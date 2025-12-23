New Orleans Bowl Winners

Dec. 23, 2025 — Western Kentucky 27, Southern Miss. 16
Dec. 19, 2024 — Sam Houston 31, Georgia Southern 26
Dec. 16, 2023 — Jacksonville St. 34, Louisiana 31. OT
Dec. 21, 2022 — W. Kentucky 44, South Alabama 23
Dec. 18, 2021 — Louisiana 36, Marshall 21
Dec. 23, 2020 — Georgia Southern 38, Louisiana Tech 3
Dec. 21, 2019 — Appalachian St. 31, Alabama-Birmingham 17
Dec. 15, 2018 — Appalachian St.45, Middle Tennessee St. 13
Dec. 16, 2017 — Troy 50, North Texas 30
Dec. 17, 2016 — Southern Miss. 28, Louisiana-Lafayette 21
Dec. 19, 2015 — Louisiana Tech 47, Arkansas State 28
Dec. 20, 2014 — Louisiana-Lafayette 16, Nevada 3
Dec. 21, 2013 — Louisiana-Lafayette 24, Tulane 21
Dec. 21, 2012 — Louisiana-Lafayette 43, East Carolina 34
Dec. 17, 2011 — Louisiana-Lafayette 32, San Diego St. 30
Dec. 18, 2010 — Troy 48, Ohio 21
Dec. 20, 2009 — Middle Tennessee 42, Southern Miss. 32
Dec. 21, 2008 — Southern Miss. 30, Troy 27, OT
Dec. 21, 2007 — Florida Atlantic 44, Memphis 27
Dec. 22, 2006 — Troy 41, Rice 17
Dec. 20, 2005 — Southern Miss. 31, Arkansas St. 19
Dec. 14, 2004 — Southern Miss. 31, North Texas 10
Dec. 16, 2003 — Memphis 27, North Texas 17
Dec. 17, 2002 — North Texas 24, Cincinnati 19
Dec. 18, 2001 — Colorado St. 45, North Texas 20
