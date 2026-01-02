College Football Bowl Glance

Live Radio
All Times Eastern

Dec. 13

Celebration Bowl

Atlanta

SC State 40, Prairie View A&M 38, 4 OT

LA Bowl

Inglewood, Calif.

Washington 38, Boise State 10

Dec. 16

Salute to Veterans Bowl

Montgomery, Ala.

Jacksonville State 17, Troy 13

Dec. 17

Cure Bowl

Orlando, Fla.

Old Dominion 24, South Florida 10

68 Ventures Bowl

Mobile, Ala.

Delaware 20, Louisiana-Lafayette 13

Dec. 18

Xbox Bowl

Frisco, Texas

Arkansas State 34, Missouri State 28

Dec. 19

Myrtle Beach Bowl

Conway, S.C.

Western Michigan 41, Kennesaw State 6

Gasparilla Bowl

Tampa, Fla.

NC State 31, Memphis 7

College Football Playoff

First Round

No. 11 Alabama 34, No. 8 Oklahoma 24

Dec. 20

College Football Playoff

First Round

No. 10 Miami (Fla.) 10, at No. 7 Texas A&M 3

No. 6 Mississippi 41, No. 17 Tulane 10

No. 5 Oregon 51, No. 19 James Madison 34

Dec. 22

Famous Idaho Potato Bowl

Boise, Idaho

Washington St. 34, Utah St. 21

Dec. 23

Boca Raton Bowl

Boca Raton, Fla.

Louisville 27, Toledo 22

New Orleans Bowl

New Orleans

Western Kentucky 27, Southern Miss. 16

Frisco Bowl

Frisco, Texas

Ohio 17, UNLV 10

Dec. 24

Hawai’i Bowl

Honolulu

Hawaii 35, Cal 31

Dec. 26

GameAbove Sports Bowl

Detroit, Mich.

Northwestern 34, Cent. Michigan 7

Rate Bowl

Phoenix

Minnesota 20, New Mexico 17, OT

First Responder Bowl

Dallas, Texas

UTSA 57, FIU 20

Dec. 27

Military Bowl

Annapolis, Md.

East Carolina 23, Pittsburgh 17

Pinstripe Bowl

Bronx, N.Y.

Penn St. 22, Clemson 10

Fenway Bowl

Boston

Army 41, UConn 16

Pop-Tarts Bowl

Orlando, Fla.

No. 12 BYU 25, No. 24 Georgia Tech 21

Arizona Bowl

Tucson, Ariz.

Fresno St. 18, Miami (OH) 3

New Mexico Bowl

Albuquerque

No. 23 North Texas 49, San Diego St. 47

Gator Bowl

Jacksonville, Fla.

No. 20 Virginia 13, No. 25 Missouri 7

Texas Bowl

Houston 38, LSU 35

Dec. 29

Birmingham Bowl

Birmingham, Ala.

Georgia Southern 29, Appalachian State 10

Dec. 30

Independence Bowl

Shreveport, La.

Louisiana Tech 23, Coastal Carolina 14

Music City Bowl

Nashville, Tenn.

Illinois 30, Tennessee 28

Alamo Bowl

San Antonio

TCU 30, No. 16 Southern Cal 27, OT

Dec. 31

ReliaQuest Bowl

Tampa, Fla.

No. 23 Iowa 34, No. 13 Vanderbilt 27

Sun Bowl

El Paso, Texas

Duke 42, Arizona St. 39

Citrus Bowl

Orlando, Fla.

No. 14 Texas 41, No. 18 Michigan 27

Las Vegas Bowl

Las Vegas

No. 15 Utah 44, Nebraska 22

College Football Playoff

Quarterfinal

At Cotton Bowl, Arlington, Texas

No. 10 Miami 24, No. 3 Ohio St. 14

Jan. 1

College Football Playoff

Quarterfinal

Orange Bowl, Miami Gardens, Fla.

No. 5 Oregon 23, No. 4 Texas Tech 0

Rose Bowl, Pasadena, Calif.

Indiana 38, No. 9 Alabama 3

Sugar Bowl, New Orleans

Mississippi 39, Georgia 34

Jan. 2

Armed Forces Bowl

Fort Worth, Texas

Texas State vs. Rice, 1 p.m. (ESPN)

Liberty Bowl

Memphis, Tenn.

No. 22 Navy vs. Cincinnati, 4:30 p.m. (ESPN)

Duke’s Mayo Bowl

Charlotte, N.C.

Mississippi St. vs. Wake Forest, 8 p.m. (ESPN)

Holiday Bowl

San Diego, Calif.

No. 21 Arizona vs. SMU, 8 p.m. (FOX)

Jan. 8

College Football Playoff

Semifinal

Fiesta Bowl, Glendale, Ariz.

No. 10 Miami vs. TBD, 7:30 p.m. (ESPN)

Jan. 9

College Football Playoff

Semifinal

Peach Bowl, Atlanta

No. 5 Oregon vs. TBD, 7:30 p.m. (ESPN)

Jan. 19

College Football Playoff

National Championship

Miami

Semifinal winners, 7:30 p.m. (ESPN)

