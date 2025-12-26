Rate Bowl Winners

Dec. 26, 2025 — Minnesota 20, New Mexico 17, OT
Dec. 26, 2024 — Kansas State 44, Rutgers 41
Dec. 26, 2023 — Kansas 49, UNLV 36
Dec. 27, 2022 — Wisconsin 24, Oklahoma St. 17
Dec. 28, 2021 — Minnesota 18, West Virginia 6
Dec. 26, 2020 — Canceled due to Covid-19 pandemic
Dec. 27, 2019 — Air Force 31, Washington State 21
Dec. 26, 2018 — TCU 10, California 7, OT
Dec. 26, 2017 — Kansas State 35, UCLA 17
Dec. 27, 2016 — Baylor 31, Boise St. 12
Jan. 2, 2016 — West Virginia 43, Arizona St. 42
Jan. 2, 2015 — Oklahoma St. 30, Washington 22
Dec. 28, 2013 — Kansas St. 31, Michigan 14
Dec. 29, 2012 — Michigan St. 17, TCU 16
Dec. 30, 2011 — Oklahoma 31, Iowa 14
Dec. 28, 2010 — Iowa 27, Missouri 24
Dec. 31, 2009 — Iowa St. 14, Minnesota 13
Dec. 31, 2008 — Kansas 42, Minnesota 21
Dec. 31, 2007 — Oklahoma St. 49, Indiana 33
Dec. 29, 2006 — Texas Tech 44, Minnesota 41, OT
Dec. 27, 2005 — Arizona St. 45, Rutgers 40
Dec. 28, 2004 — Oregon St. 38, Notre Dame 21
Dec. 26, 2003 — California 52, Virginia Tech 49
Dec. 26, 2002 — Pittsburgh 38, Oregon St. 13
Dec. 29, 2001 — Syracuse 26, Kansas St. 3
Dec. 28, 2000 — Iowa St. 37, Pittsburgh 29
Dec. 31, 1999 — Colorado 62, Boston College 28
Dec. 26, 1998 — Missouri 34, West Virginia 31
Dec. 27, 1997 — Arizona 20, New Mexico 14
Dec. 27, 1996 — Wisconsin 38, Utah 10
Dec. 27, 1995 — Texas Tech 55, Air Force 41
Dec. 29, 1994 — Brigham Young 31, Oklahoma 6
Dec. 29, 1993 — Kansas St. 52, Wyoming 17
Dec. 29, 1992 — Washington St. 31, Utah 28
Dec. 31, 1991 — Indiana 24, Baylor 0
Dec. 31, 1990 — California 17, Wyoming 15
Dec. 31, 1989 — Arizona 17, NC State 10
Note: Copper Bowl (1989-1996); Insight.com Bowl (1997-2001); Insight Bowl (2002-2011); Buffalo Wild Wings Bowl (2012-13); Cactus Bowl 2014-17); Cheez-It-Bowl 2018-19
