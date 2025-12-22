Live Radio
Home » College Football » Potato Bowl Winners

Potato Bowl Winners

The Associated Press

December 22, 2025, 5:56 PM

Dec. 22, 2025 — Washington St. 34, Utah St. 21

Dec. 24, 2024 — N. Illinois 28, Fresno St. 20 2OT

Dec. 23, 2023 — Georgia St. 45, Utah St. 22

Dec. 20, 2022 — E. Michigan 41, San Jose St. 27

Dec. 21, 2021 — Wyoming 52, Kent St. 38

Dec. 22, 2020 — Nevada 38, Tulane 27

Jan. 3, 2020 — Ohio 30, Nevada 21

Dec. 21, 2018 — BYU 49, Western Michigan 18

Dec. 22, 2017 — Wyoming 37, Central Michigan 14

Dec. 22, 2016 — Idaho 61, Colorado St. 50

Dec. 22, 2015 — Akron 23, Utah St. 21

Dec. 20, 2014 — Air Force 38, Western Michigan 24

Dec. 21, 2013 — San Diego St. 49, Buffalo 24

Dec. 15, 2012 — Utah St. 41, Toledo 15

Dec. 17, 2011 — Ohio 24, Utah State 23

Dec. 18, 2010 — Northern Illinois 40, Fresno St. 17

Dec. 30, 2009 — Idaho 43, Bowling Green 42

Dec. 30, 2008 — Maryland 42, Nevada 35

Dec. 31, 2007 — Fresno St. 40, Georgia Tech 28

Dec. 31, 2006 — Miami 21, Nevada 20

Dec. 28, 2005 — Boston College 27, Boise St. 21

Jan. 3, 2004 — Georgia Tech 51, Tulsa 10

Dec. 27, 2003 — Fresno St. 37, Virginia 34, OT

Dec. 31, 2002 — Boise St. 34, Iowa St. 16

Dec. 31, 2001 — Clemson 49, Louisiana Tech 24

Dec. 28, 2000 — Boise St. 38, UTEP 23

Dec. 30, 1999 — Boise St. 34, Louisville 31

Dec. 30, 1998 — Idaho 42, Southern Miss. 35

Dec. 29, 1997 — Cincinnati 35, Utah St. 19

Note: Humanitarian Bowl (1997-2003); MPC Computers Bowl (2004-06); Humanitarian Bowl (2007-11).

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

College Football | Other Sports News | Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up