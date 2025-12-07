Live Radio
Home » College Football » NCAA Div. 1 Football…

NCAA Div. 1 Football Playoff Glance

The Associated Press

December 7, 2025, 1:42 PM

All times EST

First Round

Friday, Dec. 19

No. 9 Alabama (10-3) at No. 8 Oklahoma (10-2), 8 p.m. (ESPN/ABC)

Saturday, Dec. 20

No. 10 Miami (Fla.) (10-2) at No. 7 Texas A&M (11-1), noon (ESPN/ABC)

No. 11 Tulane (11-2) at No. 6 Mississippi (11-1), 3:30 p.m. (TNT/HBO Max)

No. 12 James Madison (12-1) at No. 5 Oregon (11-1), 7:30 p.m. (TNT/HBO Max)

Quarterfinals

Wednesday, Dec. 31

At Cotton Bowl, Arlington, Texas

Miami/Texas A&M winner at No. 2 Ohio St., 7:30 p.m. (ESPN)

Thursday, Jan. 1

At Orange Bowl, Miami Gardens, Fla.

James Madison/Oregon winner at No. 4 Texas Tech, noon (ESPN)

At Rose Bowl, Pasadena, Calif.

Alabama/Oklahoma winner at No. 1 Indiana, 4 p.m. (ESPN)

At Sugar Bowl, New Orleans

Tulane/Mississippi winner at No. 3 Georgia, 8 p.m. (ESPN)

Semifinals

Thursday, Jan. 8

At Fiesta Bowl, Glendale, Ariz.

TBD, 7:30 p.m. (ESPN)

Friday, Jan. 9

At Peach Bowl, Atlanta

TBD, 7:30 p.m. (ESPN)

Championship

Monday, Jan. 19

At Miami Gardens, Fla.

Semifinal winners, 7:30 p.m. (ESPN)

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

College Football | Other Sports News | Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up