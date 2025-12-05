Sports on TV for Dec. 8 – 14

Adv06-07
Monday, Dec. 8
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
8 p.m.
SECN — Southern U. at Texas
COLLEGE SOCCER (WOMEN’S)
7 p.m.
ESPNU — NCAA College Cup: TBD, Championship, Kansas City, Mo.
NBA BASKETBALL
7:30 p.m.
PEACOCK — Phoenix at Minnesota
NFL FOOTBALL
8:15 p.m.
ABC — Philadelphia at L.A. Chargers
ESPN — Philadelphia at L.A. Chargers
NHL HOCKEY
7:30 p.m.
NHLN — Tampa Bay at Toronto
SOCCER (MEN’S)
3 p.m.
USA — English Premier League: Manchester United at Wolverhampton Wanderers
_____
Tuesday, Dec. 9
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
6:30 p.m.
ESPN — Clemson vs. BYU, New York
FS1 — Villanova at Michigan
7 p.m.
SECN — NC Central at Kentucky
7:30 p.m.
PEACOCK — Illinois at Ohio St.
TRUTV — Brown at Providence
8:30 p.m.
FS1 — Penn St. at Indiana
9 p.m.
ESPN — Florida at UConn
ESPN2 — Southern Cal at San Diego
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
7 p.m.
BTN — Arizona St. at Penn St.
8 p.m.
ACCN — Boston U. at North Carolina
NBA BASKETBALL
6 p.m.
PRIME VIDEO — Miami at Orlando
8:30 p.m.
PRIME VIDEO — New York at Toronto
NHL HOCKEY
7 p.m.
TNT — Vegas at N.Y. Islanders
9:30 p.m.
TNT — Colorado at Nashville
TRUTV — Colorado at Nashville
_____
Wednesday, Dec. 10
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
4:30 p.m.
ESPNU — Albany at Yale
7 p.m.
ACCN — Liberty at NC State
BTN — Minnesota at Purdue
ESPNU — UMass at Boston College
9 p.m.
BTN — Wisconsin at Nebraska
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
7 p.m.
ESPN — Iowa at Iowa St.
SECN — Illinois at Missouri
9 p.m.
ACCN — Ball St. at Louisville
GOLF
5 a.m. (Thursday)
GOLF — DP World Tour: The Alfred Dunhill Championship, First Round, Royal Johannesburg Club, Johannesburg, South Africa
NBA BASKETBALL
7:30 p.m.
PRIME VIDEO — Phoenix at Oklahoma City
10 p.m.
PRIME VIDEO — San Antonio at L.A. Lakers
NHL HOCKEY
7:30 p.m.
TNT — N.Y. Rangers at Chicago
TRUTV — N.Y. Rangers at Chicago
10 p.m.
TNT — Los Angeles at Seattle
TRUTV — Los Angeles at Seattle
_____
Thursday, Dec. 1
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
7 p.m.
ACCN — Saint Joseph’s at Syracuse
8 p.m.
FS1 — Iowa at Iowa St.
COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)
1 p.m.
ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Regional Semifinal
3:30 p.m.
ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Regional Semifinal
7 p.m.
ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Regional Semifinal
9:30 p.m.
ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Regional Semifinal
GOLF
5 a.m.
GOLF — DP World Tour: The Alfred Dunhill Championship, First Round, Royal Johannesburg Club, Johannesburg, South Africa
5 a.m. (Friday)
GOLF — DP World Tour: The Alfred Dunhill Championship, Second Round, Royal Johannesburg Club, Johannesburg, South Africa
HIGH SCHOOL BASKETBALL (BOY’S)
8 p.m.
ESPNU — ESPN High School Basketball Showcase: TBD
HIGH SCHOOL BASKETBALL (GIRL’S)
6 p.m.
ESPNU — ESPN High School Basketball Showcase: TBD
NFL FOOTBALL
8:15 p.m.
PRIME VIDEO — Atlanta at Tampa Bay
NHL HOCKEY
7 p.m.
ESPN — Vegas at Philadelphia
9:30 p.m.
ESPN — Florida at Colorado
_____
Friday, Dec. 12
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
7 p.m.
TRUTV — Missouri St. at Xavier
8 p.m.
FOX — Texas at UConn
COLLEGE FOOTBALL
9 p.m.
ESPN — FCS Tournament: TBD, Quarterfinal
COLLEGE SOCCER (MEN’S)
6 p.m.
ESPNU — NCAA College Cup: TBD, Semifinal, Cary, N.C.
8:30 p.m.
ESPNU — NCAA College Cup: TBD, Semifinal, Cary, N.C.
COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)
Noon
ESPN — NCAA Tournament: TBD, Regional Semifinal
2:30 p.m.
ESPN — NCAA Tournament: TBD, Regional Semifinal
7 p.m.
ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Regional Semifinal
9:30 p.m.
ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Regional Semifinal
GOLF
5 a.m.
GOLF — DP World Tour: The Alfred Dunhill Championship, Second Round, Royal Johannesburg Club, Johannesburg, South Africa
1 p.m.
GOLF — PGA Tour: The Grant Thornton Invitational, First Round, Tiburon Golf Club, Naples, Fla.
4:30 a.m. (Saturday)
GOLF — DP World Tour: The Alfred Dunhill Championship, Third Round, Royal Johannesburg Club, Johannesburg, South Africa
_____
Saturday, Dec. 13
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
Noon
ACCN — UMass at Florida St.
BTN — Michigan St. at Penn St.
ESPN2 — Arkansas vs. Texas Tech, Dallas
ESPNU — DePaul at Wichita St.
TNT — Iona at St. John’s
12:30 p.m.
USA — Old Dominion at George Mason
1 p.m.
FOX — Oklahoma St. at Oklahoma
2 p.m.
ACCN — Evansville at Notre Dame
BTN — Jackson St. at Northwestern
CW — SC-Upstate at North Carolina
ESPNU — Cincinnati at Georgia
PEACOCK — Marquette at Purdue
TNT — Providence at Butler
2:30 p.m.
ESPN2 — George Washington vs. Florida, Sunrise, Fla.
3 p.m.
FOX — Kansas St. at Creighton
3:30 p.m.
ESPN — Memphis at Louisville
4 p.m.
ACCN — Hofstra at Syracuse
BTN — UC Davis at Oregon
PEACOCK — Nebraska at Illinois
4:30 p.m.
TNT — Pittsburgh at Villanova
SECN — Chattanooga at Auburn
5:30 p.m.
ESPN — Kansas at NC State
6 p.m.
BTN — S. Utah at Washington
6:30 p.m.
SECN — Cent. Arkansas at Vanderbilt
7 p.m.
CBSSN — Stanford at San Jose St.
TNT — Arizona St. at Santa Clara
7:30 p.m.
ESPN — Indiana at Kentucky
8 p.m.
ESPNU — Ohio St. vs. West Virginia, Cleveland
FOX — Michigan at Maryland
FS1 — Rutgers at Seton Hall
8:30 p.m.
SECN — SMU at LSU
9:30 p.m.
ESPN — Arizona at Alabama
10 p.m.
ESPNU — Mississippi St. at Utah
11:30 p.m.
ESPN — UCLA vs. Gonzaga, Seattle
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
4 p.m.
ESPNU — Oklahoma at Oklahoma St.
5:30 p.m.
FOX — UConn at Southern Cal
6 p.m.
ESPNU — Louisiana Tech at LSU
COLLEGE FOOTBALL
Noon
ABC — Cricket Celebration Bowl: TBD, Atlanta
ESPN — FCS Tournament: TBD, Quarterfinal
3 p.m.
CBS — Army vs. Navy, Baltimore
3:30 p.m.
ABC — FCS Tournament: TBD, Quarterfinal
7 p.m.
ABC — Heisman Trophy Celebration: From New York
8 p.m.
ABC — Bucked up L.A. Bowl: TBD, Los Angeles
COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)
5 p.m.
ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Regional Final
7:30 p.m.
ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Regional Final
GOLF
4:30 a.m.
GOLF — DP World Tour: The Alfred Dunhill Championship, Third Round, Royal Johannesburg Club, Johannesburg, South Africa
2 p.m.
GOLF — PGA Tour: The Grant Thornton Invitational, Second Round, Tiburon Golf Club, Naples, Fla.
3 p.m.
NBC — PGA Tour: The Grant Thornton Invitational, Second Round, Tiburon Golf Club, Naples, Fla.
4:30 a.m. (Sunday)
GOLF — DP World Tour: The Alfred Dunhill Championship, Final Round, Royal Johannesburg Club, Johannesburg, South Africa
MIXED MARTIAL ARTS
9:30 p.m.
ESPN2 — UFC Fight Night Prelims: Undercard Bouts, Las Vegas
10 p.m.
ESPN2 — UFC Fight Night Main Card: Brandon Royval vs. Manel Kape (Flyweights), Las Vegas
NHL HOCKEY
12:30 p.m.
NHLN — Anaheim at New Jersey
SOCCER (MEN’S)
10 a.m.
USA — English Premier League: Everton at Chelsea
Noon
CBS — Serie A: Lazio at Parma
12:30 p.m.
USA — English Premier League: Fulham at Burnley
3 p.m.
USA — English Premier League: Wolverhampton Wanderers at Arsenal
_____
Sunday, Dec. 14
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
1 p.m.
BTN — Texas Southern at Minnesota
2 p.m.
SECN — Bethune-Cookman at Missouri
3 p.m.
BTN — W. Michigan at Iowa
ESPN2 — Troy at UAB
7 p.m.
SECN — Jacksonville St. at Texas A&M
7:30 p.m.
FS1 — Washington St. at Southern Cal
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
1 p.m.
ABC — Texas vs. Baylor, Fort Worth, Texas
3:30 p.m.
ESPN — Penn St. at South Carolina
FS1 — Kansas St. at Creighton
4 p.m.
ACCN — Louisville at North Carolina
SECN — Jackson St. at Alabama
5:30 p.m.
FS1 — Michigan St. at DePaul
COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)
3 p.m.
ABC — NCAA Tournament: TBD, Regional Final
5 p.m.
ESPNU — NCAA Division II Tournament: TBD, Championship, Sioux Falls, S.D.
7:30 p.m.
ESPN — NCAA Tournament: TBD, Regional Final
GOLF
4:30 a.m.
GOLF — DP World Tour: The Alfred Dunhill Championship, Final Round, Royal Johannesburg Club, Johannesburg, South Africa
1 p.m.
GOLF — PGA Tour: The Grant Thornton Invitational, Final Round, Tiburon Golf Club, Naples, Fla.
2 p.m.
NBC — PGA Tour: The Grant Thornton Invitational, Final Round, Tiburon Golf Club, Naples, Fla.
LACROSSE (MEN’S)
5 p.m.
ESPN2 — NLL: Rochester at San Diego
NFL FOOTBALL
1 p.m.
CBS — Regional Coverage: Baltimore at Cincinnati, L.A. Chargers at Kansas City, Buffalo at New England, N.Y. Jets at Jacksonville
FOX — Regional Coverage: Cleveland at Chicago, Washington at N.Y. Giants, Las Vegas at Philadelphia, Arizona at Houston
4:25 p.m.
CBS — Regional Coverage: Green Bay at Denver OR Indianapolis at Seattle
FOX — Regional Coverage: Detroit at L.A. Rams, Carolina at New Orleans, Tennessee at San Francisco
8:20 p.m.
NBC — Minnesota at Dallas
PEACOCK — Minnesota at Dallas
NHL HOCKEY
12:30 p.m.
NHLN — Vancouver at New Jersey
7 p.m.
NHLN — Edmonton at Montreal
SNOWBOARDING
4 p.m.
NBC — FIS: World Cup, Steamboat Springs, Colo.
SOCCER (MEN’S)
9 a.m.
USA — English Premier League: Newcastle United at Sunderland
11:30 a.m.
USA — English Premier League: Leeds United at Brentford
_____
