Las Vegas Bowl Winners

Dec. 31, 2025 — No. 15 Utah 44, Nebraska 22
Dec. 27, 2024 — Southern Cal 35, Texas A&M 31
Dec. 23, 2023 — Northwestern 14, Utah 7
Dec. 17, 2022 — No. 17 Oregon St. 30, Florida 3
Dec. 30, 2021 — Wisconsin 20, Arizona St. 13
Dec. 2020 — Cancelled (Covid-19)
Dec. 21, 2019 — Washington 38, Boise State 7
Dec. 15, 2018 — Fresno State 31, Arizona State 20
Dec. 16, 2017 — Boise State 38, Oregon 28
Dec. 17, 2016 — San Diego State 34, Houston 10
Dec. 19, 2015 — Utah 35, BYU 28
Dec. 20, 2014 — Utah 45, Colorado St. 10
Dec. 21, 2013 — Southern Cal 45, Fresno St. 20
Dec. 22, 2012 — Boise St. 28, Washington 26
Dec. 22, 2011 — Boise St. 56, Arizona St. 24
Dec. 22, 2010 — Boise St. 26, Utah 3
Dec. 22, 2009 — BYU 44, Oregon St. 20
Dec. 20, 2008 — Arizona 31, BYU 21
Dec. 22, 2007 — BYU 17, UCLA 16
Dec. 21, 2006 — BYU 38, Oregon 8
Dec. 22, 2005 — California 35, BYU 28
Dec. 23, 2004 — Wyoming 24, UCLA 21
Dec. 24, 2003 — Oregon St. 55, New Mexico 14
Dec. 25, 2002 — UCLA 27, New Mexico 13
Dec. 25, 2001 — Utah 10, Southern California 6
Dec. 21, 2000 — UNLV 31, Arkansas 14
Dec. 18, 1999 — Utah 17, Fresno St. 16
Dec. 19, 1998 — North Carolina 20, San Diego St. 13
Dec. 20, 1997 — Oregon 41, Air Force 13
Dec. 19, 1996 — Nevada 18, Ball St. 15
Dec. 14, 1995 — Toledo 40, Nevada 37, OT
Dec. 15, 1994 — UNLV 52, Central Michigan 24
Dec. 17, 1993 — Utah St. 42, Ball St. 33
Dec. 18, 1992 — Bowling Green 35, Nevada 34
Note: Las Vegas Bowl (1992-2009); MAACO Bowl (2010-12)
