New Mexico Bowl Winners

Dec. 27, 2025 — North Texas 49, San Diego State 47
Dec. 28, 2024 — TCU 34, Louisiana 3
Dec. 16, 2023 — Fresno St. 37, New Mexico St. 10
Dec. 17, 2022 — BYU 24, SMU 23
Dec. 18, 2021 — Fresno State 31, UTEP 24
Dec. 24, 2020 — Hawaii 28, Houston 14
Dec. 21, 2019 — San Diego State 48, Central Michigan 11
Dec. 15, 2018 — Utah State 52, North Texas 13
Dec. 16, 2017 — Marshall 31, Colorado State 28
Dec. 17, 2016 — New Mexico 23, UTSA 20
Dec. 19, 2015 — Arizona 45, New Mexico 37
Dec. 20, 2014 — Utah St. 21, UTEP 6
Dec. 21, 2013 — Colorado St. 48, Washington St. 45
Dec. 15, 2012 — Arizona 49, Nevada 48
Dec. 17, 2011 — Temple 37, Wyoming 15
Dec. 18, 2010 — BYU 52, UTEP 24
Dec. 19, 2009 — Wyoming 35, Fresno St. 28, 2OT
Dec. 20, 2008 — Colorado St. 40, Fresno St. 35
Dec. 21, 2007 — New Mexico 23, Nevada 0
Dec. 23, 2006 — San Jose St. 20, New Mexico 12
