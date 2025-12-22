Potato Bowl Winners

Dec. 22, 2025 — Washington St. 34, Utah St. 21
Dec. 24, 2024 — N. Illinois 28, Fresno St. 20 2OT
Dec. 23, 2023 — Georgia St. 45, Utah St. 22
Dec. 20, 2022 — E. Michigan 41, San Jose St. 27
Dec. 21, 2021 — Wyoming 52, Kent St. 38
Dec. 22, 2020 — Nevada 38, Tulane 27
Jan. 3, 2020 — Ohio 30, Nevada 21
Dec. 21, 2018 — BYU 49, Western Michigan 18
Dec. 22, 2017 — Wyoming 37, Central Michigan 14
Dec. 22, 2016 — Idaho 61, Colorado St. 50
Dec. 22, 2015 — Akron 23, Utah St. 21
Dec. 20, 2014 — Air Force 38, Western Michigan 24
Dec. 21, 2013 — San Diego St. 49, Buffalo 24
Dec. 15, 2012 — Utah St. 41, Toledo 15
Dec. 17, 2011 — Ohio 24, Utah State 23
Dec. 18, 2010 — Northern Illinois 40, Fresno St. 17
Dec. 30, 2009 — Idaho 43, Bowling Green 42
Dec. 30, 2008 — Maryland 42, Nevada 35
Dec. 31, 2007 — Fresno St. 40, Georgia Tech 28
Dec. 31, 2006 — Miami 21, Nevada 20
Dec. 28, 2005 — Boston College 27, Boise St. 21
Jan. 3, 2004 — Georgia Tech 51, Tulsa 10
Dec. 27, 2003 — Fresno St. 37, Virginia 34, OT
Dec. 31, 2002 — Boise St. 34, Iowa St. 16
Dec. 31, 2001 — Clemson 49, Louisiana Tech 24
Dec. 28, 2000 — Boise St. 38, UTEP 23
Dec. 30, 1999 — Boise St. 34, Louisville 31
Dec. 30, 1998 — Idaho 42, Southern Miss. 35
Dec. 29, 1997 — Cincinnati 35, Utah St. 19
Note: Humanitarian Bowl (1997-2003); MPC Computers Bowl (2004-06); Humanitarian Bowl (2007-11).
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.