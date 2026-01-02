Sugar Bowl Winners

Jan. 1, 2026 — CFP: Mississippi 39, Georgia 34
Jan. 2, 2025 — CFP: Notre Dame 23, Georgia 10
Jan. 1, 2024 — CFP: Washington 37, Texas 31
Dec. 31, 2022 — Alabama 45, Kansas St. 20
Jan. 1, 2022 — Baylor 21, Ole Miss 7
Jan. 1, 2021 — CFP: Ohio State 49, Clemson 28
Jan. 1, 2020 — Georgia 26, Baylor 14
Jan. 1, 2019 — Texas 28, Georgia 21
Jan. 1, 2018 — Alabama 24, Clemson 6 (CFC SF)
Jan. 2, 2017 — Oklahoma 35, Auburn 19
Jan. 1, 2016 — Mississippi 48, Oklahoma St. 20
Jan. 1, 2015 — Ohio St. 42, Alabama 35 (CFC SF)
Jan. 2, 2014 — Oklahoma 45, Alabama 31
Jan. 2, 2013 — Louisville 33, Florida 23
Jan. 3, 2012 — Michigan 23, Virginia Tech 20, OT
Jan. 4, 2011 — Ohio St. 31, Arkansas 26
Jan. 1, 2010 — Florida 51, Cincinnati 24
Jan. 2, 2009 — Utah 31, Alabama 17
Jan. 1, 2008 — Georgia 41, Hawaii 10
Jan. 3, 2007 — LSU 41, Notre Dame 14
Jan. 2, 2006 — West Virginia 38, Georgia 35
Jan. 3, 2005 — Auburn 16, Virginia Tech 13
Jan. 4, 2004 — LSU 21, Oklahoma 14
Jan. 1, 2003 — Georgia 26, Florida St. 13
Jan. 1, 2002 — LSU 47, Illinois 34
Jan. 2, 2001 — Miami 37, Florida 20
Jan. 4, 2000 — Florida St. 46, Virginia Tech 29
Jan. 1, 1999 — Ohio St. 24, Texas A&M 14
Jan. 1, 1998 — Florida St. 31, Ohio St. 14
Jan. 2, 1997 — Florida 52, Florida St. 20
Dec. 31, 1995 — Virginia Tech 28, Texas 10
Jan. 2, 1995 — Florida St. 23, Florida 17
Jan. 1, 1994 — Florida 41, West Virginia 7
Jan. 1, 1993 — Alabama 34, Miami 13
Jan. 1, 1992 — Notre Dame 39, Florida 28
Jan. 1, 1991 — Tennessee 23, Virginia 22
Jan. 1, 1990 — Miami 33, Alabama 25
Jan. 2, 1989 — Florida St. 13, Auburn 7
Jan. 1, 1988 — Syracuse 16, Auburn 16, tie
Jan. 1, 1987 — Nebraska 30, LSU 15
Jan. 1, 1986 — Tennessee 35, Miami 7
Jan. 1, 1985 — Nebraska 28, LSU 10
Jan. 2, 1984 — Auburn 9, Michigan 7
Jan. 1, 1983 — Penn St. 27, Georgia 23
Jan. 1, 1982 — Pittsburgh 24, Georgia 20
Jan. 1, 1981 — Georgia 17, Notre Dame 10
Jan. 1, 1980 — Alabama 24, Arkansas 9
Jan. 1, 1979 — Alabama 14, Penn St. 7
Jan. 2, 1978 — Alabama 35, Ohio St. 6
Jan. 1, 1977 — Pittsburgh 27, Georgia 3
Dec. 31, 1975 — Alabama 13, Penn St. 6
Dec. 31, 1974 — Nebraska 13, Florida 10
Dec. 31, 1973 — Notre Dame 24, Alabama 23
Dec. 31, 1972 — Oklahoma 14, Penn St. 0
Jan. 1, 1972 — Oklahoma 40, Auburn 22
Jan. 1, 1971 — Tennessee 34, Air Force 13
Jan. 1, 1970 — Mississippi 27, Arkansas 22
Jan. 1, 1969 — Arkansas 16, Georgia 2
Jan. 1, 1968 — LSU 20, Wyoming 13
Jan. 2, 1967 — Alabama 34, Nebraska 7
Jan. 1, 1966 — Missouri 20, Florida 18
Jan. 1, 1965 — LSU 13, Syracuse 10
Jan. 1, 1964 — Alabama 12, Mississippi 7
Jan. 1, 1963 — Mississippi 17, Arkansas 13
Jan. 1, 1962 — Alabama 10, Arkansas 3
Jan. 2, 1961 — Mississippi 14, Rice 6
Jan. 1, 1960 — Mississippi 21, LSU 0
Jan. 1, 1959 — LSU 7, Clemson 0
Jan. 1, 1958 — Mississippi 39, Texas 7
Jan. 1, 1957 — Baylor 13, Tennessee 7
Jan. 2, 1956 — Georgia Tech 7, Pittsburgh 0
Jan. 1, 1955 — Navy 21, Mississippi 0
Jan. 1, 1954 — Georgia Tech 42, West Virginia 19
Jan. 1, 1953 — Georgia Tech 24, Mississippi 7
Jan. 1, 1952 — Maryland 28, Tennessee 13
Jan. 1, 1951 — Kentucky 13, Oklahoma 7
Jan. 2, 1950 — Oklahoma 35, LSU 0
Jan. 1, 1949 — Oklahoma 14, North Carolina 6
Jan. 1, 1948 — Texas 27, Alabama 7
Jan. 1, 1947 — Georgia 20, North Carolina 10
Jan. 1, 1946 — Oklahoma A&M 33, Saint Mary’s (Cal.) 13
Jan. 1, 1945 — Duke 29, Alabama 26
Jan. 1, 1944 — Georgia Tech 20, Tulsa 18
Jan. 1, 1943 — Tennessee 14, Tulsa 7
Jan. 1, 1942 — Fordham 2, Missouri 0
Jan. 1, 1941 — Boston College 19, Tennessee 13
Jan. 1, 1940 — Texas A&M 14, Tulane 13
Jan. 2, 1939 — TCU 15, Carnegie Tech 7
Jan. 1, 1938 — Santa Clara 6, LSU 0
Jan. 1, 1937 — Santa Clara 21, LSU 14
Jan. 1, 1936 — TCU 3, LSU 2
Jan. 1, 1935 — Tulane 20, Temple 14
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.