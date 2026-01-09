Peach Bowl Winners

Jan. 9, 2026 — CFP: No. 1 Indiana 56, No. 5 Oregon 22
Jan. 1, 2024 — CFP: Texas 39, Arizona St. 31, 2 OT
Dec. 30, 2023 — Mississippi 38, Penn St. 25
Dec. 31, 2022 — CFP: Georgia 42, Ohio St. 41
Dec. 30, 2021 — Michigan State 31, Pittsburgh 21
Jan. 1, 2021 — No. 11 Georgia 24, No. 6 Cincinnati 21
Dec. 28, 2019 — CFP: LSU 63, Oklahoma 28
Jan. 1, 2018 — UCF 34, Auburn 27
Dec. 31, 2016 — CFP: Alabama 24, Washington 7
Dec. 31, 2015 — Houston 38, Florida St. 24
Dec. 31, 2014 — TCU 42, Mississippi 3
Dec. 31, 2013 — Texas A&M 52, Duke 48
Dec. 31, 2012 — Clemson 25, LSU 24
Dec. 31, 2011 — Auburn 43, Virginia 24
Dec. 31, 2010 — Florida St. 26, South Carolina 17
Dec. 31, 2009 — Virginia Tech 37, Tennessee 14
Dec. 31, 2008 — LSU 38, Georgia Tech 3
Dec. 31, 2007 — Auburn 23, Clemson 20, OT
Dec. 30, 2006 — Georgia 31, Virginia Tech 24
Dec. 30, 2005 — LSU 40, Miami 3
Dec. 31, 2004 — Miami 27, Florida 10
Jan. 2, 2004 — Clemson 27, Tennessee 14
Dec. 31, 2002 — Maryland 30, Tennessee 3
Dec. 31, 2001 — North Carolina 16, Auburn 10
Dec. 29, 2000 — LSU 28, Georgia Tech 14
Dec. 31, 1999 — Mississippi St. 17, Clemson 7
Dec. 31, 1998 — Georgia 35, Virginia 33
Jan. 2, 1998 — Auburn 21, Clemson 17
Dec. 28, 1996 — LSU 10, Clemson 7
Dec. 30, 1995 — Virginia 34, Georgia 27
Jan. 1, 1995 — N.C. State 28, Mississippi St. 24
Dec. 31, 1993 — Clemson 14, Kentucky 13
Jan. 2, 1993 — North Carolina 21, Mississippi St. 17
Jan. 1, 1992 — East Carolina 37, N.C. State 34
Dec. 29, 1990 — Auburn 27, Indiana 23
Dec. 30, 1989 — Syracuse 19, Georgia 18
Dec. 31, 1988 — N.C. State 28, Iowa 23
Jan. 1, 1988 — Tennessee 27, Indiana 22
Dec. 31, 1986 — Virginia Tech 25, N.C. State 24
Dec. 31, 1985 — Army 31, Illinois 29
Dec. 31, 1984 — Virginia 27, Purdue 24
Dec. 30, 1983 — Florida St. 28, North Carolina 3
Dec. 31, 1982 — Iowa 28, Tennessee 22
Dec. 31, 1981 — West Virginia 26, Florida 6
Jan. 2, 1981 — Miami 20, Virginai Tech 10
Dec. 31, 1979 — Baylor 24, Clemson 18
Dec. 25, 1978 — Purdue 41, Georgia Tech 21
Dec. 31, 1977 — N.C. State 24, Iowa St. 14
Dec. 31, 1976 — Kentucky 21, North Carolina 0
Dec. 31, 1975 — West Virginia 13, N.C. State 10
Dec. 28, 1974 — Texas Tech 6, Vanderbilt 6
Dec. 28, 1973 — Georgia 17, Maryland 16
Dec. 29, 1972 — N.C. State 49, West Virginia 13
Dec. 30, 1971 — Mississippi 41, Georgia Tech 18
Dec. 30, 1970 — Arizona St. 48, North Carolina 26
Dec. 30, 1969 — West Virginia 14, South Carolina 3
Dec. 30, 1968 — LSU 31, Florida St. 27
Note: Peach Bowl (1968-2005, 2014); Chick-fil-A Bowl (2006-2013).
