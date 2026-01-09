Live Radio
Home » College Football » Peach Bowl Winners

Peach Bowl Winners

The Associated Press

January 9, 2026, 11:15 PM

Jan. 9, 2026 — CFP: No. 1 Indiana 56, No. 5 Oregon 22

Jan. 1, 2024 — CFP: Texas 39, Arizona St. 31, 2 OT

Dec. 30, 2023 — Mississippi 38, Penn St. 25

Dec. 31, 2022 — CFP: Georgia 42, Ohio St. 41

Dec. 30, 2021 — Michigan State 31, Pittsburgh 21

Jan. 1, 2021 — No. 11 Georgia 24, No. 6 Cincinnati 21

Dec. 28, 2019 — CFP: LSU 63, Oklahoma 28

Jan. 1, 2018 — UCF 34, Auburn 27

Dec. 31, 2016 — CFP: Alabama 24, Washington 7

Dec. 31, 2015 — Houston 38, Florida St. 24

Dec. 31, 2014 — TCU 42, Mississippi 3

Dec. 31, 2013 — Texas A&M 52, Duke 48

Dec. 31, 2012 — Clemson 25, LSU 24

Dec. 31, 2011 — Auburn 43, Virginia 24

Dec. 31, 2010 — Florida St. 26, South Carolina 17

Dec. 31, 2009 — Virginia Tech 37, Tennessee 14

Dec. 31, 2008 — LSU 38, Georgia Tech 3

Dec. 31, 2007 — Auburn 23, Clemson 20, OT

Dec. 30, 2006 — Georgia 31, Virginia Tech 24

Dec. 30, 2005 — LSU 40, Miami 3

Dec. 31, 2004 — Miami 27, Florida 10

Jan. 2, 2004 — Clemson 27, Tennessee 14

Dec. 31, 2002 — Maryland 30, Tennessee 3

Dec. 31, 2001 — North Carolina 16, Auburn 10

Dec. 29, 2000 — LSU 28, Georgia Tech 14

Dec. 31, 1999 — Mississippi St. 17, Clemson 7

Dec. 31, 1998 — Georgia 35, Virginia 33

Jan. 2, 1998 — Auburn 21, Clemson 17

Dec. 28, 1996 — LSU 10, Clemson 7

Dec. 30, 1995 — Virginia 34, Georgia 27

Jan. 1, 1995 — N.C. State 28, Mississippi St. 24

Dec. 31, 1993 — Clemson 14, Kentucky 13

Jan. 2, 1993 — North Carolina 21, Mississippi St. 17

Jan. 1, 1992 — East Carolina 37, N.C. State 34

Dec. 29, 1990 — Auburn 27, Indiana 23

Dec. 30, 1989 — Syracuse 19, Georgia 18

Dec. 31, 1988 — N.C. State 28, Iowa 23

Jan. 1, 1988 — Tennessee 27, Indiana 22

Dec. 31, 1986 — Virginia Tech 25, N.C. State 24

Dec. 31, 1985 — Army 31, Illinois 29

Dec. 31, 1984 — Virginia 27, Purdue 24

Dec. 30, 1983 — Florida St. 28, North Carolina 3

Dec. 31, 1982 — Iowa 28, Tennessee 22

Dec. 31, 1981 — West Virginia 26, Florida 6

Jan. 2, 1981 — Miami 20, Virginai Tech 10

Dec. 31, 1979 — Baylor 24, Clemson 18

Dec. 25, 1978 — Purdue 41, Georgia Tech 21

Dec. 31, 1977 — N.C. State 24, Iowa St. 14

Dec. 31, 1976 — Kentucky 21, North Carolina 0

Dec. 31, 1975 — West Virginia 13, N.C. State 10

Dec. 28, 1974 — Texas Tech 6, Vanderbilt 6

Dec. 28, 1973 — Georgia 17, Maryland 16

Dec. 29, 1972 — N.C. State 49, West Virginia 13

Dec. 30, 1971 — Mississippi 41, Georgia Tech 18

Dec. 30, 1970 — Arizona St. 48, North Carolina 26

Dec. 30, 1969 — West Virginia 14, South Carolina 3

Dec. 30, 1968 — LSU 31, Florida St. 27

Note: Peach Bowl (1968-2005, 2014); Chick-fil-A Bowl (2006-2013).

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

College Football | Other Sports News | Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up