Sports on TV for Dec. 20 – 21

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Saturday, Dec. 20
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
Noon
BTN — Oakland vs. Michigan St., Detroit
12:30 p.m.
CBS — St. John’s vs. Kentucky, Atlanta
USA — Liberty at Dayton
2 p.m.
CBSSN — Colorado St. at Utah St.
3 p.m.
CBS — North Carolina vs. Ohio St., Atlanta
4 p.m.
ESPN — Memphis at Mississippi St.
PEACOCK — Northwestern vs. Butler, Indianapolis
5:30 p.m.
CBS — Houston vs. Arkansas, Newark, N.J.
6 p.m.
BTN — Bucknell at Iowa
ESPN — Maryland at Virginia
6:30 p.m.
PEACOCK — Auburn vs. Purdue, Indianapolis
8 p.m.
BTN — Penn at Rutgers
ESPN — Duke vs. Texas Tech, New York
ESPNU — Stanford vs. Colorado, Phoenix
8:30 p.m.
FS1 — Xavier at Georgetown
PEACOCK — Marquette at Creighton
10:30 p.m.
ESPN2 — San Diego St. vs. Arizona, Phoenix
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
11 a.m.
FOX — Louisville vs. Tennessee, New York
1:30 p.m.
FOX — Iowa vs. UConn, New York
COLLEGE FOOTBALL
Noon
ABC — CFP First Round: Miami at Texas A&M
ACCN — CFP First Round: Miami at Texas A&M (SkyCast w/Miami Radio)
ESPN — CFP First Round: Miami at Texas A&M
ESPN2 — CFP First Round: Miami at Texas A&M (Field Pass with the Pat McAfee Show)
ESPNU — CFP First Round: Miami at Texas A&M (SkyCast)
SECN — CFP First Round: Miami at Texas A&M (SkyCast w/Texas A&M Radio)
3:30 p.m.
TBS — CFP First Round: Tulane at Mississippi
TNT — CFP First Round: Tulane at Mississippi
TRUTV — CFP First Round: Tulane at Mississippi
4 p.m.
ABC — FCS Tournament: Montana at Montana St., Semifinal
ESPN2 — Division II Tournament: Harding vs. Ferris St., Championship, McKinney, Texas
7:30 p.m.
ESPN2 — FCS Tournament: Illinois St. at Villanova, Semifinal
TBS — CFP First Round: James Madison at Oregon
TNT — CFP First Round: James Madison at Oregon
TRUTV — CFP First Round: James Madison at Oregon
GOLF
4 a.m.
GOLF — DP World Tour: The AfrAsia Bank Mauritius Open, Third Round, Heritage La Réserve GC, Bel Ombre, Savanne, Mauritius
2:30 p.m.
NBC — 2025 PNC Championship: Day 1, Ritz-Carlton GC, Orlando, Fla.
1 a.m. (Sunday)
GOLF — DP World Tour: The AfrAsia Bank Mauritius Open, Final Round, Heritage La Réserve GC, Bel Ombre, Savanne, Mauritius
HORSE RACING
2:30 p.m.
FS1 — NYRA: America’s Day at the Races
NBA BASKETBALL
5 p.m.
NBATV — Houston at Denver
7:30 p.m.
NBATV — Charlotte at Detroit
10:30 p.m.
NBATV — L.A. Lakers at L.A. Clippers
NBA G-LEAGUE BASKETBALL
Noon
NBATV — Winter Showcase: South Bay vs. Sioux Falls, Orlando, Fla.
2:30 p.m.
NBATV — Winter Showcase: Westchester vs. Rio Grande Valley, Orlando, Fla.
3:30 p.m.
ESPNEWS — Winter Showcase: Capital City vs. Oklahoma City, Orlando, Fla.
6 p.m.
ESPNU — Winter Showcase: Memphis vs. Windy City, Orlando, Fla.
8:30 p.m.
ESPNEWS — Winter Showcase: Motor City vs. Valley, Orlando, Fla.
NBAL BASKETBALL
4 a.m.
NBATV — Brisbane Bullets vs. South East Melbourne Phoenix
NFL FOOTBALL
5 p.m.
FOX — Philadelphia at Washington
8:20 p.m.
FOX — Green Bay at Chicago
NHL HOCKEY
12:30 p.m.
NHLN — Detroit at Washington
7 p.m.
NHLN — Vancouver at Boston
SKIING/SNOWBOARDING
1:30 p.m.
CNBC — FIS: World Cup, Copper Mountain, Colo.
SOCCER (MEN’S)
7:25 a.m.
CBSSN — English League Championship: Coventry City at Southampton
7:30 a.m.
USA — English Premier League: Chelsea at Newcastle United
9:20 a.m.
FS2 — The French Cup: Lille OSC at US Lusitanos Saint-Maur, Round of 64
9:55 a.m.
CBSSN — English League Championship: Middlesbrough at Bristol City
10 a.m.
USA — English Premier League: West Ham United at Manchester City
11:50 a.m.
FS2 — The French Cup: Toulouse FC at Lyon-Duchère, Round of 64
12:30 p.m.
NBC — English Premier League: Liverpool at Tottenham Hotspur
2:50 p.m.
FS2 — The French Cup: Paris Saint-Germain FC at Vendée Fontenay Foot, Round of 64
3 p.m.
USA — English Premier League: Crystal Palace at Leeds United
6:30 a.m. (Sunday)
CBSSN — Serie A: Pisa SC at Cagliari
TENNIS
11 a.m.
TENNIS — Next Gen Finals: Semifinals
_____
(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Sunday, Dec. 21
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
Noon
BTN — Pittsburgh vs. Penn St., Hershey, Pa.
1 p.m.
CW — Vanderbilt at Wake Forest
ESPN — Mississippi vs. NC State, Greensboro, N.C.
TNT — Southern U. at Baylor
TRUTV — Southern U. at Baylor
3 p.m.
ESPN — Cincinnati at Clemson
ESPN2 — Oregon St. at Arizona St.
4 p.m.
ACCN — North Florida at Miami
BTN — UC Santa Cruz at Southern Cal
PEACOCK — La Salle at Michigan
4:30 p.m.
FS1 — UConn at DePaul
6 p.m.
BTN — Campbell at Minnesota
PEACOCK — Oregon vs. Gonzaga, Portland, Ore.
8 p.m.
BTN — N. Dakota at Nebraska
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
Noon
ACCN — Kennesaw St. at Miami
CBSSN — NC State at Davidson
1 p.m.
ESPN2 — Kansas at Iowa St.
2 p.m.
ACCN — North Florida at Clemson
CBSSN — Texas at S. Dakota St.
SECN — Texas-Arlington at LSU
6 p.m.
ESPN — Oregon vs. Stanford, San Francisco
8:30 p.m.
ESPN — Southern Cal vs. California, San Francisco
COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)
3:30 p.m.
ABC — NCAA Tournament: Texas A&M vs. Kentucky, Championship, Kansas City, Mo.
COLLEGE WRESTLING
2 p.m.
BTN — Oklahoma St. at Nebraska
GOLF
11:30 a.m.
GOLF — 2025 PNC Championship: Final Day, Ritz-Carlton GC, Orlando, Fla.
1:30 p.m.
NBC — 2025 PNC Championship: Final Day, Ritz-Carlton GC, Orlando, Fla.
HORSE RACING
2:30 p.m.
FS1 — NYRA: America’s Day at the Races
4:30 p.m.
FS2 — NYRA: America’s Day at the Races
NBA G-LEAGUE BASKETBALL
Noon
NBATV — Winter Showcase: TBD, Orlando, Fla.
1 p.m.
ESPNU — Winter Showcase: TBD, Orlando, Fla.
2:30 p.m.
NBATV — Winter Showcase: TBD, Orlando, Fla.
3:30 p.m.
ESPNU — Winter Showcase: TBD, Orlando, Fla.
5 p.m.
NBATV — Winter Showcase: Noblesville vs. Santa Cruz, Orlando, Fla.
6 p.m.
ESPNU — Winter Showcase: Wisconsin vs. South Bay, Orlando, Fla.
8:30 p.m.
ESPNU — Winter Showcase: Delaware vs. Texas, Orlando, Fla.
NFL FOOTBALL
1 p.m.
CBS — Regional Coverage: Buffalo at Cleveland, Kansas City at Tennessee, Cincinnati at Miami, N.Y. Jets at New Orleans
FOX — Regional Coverage: L.A. Chargers at Dallas, Minnesota at N.Y. Giants, Tampa Bay at Carolina
4:05 p.m.
FOX — Regional Coverage: Jacksonville at Denver OR Atlanta at Arizona
4:25 p.m.
CBS — Regional Coverage: Pittsburgh at Detroit OR Las Vegas at Houston
8:20 p.m.
NBC — New England at Baltimore
PEACOCK — New England at Baltimore
NHL HOCKEY
1 p.m.
NHLN — Washington at Detroit
7 p.m.
NHLN — Toronto at Dallas
SOCCER (MEN’S)
6:30 a.m.
CBSSN — Serie A: Pisa SC at Cagliari
8:25 a.m.
CBSSN — Scottish Premier League: Rangers at Heart of Midlothian
8:35 a.m.
FS2 — The French Cup: AS Monaco FC at AJ Auxerre, Round of 64
11:20 a.m.
FS2 — The French Cup: Les Sables Vendée Football at Stade Rennais FC 1901
11:30 a.m.
NBC — English Premier League: Manchester United at Aston Villa
TENNIS
Noon
TENNIS — Next Gen Finals: Final
_____
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.