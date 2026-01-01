Orange Bowl Winners

Jan. 1, 2026 — No. 5 Oregon 23, No. 4 Texas Tech 0
Jan. 9, 2025 — No. 7 Notre Dame 27, No. 8 Penn St. 24
Dec. 30, 2023 — No. 6 Georgia 63, No. 4 Florida St. 3
Dec. 30, 2022 — No. 6 Tennessee 31, No. 10 Clemson 14
Dec. 31, 2021 — CFP No. 3 Georgia 34, No. 2 Michigan 11
Jan. 2, 2021 — No. 5 Texas A&M 41, No. 14 North Carolina 27
Dec. 30, 2019 — Florida 36, Virginia 28
Dec. 30, 2018 — Alabama 45, Oklahoma 34 (CFC SF)
Dec. 30, 2017 — Wisconsin 34, Miami 24
Dec. 30, 2016 — Florida St. 33, Michigan 32
Dec. 31, 2015 — Clemson 37, Oklahoma 17
Dec. 31, 2014 — Georgia Tech 49, Mississippi St. 34
Jan. 3, 2014 — Clemson 40, Ohio St. 35
Jan. 1, 2013 — Florida St. 31, Northern Illinois 10
Jan. 4, 2012 — West Virginia 70, Clemson 33
Jan. 3, 2011 — Stanford 40, Virginia Tech 12
Jan. 5, 2010 — Iowa 24, Georgia Tech 14
Jan. 1, 2009 — Virginia Tech 20, Cincinnati 7
Jan. 3, 2008 — Kansas 24, Virginia Tech 21
Jan. 2, 2007 — Louisville 24, Wake Forest 13
Jan. 4, 2006 — Penn St. 26, Florida St. 23, 3OT
Jan. 1, 2005 — Southern Cal 55, Oklahoma 19
Jan. 1, 2004 — Miami 16, Florida St. 14
Jan. 2, 2003 — Southern Cal 38, Iowa 17
Jan. 2, 2002 — Florida 56, Maryland 23
Jan. 3, 2001 — Oklahoma 13, Florida St. 2
Jan. 1, 2000 — Michigan 35, Alabama 34, OT
Jan. 2, 1999 — Florida 31, Syracuse 10
Jan. 2, 1998 — Nebraska 42, Tennessee 17
Dec. 31, 1996 — Nebraska 41, Virginia Tech 21
Jan. 1, 1996 — Florida St. 31, Notre Dame 26
Jan. 1, 1995 — Nebraska 24, Miami 17
Jan. 1, 1994 — Florida St. 18, Nebraska 16
Jan. 1, 1993 — Florida St. 27, Nebraska 14
Jan. 1, 1992 — Miami 22, Nebraska 0
Jan. 1, 1991 — Colorado 10, Notre Dame 9
Jan. 1, 1990 — Notre Dame 21, Colorado 6
Jan. 2, 1989 — Miami 23, Nebraska 3
Jan. 1, 1988 — Miami 20, Oklahoma 14
Jan. 1, 1987 — Oklahoma 42, Arkansas 8
Jan. 1, 1986 — Oklahoma 25, Penn St. 10
Jan. 1, 1985 — Washington 28, Oklahoma 17
Jan. 2, 1984 — Miami 31, Nebraska 30
Jan. 1, 1983 — Nebraska 21, LSU 20
Jan. 1, 1982 — Clemson 22, Nebraska 15
Jan. 1, 1981 — Oklahoma 18, Florida St. 17
Jan. 1, 1980 — Oklahoma 24, Florida St. 7
Jan. 1, 1979 — Oklahoma 31, Nebraska 24
Jan. 2, 1978 — Arkansas 31, Oklahoma 6
Jan. 1, 1977 — Ohio St. 27, Colorado 10
Jan. 1, 1976 — Oklahoma 14, Michigan 6
Jan. 1, 1975 — Notre Dame 13, Alabama 11
Jan. 1, 1974 — Penn St. 16, LSU 9
Jan. 1, 1973 — Nebraska 40, Notre Dame 6
Jan. 1, 1972 — Nebraska 38, Alabama 6
Jan. 1, 1971 — Nebraska 17, LSU 12
Jan. 1, 1970 — Penn St. 10, Missouri 3
Jan. 1, 1969 — Penn St. 15, Kansas 14
Jan. 1, 1968 — Oklahoma 26, Tennessee 24
Jan. 2, 1967 — Florida 27, Georgia Tech 12
Jan. 1, 1966 — Alabama 39, Nebraska 28
Jan. 1, 1965 — Texas 21, Alabama 17
Jan. 1, 1964 — Nebraska 13, Auburn 7
Jan. 1, 1963 — Alabama 17, Oklahoma 0
Jan. 1, 1962 — LSU 25, Colorado 7
Jan. 2, 1961 — Missouri 21, Navy 14
Jan. 1, 1960 — Georgia 14, Missouri 0
Jan. 1, 1959 — Oklahoma 21, Syracuse 6
Jan. 1, 1958 — Oklahoma 48, Duke 21
Jan. 1, 1957 — Colorado 27, Clemson 21
Jan. 2, 1956 — Oklahoma 20, Maryland 6
Jan. 1, 1955 — Duke 34, Nebraska 7
Jan. 1, 1954 — Oklahoma 7, Maryland 0
Jan. 1, 1953 — Alabama 61, Syracuse 6
Jan. 1, 1952 — Georgia Tech 17, Baylor 14
Jan. 1, 1951 — Clemson 15, Miami 14
Jan. 2, 1950 — Santa Clara 21, Kentucky 13
Jan. 1, 1949 — Texas 41, Georgia 28
Jan. 1, 1948 — Georgia Tech 20, Kansas 14
Jan. 1, 1947 — Rice 8, Tennessee 0
Jan. 1, 1946 — Miami 13, Holy Cross 6
Jan. 1, 1945 — Tulsa 26, Georgia Tech 12
Jan. 1, 1944 — LSU 19, Texas A&M 14
Jan. 1, 1943 — Alabama 37, Boston College 21
Jan. 1, 1942 — Georgia 40, TCU 26
Jan. 1, 1941 — Mississippi St. 14, Georgetown 7
Jan. 1, 1940 — Georgia Tech 21, Missouri 7
Jan. 2, 1939 — Tennessee 17, Oklahoma 0
Jan. 1, 1938 — Auburn 6, Michigan St. 0
Jan. 1, 1937 — Duquesne 13, Mississippi St. 12
Jan. 1, 1936 — Catholic U. 20, Mississippi 19
Jan. 1, 1935 — Bucknell 26, Miami 0
