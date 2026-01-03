Live Radio
Duke’s Mayo Bowl Winners

The Associated Press

January 3, 2026, 12:12 AM

Jan. 2, 2026 — Wake Forest 43, Mississippi State 29

Jan. 3, 2025 — Minnesota 24, Virginia Tech 10

Dec. 27, 2023 — West Virginia 30, North Carolina 10

Dec. 30, 2022 — Maryland 16, No. 25 NC State 12

Dec. 30, 2021 — South Carolina 38, North Carolina 21

Dec. 30, 2020 — Wisconsin 42, Wake Forest 28

Dec. 31, 2019 — Kentucky 37, Virginia Tech 30

Dec. 29, 2018 — Virginia 28, South Carolina 0

Dec. 29, 2017 — Wake Forest 55, Texas A&M 52

Dec. 29, 2016 — Virginia Tech 35, Arkansas 24

Dec. 30, 2015 — Mississippi State 51, N.C. State 28

Dec. 30, 2014 — Georgia 37, Louisville 14

Dec. 28, 2013 — North Carolina 39, Cincinnati 17

Dec. 27, 2012 — Cincinnati 48, Duke 34

Dec. 27, 2011 — N.C. State 31, Louisville 24

Dec. 31, 2010 — South Florida 31, Clemson 26

Dec. 26, 2009 — Pittsburgh 19, North Carolina 17

Dec. 27, 2008 — West Virginia 31, North Carolina 30

Dec. 29, 2007 — Wake Forest 24, UConn 10

Dec. 30, 2006 — Boston College 25, Navy 24

Dec. 31, 2005 — N.C. State 14, South Florida 0

Dec. 30, 2004 — Boston College 37, North Carolina 24

Dec. 27, 2003 — Virginia 23, Pittsburgh 16

Dec. 28, 2002 — Virginia 48, West Virginia 22

Note: Continental Tire Bowl (2002-04); Meineke Bowl (2005-2010); Belk Bowl (2011-19).

