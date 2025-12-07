NCAA Div. 1 Football Playoff Glance

All times EST
First Round
Friday, Dec. 19
No. 9 Alabama (10-3) at No. 8 Oklahoma (10-2), 8 p.m. (ESPN/ABC)
Saturday, Dec. 20
No. 10 Miami (Fla.) (10-2) at No. 7 Texas A&M (11-1), noon (ESPN/ABC)
No. 11 Tulane (11-2) at No. 6 Mississippi (11-1), 3:30 p.m. (TNT/HBO Max)
No. 12 James Madison (12-1) at No. 5 Oregon (11-1), 7:30 p.m. (TNT/HBO Max)
Quarterfinals
Wednesday, Dec. 31
At Cotton Bowl, Arlington, Texas
Miami/Texas A&M winner at No. 2 Ohio St., 7:30 p.m. (ESPN)
Thursday, Jan. 1
At Orange Bowl, Miami Gardens, Fla.
James Madison/Oregon winner at No. 4 Texas Tech, noon (ESPN)
At Rose Bowl, Pasadena, Calif.
Alabama/Oklahoma winner at No. 1 Indiana, 4 p.m. (ESPN)
At Sugar Bowl, New Orleans
Tulane/Mississippi winner at No. 3 Georgia, 8 p.m. (ESPN)
Semifinals
Thursday, Jan. 8
At Fiesta Bowl, Glendale, Ariz.
TBD, 7:30 p.m. (ESPN)
Friday, Jan. 9
At Peach Bowl, Atlanta
TBD, 7:30 p.m. (ESPN)
Championship
Monday, Jan. 19
At Miami Gardens, Fla.
Semifinal winners, 7:30 p.m. (ESPN)
