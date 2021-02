Cómo obtener el mayor alivio financiero por covid-19 al presentar tu declaración de impuestos este año en EE.UU.

(CNN) — A nadie le gusta presentar su declaración de impuestos. Sin embargo, este año hay una muy buena razón…

(CNN) — A nadie le gusta presentar su declaración de impuestos.

Sin embargo, este año hay una muy buena razón para que todos presenten la declaración de impuestos federales, incluso si tus ingresos en 2020 fueron tan bajos que el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) no te exige que lo hagas.

Podrías recuperar más dinero del que te imaginas, o al menos reducir la factura de los impuestos. Varias de las disposiciones de alivio frente al covid-19 solo se puede reclamar completamente a través de la declaración de impuestos. Algunas reglas de crédito fiscal se han vuelto más ventajosas como resultado de la pandemia. Y es posible que por primera vez seas elegible para algunas exenciones fiscales debido al coronavirus.

El IRS comenzará a aceptar declaraciones el 12 de febrero. La fecha límite de presentación es el 15 de abril, a menos que apliques para una extensión automática.

Sin embargo, presentar la declaración a tiempo hará que te evites una penalización por hacerlo fuera de plazo y, potencialmente, una penalización por no pagar si todavía le debes impuestos al IRS.

Solicitar la mayor cantidad de estímulos para los que seas elegible

Si ganaste menos de US$ 75.000 como soltero, de US$ 112.500 como cabeza de familia o de US$ 150.000 como pareja casada en 2020 y todavía no recibiste los pagos de ayuda por el covid-19 del Gobierno federal, presentar la declaración de impuestos federales será la mejor manera de obtener el monto total de los dos pagos de impacto económico para los que eres elegible.

El IRS envió dos pagos hasta el momento: el primero fue de hasta US$ 1.200 por adulto y el segundo de hasta US$ 600. Las personas con hijos dependientes recibían más dinero.

Pero cualquiera que no haya presentado una declaración de impuestos federales en 2019 o cuyos ingresos de 2019 estuvieran por encima de los umbrales de elegibilidad de ingresos de 2020 para los pagos de estímulo puede que no haya recibido lo que se le debe. Esto es porque el IRS, en aras de la velocidad, envió los pagos según la información fiscal de 2019 que tenía. También tomó en cuenta la información de los beneficiarios del Seguro Social.

La misma situación puede haber afectado a los padres que se divorciaron en 2020, dijo Elaine Maag, una de las principales asociaciones de investigación del Centro de Política Fiscal de Urban-Brookings.

Es posible que el IRS haya enviado el pago de estímulo completo de la familia al padre que no tiene la custodia.

En ese caso, señaló Maag, el IRS no requerirá que los excónyuges que no tienen la custodia devuelvan el dinero que recibieron por error. Y enviará una duplicación del pago al padre que pueda probar su estatus con respecto a la custodia el año pasado.

Pero para recibir el pago que se te debe, tienes que reclamar el crédito de recuperación de reembolso. El crédito se otorgará por la misma cantidad que el pago de estímulo para el que eres elegible. Los créditos de reembolso reducen tu obligación tributaria considerando la cantidad de dinero. Si un crédito excede tu obligación tributaria, el resto se te enviará como reembolso.

Puede que seas elegible para un crédito tributario por ingreso del trabajo

Teniendo en cuenta lo difícil que fue el 2020 desde el punto de vista económico para tantas personas, es posible que califiques para otra exención tributaria —el crédito tributario por ingreso del trabajo (EITC, por sus siglas en inglés) reembolsable— que está orientado a recompensar el trabajo en casos de contribuyentes de ingresos bajos o moderados.

Para ser elegible para el EITC, tus ingresos deben estar por debajo de ciertos umbrales que dependen de la cantidad de hijos que tengas. Por ejemplo, para el año fiscal 2020, tu ingreso bruto ajustado no puede ser superior a US$ 21.210 si se trata de una pareja casada sin hijos, pero puede llegar a US$ 56.844 si tienes tres hijos. (Hay otros factores que determinan la elegibilidad para el EITC que se detallan en este resumen del IRS).

El crédito tiene un valor de hasta US$ 6.660 para parejas casadas con hijos y de hasta US$ 538 para contribuyentes solteros sin hijos.

Además, las reglas para el EITC se han modificado para brindar más alivio vinculado al covid-19 para aquellos que califican. Puedes elegir si deseas basar tu EITC en los ingresos de 2019 o de 2020, lo que sea más ventajoso para ti.

Esa misma disposición retrospectiva también se aplicará si calificas para el crédito tributario por hijos reembolsable.

«En ambos casos, si ganaste menos en 2020 que en 2019, puedes calcular tus créditos en función de las ganancias de 2019 o de las ganancias de 2020. Puedes elegir un año diferente para cada crédito», dijo Maag.

Los dueños de negocios pequeños se beneficiarán de deducciones reforzadas

Los propietarios de empresas pequeñas que pagaron los gastos del negocios con dinero de un préstamo del Programa de Protección de Cheques de Pago que fue condonado aún pueden deducir esos gastos en su declaración de impuestos federales como si los hubieran pagado con los ingresos.

Y el préstamo condonado será tratado como libre de impuestos para los propietarios de negocios pequeños