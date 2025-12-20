Live Radio
Home » College Football » NCAA Div. I Football…

NCAA Div. I Football Playoff Glance

The Associated Press

December 20, 2025, 11:46 PM

All times EST

First Round

Friday, Dec. 19

No. 9 Alabama 34, No. 8 Oklahoma 24

Saturday, Dec. 20

No. 10 Miami (Fla.) 10, No. 7 Texas A&M 3

No. 6 Mississippi 41, No. 11 Tulane 10

No. 5 Oregon 51, No. 12 James Madison 34

Quarterfinals

Wednesday, Dec. 31

At Cotton Bowl, Arlington, Texas

No. 2 Ohio St. (12-1) vs. Miami (11-2), 7:30 p.m. (ESPN)

Thursday, Jan. 1

At Orange Bowl, Miami Gardens, Fla.

No. 4 Texas Tech (12-1) vs. Oregon (12-1), noon (ESPN)

At Rose Bowl, Pasadena, Calif.

No. 1 Indiana (13-0) vs. No. 9 Alabama (11-3), 4 p.m. (ESPN)

At Sugar Bowl, New Orleans

No. 3 Georgia (12-1) vs. Mississippi (12-1), 8 p.m. (ESPN)

Semifinals

Thursday, Jan. 8

At Fiesta Bowl, Glendale, Ariz.

TBD, 7:30 p.m. (ESPN)

Friday, Jan. 9

At Peach Bowl, Atlanta

TBD, 7:30 p.m. (ESPN)

Championship

Monday, Jan. 19

At Miami Gardens, Fla.

Semifinal winners, 7:30 p.m. (ESPN)

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

College Football | Other Sports News | Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up