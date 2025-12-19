NCAA Div. 1 Football Playoff Glance

All times EST
First Round
Friday, Dec. 19
No. 9 Alabama 34, No. 8 Oklahoma 24
Saturday, Dec. 20
No. 10 Miami (Fla.) (10-2) at No. 7 Texas A&M (11-1), noon (ESPN/ABC)
No. 11 Tulane (11-2) at No. 6 Mississippi (11-1), 3:30 p.m. (TNT/HBO Max)
No. 12 James Madison (12-1) at No. 5 Oregon (11-1), 7:30 p.m. (TNT/HBO Max)
Quarterfinals
Wednesday, Dec. 31
At Cotton Bowl, Arlington, Texas
No. 2 Ohio St. (12-1) vs. Miami/Texas A&M winner, 7:30 p.m. (ESPN)
Thursday, Jan. 1
At Orange Bowl, Miami Gardens, Fla.
No. 4 Texas Tech (12-1) vs. James Madison/Oregon, noon (ESPN)
At Rose Bowl, Pasadena, Calif.
No. 1 Indiana (13-0) vs. No. 9 Alabama (11-3), 4 p.m. (ESPN)
At Sugar Bowl, New Orleans
No. 3 Georgia (12-1) vs. Tulane/Mississippi winner, 8 p.m. (ESPN)
Semifinals
Thursday, Jan. 8
At Fiesta Bowl, Glendale, Ariz.
TBD, 7:30 p.m. (ESPN)
Friday, Jan. 9
At Peach Bowl, Atlanta
TBD, 7:30 p.m. (ESPN)
Championship
Monday, Jan. 19
At Miami Gardens, Fla.
Semifinal winners, 7:30 p.m. (ESPN)
