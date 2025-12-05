Live Radio
Sports on TV for Dec. 8 – 14

December 5, 2025, 10:05 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Monday, Dec. 8

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

8 p.m.

SECN — Southern U. at Texas

COLLEGE SOCCER (WOMEN’S)

7 p.m.

ESPNU — NCAA College Cup: TBD, Championship, Kansas City, Mo.

NBA BASKETBALL

7:30 p.m.

PEACOCK — Phoenix at Minnesota

NFL FOOTBALL

8:15 p.m.

ABC — Philadelphia at L.A. Chargers

ESPN — Philadelphia at L.A. Chargers

NHL HOCKEY

7:30 p.m.

NHLN — Tampa Bay at Toronto

SOCCER (MEN’S)

3 p.m.

USA — English Premier League: Manchester United at Wolverhampton Wanderers

_____

Tuesday, Dec. 9

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

6:30 p.m.

ESPN — Clemson vs. BYU, New York

FS1 — Villanova at Michigan

7 p.m.

SECN — NC Central at Kentucky

7:30 p.m.

PEACOCK — Illinois at Ohio St.

TRUTV — Brown at Providence

8:30 p.m.

FS1 — Penn St. at Indiana

9 p.m.

ESPN — Florida at UConn

ESPN2 — Southern Cal at San Diego

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

7 p.m.

BTN — Arizona St. at Penn St.

8 p.m.

ACCN — Boston U. at North Carolina

NBA BASKETBALL

6 p.m.

PRIME VIDEO — Miami at Orlando

8:30 p.m.

PRIME VIDEO — New York at Toronto

NHL HOCKEY

7 p.m.

TNT — Vegas at N.Y. Islanders

9:30 p.m.

TNT — Colorado at Nashville

TRUTV — Colorado at Nashville

_____

Wednesday, Dec. 10

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

4:30 p.m.

ESPNU — Albany at Yale

7 p.m.

ACCN — Liberty at NC State

BTN — Minnesota at Purdue

ESPNU — UMass at Boston College

9 p.m.

BTN — Wisconsin at Nebraska

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

7 p.m.

ESPN — Iowa at Iowa St.

SECN — Illinois at Missouri

9 p.m.

ACCN — Ball St. at Louisville

GOLF

5 a.m. (Thursday)

GOLF — DP World Tour: The Alfred Dunhill Championship, First Round, Royal Johannesburg Club, Johannesburg, South Africa

NBA BASKETBALL

7:30 p.m.

PRIME VIDEO — Phoenix at Oklahoma City

10 p.m.

PRIME VIDEO — San Antonio at L.A. Lakers

NHL HOCKEY

7:30 p.m.

TNT — N.Y. Rangers at Chicago

TRUTV — N.Y. Rangers at Chicago

10 p.m.

TNT — Los Angeles at Seattle

TRUTV — Los Angeles at Seattle

_____

Thursday, Dec. 1

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

7 p.m.

ACCN — Saint Joseph’s at Syracuse

8 p.m.

FS1 — Iowa at Iowa St.

COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)

1 p.m.

ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Regional Semifinal

3:30 p.m.

ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Regional Semifinal

7 p.m.

ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Regional Semifinal

9:30 p.m.

ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Regional Semifinal

GOLF

5 a.m.

GOLF — DP World Tour: The Alfred Dunhill Championship, First Round, Royal Johannesburg Club, Johannesburg, South Africa

5 a.m. (Friday)

GOLF — DP World Tour: The Alfred Dunhill Championship, Second Round, Royal Johannesburg Club, Johannesburg, South Africa

HIGH SCHOOL BASKETBALL (BOY’S)

8 p.m.

ESPNU — ESPN High School Basketball Showcase: TBD

HIGH SCHOOL BASKETBALL (GIRL’S)

6 p.m.

ESPNU — ESPN High School Basketball Showcase: TBD

NFL FOOTBALL

8:15 p.m.

PRIME VIDEO — Atlanta at Tampa Bay

NHL HOCKEY

7 p.m.

ESPN — Vegas at Philadelphia

9:30 p.m.

ESPN — Florida at Colorado

_____

Friday, Dec. 12

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

7 p.m.

TRUTV — Missouri St. at Xavier

8 p.m.

FOX — Texas at UConn

COLLEGE FOOTBALL

9 p.m.

ESPN — FCS Tournament: TBD, Quarterfinal

COLLEGE SOCCER (MEN’S)

6 p.m.

ESPNU — NCAA College Cup: TBD, Semifinal, Cary, N.C.

8:30 p.m.

ESPNU — NCAA College Cup: TBD, Semifinal, Cary, N.C.

COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)

Noon

ESPN — NCAA Tournament: TBD, Regional Semifinal

2:30 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: TBD, Regional Semifinal

7 p.m.

ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Regional Semifinal

9:30 p.m.

ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Regional Semifinal

GOLF

5 a.m.

GOLF — DP World Tour: The Alfred Dunhill Championship, Second Round, Royal Johannesburg Club, Johannesburg, South Africa

1 p.m.

GOLF — PGA Tour: The Grant Thornton Invitational, First Round, Tiburon Golf Club, Naples, Fla.

4:30 a.m. (Saturday)

GOLF — DP World Tour: The Alfred Dunhill Championship, Third Round, Royal Johannesburg Club, Johannesburg, South Africa

_____

Saturday, Dec. 13

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

Noon

ACCN — UMass at Florida St.

BTN — Michigan St. at Penn St.

ESPN2 — Arkansas vs. Texas Tech, Dallas

ESPNU — DePaul at Wichita St.

TNT — Iona at St. John’s

12:30 p.m.

USA — Old Dominion at George Mason

1 p.m.

FOX — Oklahoma St. at Oklahoma

2 p.m.

ACCN — Evansville at Notre Dame

BTN — Jackson St. at Northwestern

CW — SC-Upstate at North Carolina

ESPNU — Cincinnati at Georgia

PEACOCK — Marquette at Purdue

TNT — Providence at Butler

2:30 p.m.

ESPN2 — George Washington vs. Florida, Sunrise, Fla.

3 p.m.

FOX — Kansas St. at Creighton

3:30 p.m.

ESPN — Memphis at Louisville

4 p.m.

ACCN — Hofstra at Syracuse

BTN — UC Davis at Oregon

PEACOCK — Nebraska at Illinois

4:30 p.m.

TNT — Pittsburgh at Villanova

SECN — Chattanooga at Auburn

5:30 p.m.

ESPN — Kansas at NC State

6 p.m.

BTN — S. Utah at Washington

6:30 p.m.

SECN — Cent. Arkansas at Vanderbilt

7 p.m.

CBSSN — Stanford at San Jose St.

TNT — Arizona St. at Santa Clara

7:30 p.m.

ESPN — Indiana at Kentucky

8 p.m.

ESPNU — Ohio St. vs. West Virginia, Cleveland

FOX — Michigan at Maryland

FS1 — Rutgers at Seton Hall

8:30 p.m.

SECN — SMU at LSU

9:30 p.m.

ESPN — Arizona at Alabama

10 p.m.

ESPNU — Mississippi St. at Utah

11:30 p.m.

ESPN — UCLA vs. Gonzaga, Seattle

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

4 p.m.

ESPNU — Oklahoma at Oklahoma St.

5:30 p.m.

FOX — UConn at Southern Cal

6 p.m.

ESPNU — Louisiana Tech at LSU

COLLEGE FOOTBALL

Noon

ABC — Cricket Celebration Bowl: TBD, Atlanta

ESPN — FCS Tournament: TBD, Quarterfinal

3 p.m.

CBS — Army vs. Navy, Baltimore

3:30 p.m.

ABC — FCS Tournament: TBD, Quarterfinal

7 p.m.

ABC — Heisman Trophy Celebration: From New York

8 p.m.

ABC — Bucked up L.A. Bowl: TBD, Los Angeles

COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)

5 p.m.

ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Regional Final

7:30 p.m.

ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Regional Final

GOLF

4:30 a.m.

GOLF — DP World Tour: The Alfred Dunhill Championship, Third Round, Royal Johannesburg Club, Johannesburg, South Africa

2 p.m.

GOLF — PGA Tour: The Grant Thornton Invitational, Second Round, Tiburon Golf Club, Naples, Fla.

3 p.m.

NBC — PGA Tour: The Grant Thornton Invitational, Second Round, Tiburon Golf Club, Naples, Fla.

4:30 a.m. (Sunday)

GOLF — DP World Tour: The Alfred Dunhill Championship, Final Round, Royal Johannesburg Club, Johannesburg, South Africa

MIXED MARTIAL ARTS

9:30 p.m.

ESPN2 — UFC Fight Night Prelims: Undercard Bouts, Las Vegas

10 p.m.

ESPN2 — UFC Fight Night Main Card: Brandon Royval vs. Manel Kape (Flyweights), Las Vegas

NHL HOCKEY

12:30 p.m.

NHLN — Anaheim at New Jersey

SOCCER (MEN’S)

10 a.m.

USA — English Premier League: Everton at Chelsea

Noon

CBS — Serie A: Lazio at Parma

12:30 p.m.

USA — English Premier League: Fulham at Burnley

3 p.m.

USA — English Premier League: Wolverhampton Wanderers at Arsenal

_____

Sunday, Dec. 14

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

1 p.m.

BTN — Texas Southern at Minnesota

2 p.m.

SECN — Bethune-Cookman at Missouri

3 p.m.

BTN — W. Michigan at Iowa

ESPN2 — Troy at UAB

7 p.m.

SECN — Jacksonville St. at Texas A&M

7:30 p.m.

FS1 — Washington St. at Southern Cal

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

1 p.m.

ABC — Texas vs. Baylor, Fort Worth, Texas

3:30 p.m.

ESPN — Penn St. at South Carolina

FS1 — Kansas St. at Creighton

4 p.m.

ACCN — Louisville at North Carolina

SECN — Jackson St. at Alabama

5:30 p.m.

FS1 — Michigan St. at DePaul

COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)

3 p.m.

ABC — NCAA Tournament: TBD, Regional Final

5 p.m.

ESPNU — NCAA Division II Tournament: TBD, Championship, Sioux Falls, S.D.

7:30 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: TBD, Regional Final

GOLF

4:30 a.m.

GOLF — DP World Tour: The Alfred Dunhill Championship, Final Round, Royal Johannesburg Club, Johannesburg, South Africa

1 p.m.

GOLF — PGA Tour: The Grant Thornton Invitational, Final Round, Tiburon Golf Club, Naples, Fla.

2 p.m.

NBC — PGA Tour: The Grant Thornton Invitational, Final Round, Tiburon Golf Club, Naples, Fla.

LACROSSE (MEN’S)

5 p.m.

ESPN2 — NLL: Rochester at San Diego

NFL FOOTBALL

1 p.m.

CBS — Regional Coverage: Baltimore at Cincinnati, L.A. Chargers at Kansas City, Buffalo at New England, N.Y. Jets at Jacksonville

FOX — Regional Coverage: Cleveland at Chicago, Washington at N.Y. Giants, Las Vegas at Philadelphia, Arizona at Houston

4:25 p.m.

CBS — Regional Coverage: Green Bay at Denver OR Indianapolis at Seattle

FOX — Regional Coverage: Detroit at L.A. Rams, Carolina at New Orleans, Tennessee at San Francisco

8:20 p.m.

NBC — Minnesota at Dallas

PEACOCK — Minnesota at Dallas

NHL HOCKEY

12:30 p.m.

NHLN — Vancouver at New Jersey

7 p.m.

NHLN — Edmonton at Montreal

SNOWBOARDING

4 p.m.

NBC — FIS: World Cup, Steamboat Springs, Colo.

SOCCER (MEN’S)

9 a.m.

USA — English Premier League: Newcastle United at Sunderland

11:30 a.m.

USA — English Premier League: Leeds United at Brentford

_____

