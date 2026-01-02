Holiday Bowl Winners

Jan. 2, 2026 — SMU 24, Arizona 19
Dec. 27, 2024 — Syracuse 52, Washington State 35
Dec. 27, 2023 — Southern Cal 42, Louisville 28
Dec. 28, 2022 — Oregon 28, North Carolina 27
Dec. 28, 2021 — NC State vs. UCLA, Canceled due to COVID-19 protocols
2020 Canceled due to the COVID-19 pandemic
Dec. 27, 2019 — Iowa 49, Southern Cal 24
Dec. 31, 2018 — Northwestern 31, Utah 20
Dec. 28, 2017 — Michigan State 42, Washington State 17
Dec. 27, 2016 — Minnesota 17, Washington St. 12
Dec. 30, 2015 — Wisconsin 23, Southern Cal 21
Dec. 27, 2014 — Southern Cal 45, Nebraska 42
Dec. 30, 2013 — Texas Tech 37, Arizona St. 23
Dec. 27, 2012 — Baylor 49, UCLA 26
Dec. 28, 2011 — Texas 21, California 10
Dec. 30, 2010 — Washington 19, Nebraska 7
Dec. 30, 2009 — Nebraska 33, Arizona 0
Dec. 30, 2008 — Oregon 42, Oklahoma St. 31
Dec. 27, 2007 — Texas 52, Arizona St. 34
Dec. 28, 2006 — California 45, Texas A&M 10
Dec. 29, 2005 — Oklahoma 17, Oregon 14
Dec. 30, 2004 — Texas Tech 45, California 31
Dec. 30, 2003 — Washington St. 28, Texas 20
Dec. 27, 2002 — Kansas St. 34, Arizona St. 27
Dec. 28, 2001 — Texas 47, Washington 43
Dec. 29, 2000 — Oregon 35, Texas 30
Dec. 29, 1999 — Kansas St. 24, Washington 20
Dec. 30, 1998 — Arizona 23, Nebraska 20
Dec. 29, 1997 — Colorado St. 35, Missouri 24
Dec. 30, 1996 — Colorado 33, Washington 21
Dec. 29, 1995 — Kansas St. 54, Colorado St. 21
Dec. 30, 1994 — Michigan 24, Colorado St. 14
Dec. 30, 1993 — Ohio St. 28, BYU 21
Dec. 30, 1992 — Hawaii 27, Illinois 17
Dec. 30, 1991 — BYU 13, Iowa 13
Dec. 29, 1990 — Texas A&M 65, BYU 14
Dec. 29, 1989 — Penn St. 50, BYU 39
Dec. 30, 1988 — Oklahoma St. 62, Wyoming 14
Dec. 30, 1987 — Iowa 20, Wyoming 19
Dec. 30, 1986 — Iowa 39, San Diego St. 38
Dec. 22, 1985 — Arkansas 18, Arizona St. 17
Dec. 21, 1984 — BYU 24, Michigan 17
Dec. 23, 1983 — BYU 21, Missouri 17
Dec. 17, 1982 — Ohio St. 47, BYU 17
Dec. 18, 1981 — BYU 38, Washington St. 36
Dec. 19, 1980 — BYU 46, SMU 45
Dec. 21, 1979 — Indiana 38, BYU 37
Dec. 22, 1978 — Navy 23, BYU 16
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.