente Joe Biden.

Estados Unidos: Democracia ejemplar y aliado fundamental

— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) January 20, 2021