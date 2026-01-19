College Football Bowl Glance

All Times Eastern
Dec. 13
Celebration Bowl
Atlanta
SC State 40, Prairie View A&M 38, 4 OT
LA Bowl
Inglewood, Calif.
Washington 38, Boise State 10
Dec. 16
Salute to Veterans Bowl
Montgomery, Ala.
Jacksonville State 17, Troy 13
Dec. 17
Cure Bowl
Orlando, Fla.
Old Dominion 24, South Florida 10
68 Ventures Bowl
Mobile, Ala.
Delaware 20, Louisiana-Lafayette 13
Dec. 18
Xbox Bowl
Frisco, Texas
Arkansas State 34, Missouri State 28
Dec. 19
Myrtle Beach Bowl
Conway, S.C.
Western Michigan 41, Kennesaw State 6
Gasparilla Bowl
Tampa, Fla.
NC State 31, Memphis 7
College Football Playoff
First Round
No. 11 Alabama 34, No. 8 Oklahoma 24
Dec. 20
College Football Playoff
First Round
No. 10 Miami (Fla.) 10, at No. 7 Texas A&M 3
No. 6 Mississippi 41, No. 17 Tulane 10
No. 5 Oregon 51, No. 19 James Madison 34
Dec. 22
Famous Idaho Potato Bowl
Boise, Idaho
Washington St. 34, Utah St. 21
Dec. 23
Boca Raton Bowl
Boca Raton, Fla.
Louisville 27, Toledo 22
New Orleans Bowl
New Orleans
Western Kentucky 27, Southern Miss. 16
Frisco Bowl
Frisco, Texas
Ohio 17, UNLV 10
Dec. 24
Hawai’i Bowl
Honolulu
Hawaii 35, Cal 31
Dec. 26
GameAbove Sports Bowl
Detroit, Mich.
Northwestern 34, Cent. Michigan 7
Rate Bowl
Phoenix
Minnesota 20, New Mexico 17, OT
First Responder Bowl
Dallas, Texas
UTSA 57, FIU 20
Dec. 27
Military Bowl
Annapolis, Md.
East Carolina 23, Pittsburgh 17
Pinstripe Bowl
Bronx, N.Y.
Penn St. 22, Clemson 10
Fenway Bowl
Boston
Army 41, UConn 16
Pop-Tarts Bowl
Orlando, Fla.
No. 12 BYU 25, No. 24 Georgia Tech 21
Arizona Bowl
Tucson, Ariz.
Fresno St. 18, Miami (OH) 3
New Mexico Bowl
Albuquerque
No. 23 North Texas 49, San Diego St. 47
Gator Bowl
Jacksonville, Fla.
No. 20 Virginia 13, No. 25 Missouri 7
Texas Bowl
Houston 38, LSU 35
Dec. 29
Birmingham Bowl
Birmingham, Ala.
Georgia Southern 29, Appalachian State 10
Dec. 30
Independence Bowl
Shreveport, La.
Louisiana Tech 23, Coastal Carolina 14
Music City Bowl
Nashville, Tenn.
Illinois 30, Tennessee 28
Alamo Bowl
San Antonio
TCU 30, No. 16 Southern Cal 27, OT
Dec. 31
ReliaQuest Bowl
Tampa, Fla.
No. 23 Iowa 34, No. 13 Vanderbilt 27
Sun Bowl
El Paso, Texas
Duke 42, Arizona St. 39
Citrus Bowl
Orlando, Fla.
No. 14 Texas 41, No. 18 Michigan 27
Las Vegas Bowl
Las Vegas
No. 15 Utah 44, Nebraska 22
College Football Playoff
Quarterfinal
At Cotton Bowl, Arlington, Texas
No. 10 Miami 24, No. 3 Ohio St. 14
Jan. 1
College Football Playoff
Quarterfinal
Orange Bowl, Miami Gardens, Fla.
No. 5 Oregon 23, No. 4 Texas Tech 0
Rose Bowl, Pasadena, Calif.
Indiana 38, No. 9 Alabama 3
Sugar Bowl, New Orleans
Mississippi 39, Georgia 34
Jan. 2
Armed Forces Bowl
Fort Worth, Texas
Texas St. 41, Rice 10
Liberty Bowl
Memphis, Tenn.
No. 22 Navy 35 Cincinnati 13
Duke’s Mayo Bowl
Charlotte, N.C.
Wake Forest 43, Mississippi St. 29
Holiday Bowl
San Diego, Calif.
SMU 24, No. 21 Arizona 19
Jan. 8
College Football Playoff
Semifinal
Fiesta Bowl, Glendale, Ariz.
No. 10 Miami 31, No. 6 Mississippi 27
Jan. 9
College Football Playoff
Semifinal
Peach Bowl, Atlanta
No. 1 Indiana 56, No. 5 Oregon 22
Jan. 19
College Football Playoff
National Championship
Miami
Indiana 27, Miami 21
_____
