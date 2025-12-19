Live Radio
Sports on TV for Dec. 20 – 21

The Associated Press

December 19, 2025, 10:16 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Saturday, Dec. 20

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

Noon

BTN — Oakland vs. Michigan St., Detroit

12:30 p.m.

CBS — St. John’s vs. Kentucky, Atlanta

USA — Liberty at Dayton

2 p.m.

CBSSN — Colorado St. at Utah St.

3 p.m.

CBS — North Carolina vs. Ohio St., Atlanta

4 p.m.

ESPN — Memphis at Mississippi St.

PEACOCK — Northwestern vs. Butler, Indianapolis

5:30 p.m.

CBS — Houston vs. Arkansas, Newark, N.J.

6 p.m.

BTN — Bucknell at Iowa

ESPN — Maryland at Virginia

6:30 p.m.

PEACOCK — Auburn vs. Purdue, Indianapolis

8 p.m.

BTN — Penn at Rutgers

ESPN — Duke vs. Texas Tech, New York

ESPNU — Stanford vs. Colorado, Phoenix

8:30 p.m.

FS1 — Xavier at Georgetown

PEACOCK — Marquette at Creighton

10:30 p.m.

ESPN2 — San Diego St. vs. Arizona, Phoenix

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

11 a.m.

FOX — Louisville vs. Tennessee, New York

1:30 p.m.

FOX — Iowa vs. UConn, New York

COLLEGE FOOTBALL

Noon

ABC — CFP First Round: Miami at Texas A&M

ACCN — CFP First Round: Miami at Texas A&M (SkyCast w/Miami Radio)

ESPN — CFP First Round: Miami at Texas A&M

ESPN2 — CFP First Round: Miami at Texas A&M (Field Pass with the Pat McAfee Show)

ESPNU — CFP First Round: Miami at Texas A&M (SkyCast)

SECN — CFP First Round: Miami at Texas A&M (SkyCast w/Texas A&M Radio)

3:30 p.m.

TBS — CFP First Round: Tulane at Mississippi

TNT — CFP First Round: Tulane at Mississippi

TRUTV — CFP First Round: Tulane at Mississippi

4 p.m.

ABC — FCS Tournament: Montana at Montana St., Semifinal

ESPN2 — Division II Tournament: Harding vs. Ferris St., Championship, McKinney, Texas

7:30 p.m.

ESPN2 — FCS Tournament: Illinois St. at Villanova, Semifinal

TBS — CFP First Round: James Madison at Oregon

TNT — CFP First Round: James Madison at Oregon

TRUTV — CFP First Round: James Madison at Oregon

GOLF

4 a.m.

GOLF — DP World Tour: The AfrAsia Bank Mauritius Open, Third Round, Heritage La Réserve GC, Bel Ombre, Savanne, Mauritius

2:30 p.m.

NBC — 2025 PNC Championship: Day 1, Ritz-Carlton GC, Orlando, Fla.

1 a.m. (Sunday)

GOLF — DP World Tour: The AfrAsia Bank Mauritius Open, Final Round, Heritage La Réserve GC, Bel Ombre, Savanne, Mauritius

HORSE RACING

2:30 p.m.

FS1 — NYRA: America’s Day at the Races

NBA BASKETBALL

5 p.m.

NBATV — Houston at Denver

7:30 p.m.

NBATV — Charlotte at Detroit

10:30 p.m.

NBATV — L.A. Lakers at L.A. Clippers

NBA G-LEAGUE BASKETBALL

Noon

NBATV — Winter Showcase: South Bay vs. Sioux Falls, Orlando, Fla.

2:30 p.m.

NBATV — Winter Showcase: Westchester vs. Rio Grande Valley, Orlando, Fla.

3:30 p.m.

ESPNEWS — Winter Showcase: Capital City vs. Oklahoma City, Orlando, Fla.

6 p.m.

ESPNU — Winter Showcase: Memphis vs. Windy City, Orlando, Fla.

8:30 p.m.

ESPNEWS — Winter Showcase: Motor City vs. Valley, Orlando, Fla.

NBAL BASKETBALL

4 a.m.

NBATV — Brisbane Bullets vs. South East Melbourne Phoenix

NFL FOOTBALL

5 p.m.

FOX — Philadelphia at Washington

8:20 p.m.

FOX — Green Bay at Chicago

NHL HOCKEY

12:30 p.m.

NHLN — Detroit at Washington

7 p.m.

NHLN — Vancouver at Boston

SKIING/SNOWBOARDING

1:30 p.m.

CNBC — FIS: World Cup, Copper Mountain, Colo.

SOCCER (MEN’S)

7:25 a.m.

CBSSN — English League Championship: Coventry City at Southampton

7:30 a.m.

USA — English Premier League: Chelsea at Newcastle United

9:20 a.m.

FS2 — The French Cup: Lille OSC at US Lusitanos Saint-Maur, Round of 64

9:55 a.m.

CBSSN — English League Championship: Middlesbrough at Bristol City

10 a.m.

USA — English Premier League: West Ham United at Manchester City

11:50 a.m.

FS2 — The French Cup: Toulouse FC at Lyon-Duchère, Round of 64

12:30 p.m.

NBC — English Premier League: Liverpool at Tottenham Hotspur

2:50 p.m.

FS2 — The French Cup: Paris Saint-Germain FC at Vendée Fontenay Foot, Round of 64

3 p.m.

USA — English Premier League: Crystal Palace at Leeds United

6:30 a.m. (Sunday)

CBSSN — Serie A: Pisa SC at Cagliari

TENNIS

11 a.m.

TENNIS — Next Gen Finals: Semifinals

_____

Sunday, Dec. 21

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

Noon

BTN — Pittsburgh vs. Penn St., Hershey, Pa.

1 p.m.

CW — Vanderbilt at Wake Forest

ESPN — Mississippi vs. NC State, Greensboro, N.C.

TNT — Southern U. at Baylor

TRUTV — Southern U. at Baylor

3 p.m.

ESPN — Cincinnati at Clemson

ESPN2 — Oregon St. at Arizona St.

4 p.m.

ACCN — North Florida at Miami

BTN — UC Santa Cruz at Southern Cal

PEACOCK — La Salle at Michigan

4:30 p.m.

FS1 — UConn at DePaul

6 p.m.

BTN — Campbell at Minnesota

PEACOCK — Oregon vs. Gonzaga, Portland, Ore.

8 p.m.

BTN — N. Dakota at Nebraska

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

Noon

ACCN — Kennesaw St. at Miami

CBSSN — NC State at Davidson

1 p.m.

ESPN2 — Kansas at Iowa St.

2 p.m.

ACCN — North Florida at Clemson

CBSSN — Texas at S. Dakota St.

SECN — Texas-Arlington at LSU

6 p.m.

ESPN — Oregon vs. Stanford, San Francisco

8:30 p.m.

ESPN — Southern Cal vs. California, San Francisco

COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)

3:30 p.m.

ABC — NCAA Tournament: Texas A&M vs. Kentucky, Championship, Kansas City, Mo.

COLLEGE WRESTLING

2 p.m.

BTN — Oklahoma St. at Nebraska

GOLF

11:30 a.m.

GOLF — 2025 PNC Championship: Final Day, Ritz-Carlton GC, Orlando, Fla.

1:30 p.m.

NBC — 2025 PNC Championship: Final Day, Ritz-Carlton GC, Orlando, Fla.

HORSE RACING

2:30 p.m.

FS1 — NYRA: America’s Day at the Races

4:30 p.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

NBA G-LEAGUE BASKETBALL

Noon

NBATV — Winter Showcase: TBD, Orlando, Fla.

1 p.m.

ESPNU — Winter Showcase: TBD, Orlando, Fla.

2:30 p.m.

NBATV — Winter Showcase: TBD, Orlando, Fla.

3:30 p.m.

ESPNU — Winter Showcase: TBD, Orlando, Fla.

5 p.m.

NBATV — Winter Showcase: Noblesville vs. Santa Cruz, Orlando, Fla.

6 p.m.

ESPNU — Winter Showcase: Wisconsin vs. South Bay, Orlando, Fla.

8:30 p.m.

ESPNU — Winter Showcase: Delaware vs. Texas, Orlando, Fla.

NFL FOOTBALL

1 p.m.

CBS — Regional Coverage: Buffalo at Cleveland, Kansas City at Tennessee, Cincinnati at Miami, N.Y. Jets at New Orleans

FOX — Regional Coverage: L.A. Chargers at Dallas, Minnesota at N.Y. Giants, Tampa Bay at Carolina

4:05 p.m.

FOX — Regional Coverage: Jacksonville at Denver OR Atlanta at Arizona

4:25 p.m.

CBS — Regional Coverage: Pittsburgh at Detroit OR Las Vegas at Houston

8:20 p.m.

NBC — New England at Baltimore

PEACOCK — New England at Baltimore

NHL HOCKEY

1 p.m.

NHLN — Washington at Detroit

7 p.m.

NHLN — Toronto at Dallas

SOCCER (MEN’S)

6:30 a.m.

CBSSN — Serie A: Pisa SC at Cagliari

8:25 a.m.

CBSSN — Scottish Premier League: Rangers at Heart of Midlothian

8:35 a.m.

FS2 — The French Cup: AS Monaco FC at AJ Auxerre, Round of 64

11:20 a.m.

FS2 — The French Cup: Les Sables Vendée Football at Stade Rennais FC 1901

11:30 a.m.

NBC — English Premier League: Manchester United at Aston Villa

TENNIS

Noon

TENNIS — Next Gen Finals: Final

_____

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

