Armed Forces Bowl Winners

The Associated Press

January 2, 2026, 4:57 PM

Jan. 2, 2026 — Texas St. 41, Rice 10

Dec. 27, 2024 — Navy 21, Oklahoma 20

Dec. 23, 2023 — Air Force 31, No. 24 James Madison 21

Dec. 22, 2022 — Air Force 30, Baylor 15

Dec. 22, 2021 — Army 24, Missouri 22

Dec. 31, 2020 — Mississippi St. 28, No. 22 Tulsa 26

Jan. 4, 2020 — Tulane 30, Southern Miss 13

Dec. 22, 2018 — Army 70, Houston 14

Dec. 23, 2017 — Army 42, San Diego State 35

Dec. 23, 2016 — Louisiana Tech 48, Navy 45

Dec. 29, 2015 — California 55, Air Force 36

Jan. 2, 2015 — Houston 35, Pittsburgh 34

Dec. 30, 2013 — Navy 24, Middle Tennessee 6

Dec. 29, 2012 — Rice 33, Air Force 14

Dec. 30, 2011 — BYU 24, Tulsa 21

Dec. 30, 2010 — Army 16, SMU 14

Dec. 31, 2009 — Air Force 47, Houston 20

Dec. 31, 2008 — Houston 34, Air Force 28

Dec. 31, 2007 — California 42, Air Force 36

Dec. 23, 2006 — Utah 25, Tulsa 13

Dec. 23, 2005 — Kansas 42, Houston 13

Dec. 23, 2004 — Cincinnati 32, Marshall 14

Dec. 23, 2003 — Boise State 34, TCU 31

Note: Fort Worth Bowl (2003-05).

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

