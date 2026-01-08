NCAA Div. I Football Playoff Glance

All times EST
First Round
Friday, Dec. 19
No. 9 Alabama 34, No. 8 Oklahoma 24
Saturday, Dec. 20
No. 10 Miami (Fla.) 10, No. 7 Texas A&M 3
No. 6 Mississippi 41, No. 11 Tulane 10
No. 5 Oregon 51, No. 12 James Madison 34
Quarterfinals
Wednesday, Dec. 31
Cotton Bowl, Arlington, Texas
No. 10 Miami 24, No. 2 Ohio St. 14
Thursday, Jan. 1
Orange Bowl, Miami Gardens, Fla.
No. 5 Oregon 23, No. 4 Texas Tech 0
Rose Bowl, Pasadena, Calif.
No. 1 Indiana 38, No. 9 Alabama 3
Sugar Bowl, New Orleans
No. 6 Mississippi 39, No. 3 Georgia 34
Semifinals
Thursday, Jan. 8
Fiesta Bowl, Glendale, Ariz.
No. 10 Miami 31, No. 6 Mississippi 27
Friday, Jan. 9
Peach Bowl, Atlanta
No. 1 Indiana vs. No. 5 Oregon, 7:30 p.m. (ESPN)
Championship
Monday, Jan. 19
At Miami Gardens, Fla.
No. 10 Miami vs. Indiana/Oregon winner, 7:30 p.m. (ESPN)
_____
