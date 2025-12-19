Morningside QB Zack Chevalier and WR Drew Sellon are repeat 1st team picks for NAIA All-America team

Morningside (Iowa) teammates Zack Chevalier and Drew Sellon are repeat first-team selections on The Associated Press NAIA All-America team announced Friday.
Chevalier averaged 321.8 passing yards per game and a nation-leading 42 touchdowns, and Sellon led the NAIA with 123.6 receiving yards per game.
Also on the first team is William Penn (Iowa) running back Destynd Loring, who led the NAIA in rushing with 1,949 yards and 30 touchdowns, and Southeastern (Fla.) defensive lineman Thomas Ibrahim, who led the NAIA with 11 sacks and 24 tackles for loss.
Indiana Wesleyan had the most first-team selections with three. A panel of sports information directors at NAIA schools selected the teams.
First-team offense
Quarterback — Zach Chevalier, Morningside (Iowa), senior, 6-2, 205, Sioux City, Iowa.
Running back — Destynd Loring, William Penn (Iowa), senior, 5-8, 195, Charleston, South Carolina.
Running back — Davontaye Saunders, Lindsey Wilson (Ky.), junior, 6-0, 205, Eminence, Kentucky.
Lineman — Kyree Watkins, Friends (Kan.), senior, 6-0, 250, Atlanta.
Lineman — Rashad Beckham, Benedictine (Kan.), senior, 6-0, 270, Oceanside, California.
Lineman — Tyler Carlson, Keiser (Fla.), junior, 6-5, 327, Key West, Florida.
Lineman — Logan Penhollow, Indiana Wesleyan, senior, 6-2, 270, Hendersonville, Tennessee.
Lineman — Jacob Graves, Montana Tech, senior, 6-2, 295, Kuna, Idaho.
Tight end — Carson Ochoa, Carroll (Mont.), senior, 6-3, 240, Yorba Linda, California.
Wide receiver — Drew Sellon, Morningside (Iowa), junior, 6-0, 185, Fremont, Nebraska.
Wide receiver — Matthew Holthusen, Southwestern (Kan.), senior, 5-11, 175, Wichita, Kansas.
Wide receiver — Isaac Smith, Indiana Wesleyan, senior, 6-0, 180, Flat Rock, Michigan.
All-purpose — Levi Torgerson, Montana Tech, senior, 5-9, 170, Great Falls, Montana.
Kicker — Truitt Bosher, Friends (Kan.), freshman, 6-0, 205, Burleson, Texas.
First-team defense
Lineman — Thomas Ibrahim, Southeastern (Fla.), graduate, 6-3, 255, Ocoee, Florida.
Lineman — Zach Myers, Evangel (Mo.), graduate, 6-2, 225, Lee’s Summit, Missouri.
Lineman — Tyler Walker, Montana Western, senior, 6-1, 250, Dillon, Montana.
Lineman — A.J. Knox, Siena Heights (Mich.), senior, 6-1, 230, Rochester, Michigan.
Linebacker — Terry Elias Jr., Saint Xavier (Ill.), senior, 6-0, 195, Monee, Illinois.
Linebacker — John Argo, Grand View (Iowa), senior, 6-0, 220, Davenport, Iowa.
Linebacker — Hunter Zirkle, Cumberlands (Ky.), sophomore, 6-3, 230, Arcadia, Florida.
Defensive back — Kylon Polk, Louisiana Christian, freshman, 5-10, 170, Loreauville, Louisiana.
Defensive back — Logan Carrington, Marian (Ind.), senior, 6-0, 180, Greencastle, Indiana.
Defensive back — Isaiah Hasten, Benedictine (Kan.), sophomore, 6-3, 180, San Diego.
Defensive back — Braeden Orlandi, Carroll (Mont.), sophomore, 6-1, 200, Valley Springs, California.
Defensive back — Vincie Solano, Indiana Wesleyan, senior, 6-0, 188, Batavia, Illinois.
Punter — Drew Rader, Georgetown (Ky.), senior, 5-9, 175, Wooster, Ohio.
Second-team offense
Quarterback — Jackson Waring, Grand View (Iowa), graduate, 6-3, 225, Ankeny, Iowa.
Running back — Keagan La Belle, Marian (Ind.), senior, 5-7, 190, McCordsville, Indiana.
Running back — Nathan Parker, Taylor (Ind.), sophomore, 5-9, 180, Silver Lake, Indiana.
Lineman — Ashton Patterson, College of Idaho, senior, 6-4, 315, Turlock, California.
Lineman — James Wartick, Grand View (Iowa), graduate, 6-5, 275, Algona, Iowa.
Lineman — Ethan Hansen, Dordt (Iowa), senior, 6-2, 270, Appleton, Wisconsin.
Lineman — Zac Lyle, Reinhardt (Ga.), senior, 6-5, 290, Warner Robins, California.
Lineman — Reece Byerly, Marian (Ind.), senior, 6-3, 285, Franklin, Indiana.
Tight end — Tanner Zimmerman, Benedictine (Kan.), senior, 6-5, 235, Olathe, Kansas.
Wide receiver — Eli Nourse, Montana Western, junior, 5-10, 170, Dillon, Montana.
Wide receiver — Kyle Dixon, Culver-Stockton (Mo.), junior, 6-4, 215, Carlinville, Illinois.
Wide receiver — Jordan Williams, Pikeville (Ky.), senior, 5-10, 179, Inland Empire, California.
All-purpose — A.J. King, Tabor (Kan.), junior, 5-10, 170, Wichita, Kansas.
Kicker — Christian Klobe, Benedictine (Kan.), sophomore, 6-0, 182, Olathe, Kansas.
Second-team defense
Lineman — Tai Lologo, Keiser (Fla.), senior, 6-1, 324, Huntsville, Alabama.
Lineman — Jackson Filer, Grand View (Iowa), senior, 6-3, 245, Des Moines, Iowa.
Lineman — Trystin Voss, Northwestern (Iowa), senior, 6-3, 265, Rogersville, Missouri.
Lineman — Cale Pittenger, Morningside (Iowa), junior, 6-2, 265, Sioux City, Iowa.
Linebacker — Clarke Hamilton, Siena Heights (Mich.), redshirt senior, 5-11, 215, Jacksonville, Florida.
Linebacker — Treyvion Hourel Jr., Central Methodist (Mo.), junior, 6-0, 220, Andalusia, Alabama.
Linebacker — Reece Zutavern, Doane (Neb.), senior, 5-10, 225, Dunning, Nebraska.
Defensive back — Jaiden Jones, Texas Wesleyan, junior, 6-0, 180, Pearland, Texas.
Defensive back — Cannon Johnson, Cumberland (Tenn.), junior, 5-8, 179, Maryville, Tennessee.
Defensive back — Khaleb Bridges, Lindsey Wilson (Ky.), junior, 5-10, 175, Atlanta.
Defensive back — Tucker Dickherber, Grand View (Iowa), senior, 5-10, 185, Camanche, Iowa.
Defensive back — Taj McClellan, Saint Xavier (Ill.), junior, 5-10, 185, Joliet, Illinois.
Punter — Ethan Cutler, Eastern Oregon, senior, 6-1, 185, Eagle, Idaho.
