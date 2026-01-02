Liberty Bowl Winners

Jan. 2, 2026 — Navy 35, Cincinnati 13
Dec. 27, 2024 — Arkansas 39, Texas Tech 26
Dec. 29, 2023 — Memphis 36, Iowa St. 26
Dec. 28, 2022 — Arkansas 55, Kansas 53, 3OT
Dec. 28, 2021 — Texas Tech 34, Mississippi State 7
Dec. 31, 2020 — West Virginia 24, Army 21
Dec. 31, 2019 — Navy 20, Kansas State 17
Dec. 31, 2018 — Oklahoma State 38, Missouri 33
Dec. 30, 2017 — Iowa St. 21, Memphis 20
Dec. 30, 2016 — Georgia 31, TCU 23
Jan. 2, 2016 — Arkansas 45, Kansas St. 23
Dec. 29, 2014 — Texas A&M 45, West Virginia 37
Dec. 31, 2013 — Mississippi St. 44, Rice 7
Dec. 31, 2012 — Tulsa 31, Iowa St. 17
Dec. 31, 2011 — Cincinnati 31, Vanderbilt 24
Dec. 31, 2010 — UCF 10, Georgia 6
Jan. 2, 2010 — Arkansas 20, East Carolina 17, OT
Jan. 2, 2009 — Kentucky 25, East Carolina 19
Dec. 29, 2007 — Mississippi St. 10, UCF 3
Dec. 29, 2006 — South Carolina 44, Houston 36
Dec. 31, 2005 — Tulsa 31, Fresno St. 24
Dec. 31, 2004 — Louisville 44, Boise St. 40
Dec. 31, 2003 — Utah 17, Southern Miss 0
Dec. 31, 2002 — TCU 17, Colorado St.3
Dec. 31, 2001 — Louisville 28, BYU 10
Dec. 29, 2000 — Colorado St. 22, Louisville 17
Dec. 31, 1999 — Southern Miss 23, Colorado St. 17
Dec. 31, 1998 — Tulane 41, BYU 27
Dec. 31, 1997 — Southern Miss 41, Pittsburgh 7
Dec. 27, 1996 — Syracuse 30, Houston 17
Dec. 30, 1995 — East Carolina 19, Stanford 13
Dec. 31, 1994 — Illinois 30, East Carolina 0
Dec. 28, 1993 — Louisville 18, Michigan St. 7
Dec. 31, 1992 — Mississippi 13, Air Force 0
Dec. 29, 1991 — Air Force 38, Mississippi St. 15
Dec. 27, 1990 — Air Force 23, Ohio St. 11
Dec. 28, 1989 — Mississippi 42, Air Force 29
Dec. 28, 1988 — Indiana 34, South Carolina 10
Dec. 29, 1987 — Georgia 20, Arkansas 17
Dec. 29, 1986 — Tennessee 21, Minnesota 14
Dec. 27, 1985 — Baylor 21, LSU 7
Dec. 27, 1984 — Auburn 21, Arkansas 15
Dec. 29, 1983 — Notre Dame 19, Boston College 18
Dec. 29, 1982 — Alabama 21, Illinois 15
Dec. 30, 1981 — Ohio St. 31, Navy 28
Dec. 27, 1980 — Purdue 28, Missouri 25
Dec. 22, 1979 — Penn St. 9, Tulane 6
Dec. 23, 1978 — Missouri 20, LSU 15
Dec. 19, 1977 — Nebraska 21, North Carolina 17
Dec. 20, 1976 — Alabama 36, UCLA 6
Dec. 22, 1975 — Southern Cal 20, Texas A&M 0
Dec. 16, 1974 — Tennessee 7, Maryland 3
Dec. 17, 1973 — NC State 31, Kansas 18
Dec. 18, 1972 — Georgia Tech 31, Iowa St. 30
Dec. 20, 1971 — Tennessee 14, Arkansas 13
Dec. 12, 1970 — Tulane 17, Colorado 3
Dec. 13, 1969 — Colorado 47, Alabama 33
Dec. 14, 1968 — Mississippi 34, Virginia Tech 17
Dec. 16, 1967 — NC State 14, Georgia 7
Dec. 10, 1966 — Miami 14, Virginia Tech 7
Dec. 18, 1965 — Mississippi 13, Auburn 7
Dec. 19, 1964 — Utah 32, West Virginia 6
Dec. 21, 1963 — Mississippi St. 16, NC State 12
Dec. 15, 1962 — Oregon St. 6, Villanova 0
Dec. 16, 1961 — Syracuse 15, Miami 14
Dec. 17, 1960 — Penn St. 41, Oregon 12
Dec. 19, 1959 — Penn St. 7, Alabama 0
