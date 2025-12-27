Live Radio
Military Bowl Winners

The Associated Press

December 27, 2025, 2:49 PM

Dec. 27, 2025 — East Carolina 23, Pittsburgh 17

Dec. 28, 2024 — ECU 26, NC State 21

Dec. 27, 2023 — Virginia Tech 41, No. 23 Tulane 20

Dec. 28, 2022 — Duke 30, UCF 13

Dec. 27, 2021 — East Carolina vs. Boston College, Canceled

Dec. 28, 2020 — Canceled due to Covid-19 pandemic

Dec. 27, 2019 — North Carolina 55, Temple 13

Dec. 31, 2018 — Cincinnati 35, Virginia Tech 31

Dec. 28, 2017 — Navy 49, Virginia 7

Dec. 27, 2016 — Wake Forest 34, Temple 26

Dec. 28, 2015 — Navy 44, Pittsburgh 28

Dec. 27, 2014 — Virginia Tech 33, Cincinnati 17

Dec. 27, 2013 — Marshall 31, Maryland 20

Dec. 27, 2012 — San Jose State 29, Bowling Green 20

Dec. 28, 2011 — Toledo 42, Air Force 41

Dec. 29, 2010 — Maryland 51, East Carolina 20

Dec. 29, 2009 — UCLA 30, Temple 21

Dec. 20, 2008 — Wake Forest 29, Navy 19

Note: EagleBank Bowl (2008-2009)

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

