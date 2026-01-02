Armed Forces Bowl Winners

Jan. 2, 2026 — Texas St. 41, Rice 10
Dec. 27, 2024 — Navy 21, Oklahoma 20
Dec. 23, 2023 — Air Force 31, No. 24 James Madison 21
Dec. 22, 2022 — Air Force 30, Baylor 15
Dec. 22, 2021 — Army 24, Missouri 22
Dec. 31, 2020 — Mississippi St. 28, No. 22 Tulsa 26
Jan. 4, 2020 — Tulane 30, Southern Miss 13
Dec. 22, 2018 — Army 70, Houston 14
Dec. 23, 2017 — Army 42, San Diego State 35
Dec. 23, 2016 — Louisiana Tech 48, Navy 45
Dec. 29, 2015 — California 55, Air Force 36
Jan. 2, 2015 — Houston 35, Pittsburgh 34
Dec. 30, 2013 — Navy 24, Middle Tennessee 6
Dec. 29, 2012 — Rice 33, Air Force 14
Dec. 30, 2011 — BYU 24, Tulsa 21
Dec. 30, 2010 — Army 16, SMU 14
Dec. 31, 2009 — Air Force 47, Houston 20
Dec. 31, 2008 — Houston 34, Air Force 28
Dec. 31, 2007 — California 42, Air Force 36
Dec. 23, 2006 — Utah 25, Tulsa 13
Dec. 23, 2005 — Kansas 42, Houston 13
Dec. 23, 2004 — Cincinnati 32, Marshall 14
Dec. 23, 2003 — Boise State 34, TCU 31
Note: Fort Worth Bowl (2003-05).
