Holiday Bowl Winners

The Associated Press

January 2, 2026, 11:35 PM

Jan. 2, 2026 — SMU 24, Arizona 19

Dec. 27, 2024 — Syracuse 52, Washington State 35

Dec. 27, 2023 — Southern Cal 42, Louisville 28

Dec. 28, 2022 — Oregon 28, North Carolina 27

Dec. 28, 2021 — NC State vs. UCLA, Canceled due to COVID-19 protocols

2020 Canceled due to the COVID-19 pandemic

Dec. 27, 2019 — Iowa 49, Southern Cal 24

Dec. 31, 2018 — Northwestern 31, Utah 20

Dec. 28, 2017 — Michigan State 42, Washington State 17

Dec. 27, 2016 — Minnesota 17, Washington St. 12

Dec. 30, 2015 — Wisconsin 23, Southern Cal 21

Dec. 27, 2014 — Southern Cal 45, Nebraska 42

Dec. 30, 2013 — Texas Tech 37, Arizona St. 23

Dec. 27, 2012 — Baylor 49, UCLA 26

Dec. 28, 2011 — Texas 21, California 10

Dec. 30, 2010 — Washington 19, Nebraska 7

Dec. 30, 2009 — Nebraska 33, Arizona 0

Dec. 30, 2008 — Oregon 42, Oklahoma St. 31

Dec. 27, 2007 — Texas 52, Arizona St. 34

Dec. 28, 2006 — California 45, Texas A&M 10

Dec. 29, 2005 — Oklahoma 17, Oregon 14

Dec. 30, 2004 — Texas Tech 45, California 31

Dec. 30, 2003 — Washington St. 28, Texas 20

Dec. 27, 2002 — Kansas St. 34, Arizona St. 27

Dec. 28, 2001 — Texas 47, Washington 43

Dec. 29, 2000 — Oregon 35, Texas 30

Dec. 29, 1999 — Kansas St. 24, Washington 20

Dec. 30, 1998 — Arizona 23, Nebraska 20

Dec. 29, 1997 — Colorado St. 35, Missouri 24

Dec. 30, 1996 — Colorado 33, Washington 21

Dec. 29, 1995 — Kansas St. 54, Colorado St. 21

Dec. 30, 1994 — Michigan 24, Colorado St. 14

Dec. 30, 1993 — Ohio St. 28, BYU 21

Dec. 30, 1992 — Hawaii 27, Illinois 17

Dec. 30, 1991 — BYU 13, Iowa 13

Dec. 29, 1990 — Texas A&M 65, BYU 14

Dec. 29, 1989 — Penn St. 50, BYU 39

Dec. 30, 1988 — Oklahoma St. 62, Wyoming 14

Dec. 30, 1987 — Iowa 20, Wyoming 19

Dec. 30, 1986 — Iowa 39, San Diego St. 38

Dec. 22, 1985 — Arkansas 18, Arizona St. 17

Dec. 21, 1984 — BYU 24, Michigan 17

Dec. 23, 1983 — BYU 21, Missouri 17

Dec. 17, 1982 — Ohio St. 47, BYU 17

Dec. 18, 1981 — BYU 38, Washington St. 36

Dec. 19, 1980 — BYU 46, SMU 45

Dec. 21, 1979 — Indiana 38, BYU 37

Dec. 22, 1978 — Navy 23, BYU 16

